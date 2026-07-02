Snowflake ottiene la certificazione HDS in Francia e aiuta le organizzazioni sanitarie ad accelerare l’innovazione basata su dati e AI

Per le organizzazioni sanitarie in Francia, innovazione basata sui dati e conformità normativa hanno a lungo rappresentato due esigenze contrapposte. I requisiti rigorosi che regolano l’hosting dei dati sanitari hanno reso difficile consolidare dati clinici, di ricerca e operativi su un’infrastruttura cloud moderna. Oggi tutto questo cambia.

Snowflake ha ottenuto la certificazione Hébergeur de Données de Santé (HDS) versione 2, che copre i workload di dati sanitari eseguiti sull’AI Data Cloud Snowflake.



Questo traguardo segna un passo importante nell’impegno costante di Snowflake verso i settori altamente regolamentati e aiuta le organizzazioni sanitarie e delle scienze biologiche in Francia a usare l'AI Data Cloud Snowflake per i workload idonei che richiedono capacità di hosting dei dati sanitari.

"Le organizzazioni sanitarie e delle scienze biologiche in tutta la Francia si rivolgono sempre più a dati e AI per accelerare l’innovazione, migliorare i risultati per i pazienti e favorire l’eccellenza operativa. Molte delle principali organizzazioni sanitarie e delle scienze biologiche francesi utilizzano già Snowflake come parte della propria strategia sui dati. L’ottenimento della certificazione HDS rafforza il nostro impegno a lungo termine nel sostenere questo ecosistema con la base affidabile di cui le organizzazioni hanno bisogno per collaborare, innovare e realizzare tutto il valore dei propri dati in sicurezza, in un ambiente altamente regolamentato.”

— Arnaud Chiffert, Country Manager, France, Snowflake

A sostegno dell’ecosistema sanitario e delle scienze biologiche in Francia

La Francia vanta uno dei settori sanitario e delle scienze biologiche più avanzati d’Europa, che comprende operatori sanitari, aziende farmaceutiche, assicurazioni sanitarie, istituti di ricerca e un ecosistema di salute digitale in rapida crescita.

In tutte queste organizzazioni, i dati sono diventati essenziali per far progredire la ricerca clinica, migliorare l’erogazione delle cure, rafforzare le iniziative di sanità pubblica, contrastare le frodi, abilitare una collaborazione sicura e supportare la nuova generazione di applicazioni basate sull’AI.

Eppure molte organizzazioni continuano a incontrare difficoltà nell’unificare i dati distribuiti su sistemi frammentati, mantenendo al contempo i requisiti di governance, sicurezza e conformità legati alle informazioni sanitarie sensibili.

La certificazione HDS aiuta ad affrontare una parte importante di questa sfida, offrendo un framework progettato specificamente per l’hosting dei dati sanitari in Francia.

Ambito di applicazione della certificazione HDS di Snowflake

La certificazione HDS di Snowflake si applica al sistema di gestione che supporta la sicurezza delle informazioni dell’AI Data Cloud Snowflake e ai relativi processi di supporto.

L’ambito certificato include:

i siti fisici che ospitano l’infrastruttura hardware utilizzata per elaborare i dati sanitari

l’infrastruttura hardware utilizzata per elaborare i dati sanitari

le piattaforme che ospitano le applicazioni del sistema informativo

l’infrastruttura virtuale utilizzata per elaborare i dati sanitari

La certificazione supporta i workload sanitari idonei distribuiti sulle region Snowflake nello Spazio economico europeo (SEE).

Oltre la Francia

L’HDS è uno standard specifico della Francia, ma le sfide di conformità che affronta fanno parte di un più ampio cambiamento europeo.

Con l’avanzare dell’iniziativa European Health Data Space (EHDS), le organizzazioni sanitarie cercano basi di dati affidabili in grado di supportare collaborazione sicura, interoperabilità e governance in tutti gli ecosistemi sanitari. La certificazione HDS di Snowflake rappresenta un ulteriore passo nell’aiutare le organizzazioni a costruire con fiducia in ambienti altamente regolamentati, sostenendole nella preparazione a un futuro più connesso e guidato dai dati.

Per operatori sanitari, organizzazioni delle scienze biologiche, assicurazioni sanitarie e innovatori della salute digitale attivi in tutta Europa, la capacità di collaborare sui dati in sicurezza mantenendo i controlli di governance organizzativa sarà fondamentale per accelerare la ricerca, migliorare i risultati per i pazienti e favorire l’innovazione.

Un’innovazione già in corso

In tutto il settore, le organizzazioni utilizzano già Snowflake per trasformare il modo in cui collaborano sui dati, accelerare la ricerca e avvicinare l’AI al momento decisionale.



