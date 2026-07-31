Nous sommes ravis d’annoncer qu’Observe sur Apache Iceberg™ est désormais disponible en private preview. Vos données d’observabilité peuvent maintenant être stockées sous forme d’Iceberg Tables Apache dans votre propre bucket Amazon S3, avec l’intégralité de l’expérience Observe qui s’exécute par-dessus. Cette avancée s’inscrit dans l’engagement plus large d’Observe by Snowflake en faveur des standards ouverts dans le domaine de l’observabilité. En plus de l’ingestion native OpenTelemetry, vos données résident désormais dans un format lisible par tout moteur compatible Iceberg, sur un stockage que vous possédez et contrôlez.

Le volume de logs, de métriques et de traces générés par les systèmes modernes a explosé. Les grandes entreprises ingèrent aujourd’hui des quantités massives de données chaque jour. Pourtant, ces données ont presque toujours été cantonnées à un silo : encodées dans des formats propriétaires, interrogeables uniquement via l’interface du prestataire et inaccessibles au reste de l’organisation. Les équipes d’ingénierie diagnostiquent les problèmes dans un outil pendant que les équipes business et data en utilisent un autre. Croiser les signaux de télémétrie avec les données business impose alors un ETL, des exports manuels ou un pipeline sur mesure. Lorsque vos besoins dépassent les capacités de la plateforme du prestataire, ou que vous souhaitez analyser vos données de télémétrie, en extraire les données s’avère souvent bien plus complexe que cela ne le devrait.

Ces limitations découlent directement de l’architecture des plateformes d’observabilité traditionnelles : conçues pour alimenter l’interface d’un unique prestataire, sans anticiper que les données puissent avoir à résider ailleurs. Les formats de tables ouverts comme Apache Iceberg changent la donne. Lorsque votre télémétrie est stockée dans Iceberg, elle cohabite avec le reste de vos données, sous votre contrôle et accessible via les outils que vos équipes utilisent déjà. Cela réduit au minimum le besoin d’extraire ou de répliquer les données vers un système distinct, ainsi que les coûts liés à ce processus.

Vos données, dans votre stockage objet, dans un format ouvert

Avec Observe sur Iceberg, votre télémétrie est écrite sous forme d’Iceberg Tables directement dans un bucket Amazon S3 de votre compte AWS. Observe accède à ce bucket via un rôle IAM que vous créez et contrôlez. Si vous révoquez ce rôle ou supprimez la configuration du data lake, Observe perd son accès. Les données restent dans votre bucket, dans un format ouvert, et vous appartiennent. Vous pouvez configurer plusieurs data lakes ; les jeux de données qui y résident sont conçus pour rester isolés les uns des autres.

Observe sur Iceberg repose sur des Iceberg Tables gérées par Snowflake, avec la spécification de table v3. Ces tables étant gérées, la compaction, le dimensionnement des fichiers, la maintenance des snapshots et des métadonnées sont automatisés. Résultat : vous bénéficiez de requêtes hautement performantes sans avoir à maintenir les tables vous-même. La spécification v3 apporte également de nouvelles fonctionnalités de tables, notamment des types de données plus riches et des gains de performance.