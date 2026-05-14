Snowflake、Observeの買収を完了し、AIを活用したオブザーバビリティを提供

本日、買収が正式に成立したことをご報告するとともに、Observeチームを心より歓迎します。

先月、私たちはAI主導のオブザーバビリティをお客様に提供するため、Observeの発表買収意向を発表しました。この買収により、成長を続けるIT運用管理ソフトウェア市場における弊社の能力が拡大します。

この買収により、ObserveのAIを活用したオブザーバビリティがSnowflakeに組み込まれ、お客様はより優れた信頼性とパフォーマンスで最も重要なワークロードを実行できるようになります。実際には、ObserveのAIエージェントにより、コストを削減しつつ、トラブルシューティングを最大10倍高速化できます。

Observeは最初からSnowflake上に構築されており、共通のお客様に価値を提供しています。今後は、両社が一体となって、AIとデータの各アプリケーションにまたがって、チームを事後対応型のモニタリングから、プロアクティブかつ予測的な運用へと移行させていきます。

また、開発者に配慮したObserveのアプローチは、既存のSnowflakeプラットフォームを効果的に補完します。チームにリアルタイムなエンタープライズコンテキストを提供し、根本原因分析の迅速化、さらにはAIによるトラブルシューティング支援を実現します。これらは、動的かつ自律的なシステムを大規模に運用する上で、極めて重要な要素となります。

私たちは、使いやすさ、高パフォーマンス、ガバナンスという従来の焦点を維持しながら、お客様のオブザーバビリティのニーズをサポートできることに、大きな意義を感じています。買収の完了後、ObserveのCEO兼創業者であるJeremy Burton氏は、Snowflakeの取締役会から辞任しました。

将来の見通しに関する記述

本リリースには、1933年証券法（改正後）第27条A、1934年証券取引所法（改正後）第21条Eの趣旨に沿った、Observeの買収によって期待されるメリット、買収が弊社およびObserveの業務、製品、財務状況などに与える影響に関する将来の見通しに関する記述が含まれています。本記述での将来の見通しに関する記述は、既知および未知のリスク、不確実性、仮定、およびその他の要因から影響を受けます。これらの要因により、実際に引き起こされる結果または成果が、本資料での将来の見通しに関する記述で明示的または黙示的に示された将来の結果または成果から乖離する可能性があります。これらのリスク、不確実性、前提、その他の要因には、買収の発表がSnowflakeまたはObserveのキーパーソンの維持や顧客、ベンダー、開発者、コミュニティメンバー、その他のビジネスパートナーとの関係維持に与える影響、買収によって現在の計画や業務が中断するリスク、Observeの業務を適切に統合し、買収に関連する弊社のビジネス戦略を実行し、期待されるメリットや相乗効果を実現する能力、買収の発表後に競合他社がとる可能性のあるアクションへの対応を含め、効果的に競争する能力などがあります。本リリースに記載されている将来の見通しに関する記述と、実際の結果や結果が大きく異なる可能性のあるリスク、不確実性、その他の要因の詳細については、「リスク要因」などの項目で、2025年10月31日会計四半期レポートのForm 10-Qおよび米国証券取引委員会への随時の提出および報告に記載されています。さらに弊社およびObserveの両社は、非常に競争および変化が激しい環境で事業を展開しており、折に触れて新しくリスクが出現する可能性があります。弊社がすべてのリスクを予測することは不可能であり、また、あらゆる要因が弊社の事業や買収に与える影響、あるいは特定の要因やその組み合わせが、弊社の将来予測に関する記述に含まれる内容と実際の結果や成果との間に重大な乖離を生じさせる程度を評価することもできません。将来の見通しに関する記述は、記述日の時点に限った記述であり、かかる記述の時点で入手可能な情報に、および/または経営陣がかかる時点で将来の出来事について抱いていた誠実な信念に、基づいています。法律で義務付けられている場合を除き、弊社はこれらの将来予測に関する記述を、発生した事象や発生した日以降の状況を反映して更新する義務や意図はありません。