In Francia, Sanofi utilizza Snowflake per reinventare il proprio modo di operare, dalla R&S alla produzione fino all’ambito commerciale. I suoi team di ricerca usano Snowflake per elaborare su larga scala i dati clinici del mondo reale, accelerando le analisi alla base delle decisioni sullo sviluppo dei farmaci. La certificazione HDS rafforza la capacità di Snowflake di supportare workload di questo tipo nell’intero ecosistema sanitario francese.

A livello globale, organizzazioni come Roche, Pfizer, NHS nel Regno Unito, Siemens Healthineers e Bupa utilizzano Snowflake per supportare ricerca scientifica, innovazione sanitaria, collaborazione sicura sui dati e decisioni guidate dai dati in ecosistemi sanitari sempre più complessi, sostenendo iniziative volte a migliorare l’erogazione delle cure, l’accesso agli insight e l’innovazione sanitaria.

Questi esempi riflettono un più ampio cambiamento nel settore verso basi di dati affidabili e governate, capaci di supportare analisi avanzate, collaborazione sicura e innovazione con l’AI su larga scala.

Nuove opportunità di collaborazione sui dati e l’AI

L’innovazione sanitaria dipende dalla capacità di connettere e collaborare sui dati tra le organizzazioni in modo sicuro.

Gli operatori sanitari puntano a creare esperienze più connesse per i pazienti e a migliorare le performance operative. Le organizzazioni delle scienze biologiche accelerano la ricerca clinica e le iniziative di real-world evidence. Le assicurazioni sanitarie investono in analisi avanzate per migliorare la gestione dei sinistri, il rilevamento delle frodi e i servizi agli assicurati. Gli innovatori della salute digitale creano nuove applicazioni basate su dati e AI.

Snowflake aiuta le organizzazioni a collaborare in sicurezza su dati governati, offrendo ai team gli insight di cui hanno bisogno senza rinunciare a controllo e governance.

Queste funzionalità supportano un’ampia gamma di casi d’uso nel settore, tra cui:

collaborazione sui dati clinici e di ricerca

real-world evidence e ricerca sugli esiti

analisi della sanità pubblica

iniziative di AI e machine learning in ambito sanitario

analisi assicurativa sanitaria e rilevamento delle frodi

condivisione sicura dei dati tra gli ecosistemi sanitari

Costruire il futuro della sanità con i partner

Per i partner che aiutano le organizzazioni sanitarie francesi ad affrontare la trasformazione digitale, la certificazione HDS contribuisce a superare un ostacolo significativo verso progetti più ambiziosi basati su dati e AI.

"Man mano che le organizzazioni sanitarie e delle scienze biologiche trasformano le proprie basi di dati per supportare ricerca e sviluppo, anche nel campo dell’AI, per rendere più personalizzati i percorsi di cura e adottare nuovi modelli di sanità pubblica, i dati diventano sempre più determinanti per guidare una modernizzazione data-centric.

Queste trasformazioni devono rispettare normative rigorose che sostengono i principi etici della Francia nella salute digitale. L’ottenimento della certificazione HDS da parte di Snowflake segna un traguardo fondamentale per l’ecosistema sanitario francese. Offre alle organizzazioni soluzioni concrete e comprovate per accelerare le analisi avanzate e le iniziative di AI, sostenendo al contempo solide pratiche di protezione dei dati.

In qualità di partner riconosciuto nella trasformazione dell’ecosistema sanitario francese, siamo entusiasti di collaborare con Snowflake per sfruttare queste capacità. Insieme, vogliamo aiutare operatori sanitari, aziende delle scienze biologiche, istituzioni pubbliche, organizzazioni medtech e innovatori a liberare tutto il valore dei dati sanitari, a beneficio di tutti.”

— Loïc Chabanier, Partner, EY

Partecipa allo Snowflake World Tour

I leader del settore sanitario e delle scienze biologiche stanno ripensando il modo in cui dati, AI e collaborazione sicura possono migliorare i risultati per i pazienti, accelerare la ricerca e trasformare le operations.

Allo Snowflake World Tour di Berlino, Londra e Parigi, tra settembre e ottobre, i partecipanti potranno esplorare contenuti dedicati al settore sanitario e delle scienze biologiche, ascoltare gli esperti del settore e scoprire come le organizzazioni dell’intero ecosistema sanitario utilizzano dati e AI per guidare un’innovazione concreta.

Siamo pronti a collaborare con operatori sanitari, organizzazioni delle scienze biologiche, assicurazioni sanitarie, innovatori della salute digitale e partner in tutta la Francia e in Europa, mentre continuano a costruire il futuro della sanità con l’AI Data Cloud Snowflake.

Per consultare o richiedere una copia della nostra certificazione HDS, visita il nostro Compliance Center.