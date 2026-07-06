過去6か月間、Snowflakeマーケットプレイスのパートナーは、前年比277%増となる1億ドル以上の総受注額を達成しました1。しかし、ここでお伝えしたいのはこの数字についてではありません。ここで強調したいのは、これらのパートナーがどのようなプロダクトを構築しているのか、そしてなぜお客様がこれらデータプロダクトを購入しているのかという点です。事実、今年だけで1,700件以上のトランザクション2が記録されており、製品がリリースされるとほぼ即時に購入されています。

この成長は、データプロバイダー、アプリケーションビルダー、AIスタートアップ企業といった実際のチームが挑戦した結果として実現しました。彼らは専有データをプロダクトへと変革しました。Snowflakeネイティブアプリを本番環境にリリースしました。お客様が実際のデータを安心して任せられるエージェントを構築しました。パートナーは困難な作業を成し遂げました。私たちは彼らを誇りに思うとともに、正直なところ少し畏敬の念さえ抱いています。

マーケットプレイスを変革するエージェント型AI

Snowflakeマーケットプレイスは、もはやデータだけのものではありません。データ、AIアプリ、エージェント型プロダクト、エンタープライズSaaSのための、包括的なエコシステムです。

今日、データコンシューマーはSQL、ダッシュボード、パイプラインに依存しており、これらは引き続き多大な価値をもたらしています。しかし、新たな価値のレイヤーも台頭しつつあります。AIエージェント、コパイロット、エージェント型ワークフローが有用であるためには、いずれも信頼できるコンテキストが必要です。

プロバイダーにとって、これは戦略的な転換点です。エンタープライズガバナンス機能を組み込んだ状態で、データとナレッジをAIからアクセスできるようにすることで、エージェントの時代において新たなユーザーへのリーチ、新しいユースケースの開拓、そして持続的な定着率の構築が可能になります。

Snowflakeが、エージェントの調整、ガバナンスの適用、インテリジェンスのアクションへの変換を行うエージェント型エンタープライズのコントロールプレーンとなる中、Snowflakeマーケットプレイスは、プロバイダーがそのアーキテクチャを現実のものとする場所です。これは、組織の境界を越えてお客様やエージェントが即座に発見し、利用できるデータ、モデル、AI-readyプロダクトを提供するためのチャネルです。