DTCC가 Snowflake Snowgrid와 AWS를 활용해 데이터 복원력을 구현한 방법

DTCC에서는 증권 청산 업무부터 고객이 데이터 분석을 수행할 수 있도록 지원하는 영역, 그리고 애플리케이션을 현대화하는 방식에 이르기까지 모든 이니셔티브 전반에 복원력 개념을 내재화하고 있습니다. 각 애플리케이션에는 재해 복구 계획이 마련되어 있으며, 여기에는 장애 조치와 장애 복구 스키마를 상세히 설명하고 재해 복구의 두 가지 핵심 기준에 대한 목표를 정의한 이른바 ‘런북(runbook)’이 포함됩니다.

복구 지점 목표(RPO): 데이터 손실이 발생했을 때 기대하는 데이터 복구 범위

데이터 손실이 발생했을 때 기대하는 데이터 복구 범위 복구 시간 목표(RTO): 재해 발생 시 애플리케이션을 사용할 수 없는 상태를 허용할 수 있는 최대 시간

2020년 6월 리스크 및 데이터 분석을 위해 AWS 상에서 Snowflake를 구현한 이후로, DTCC에서는 단 한 건의 사고도 발생하지 않았습니다. 이러한 복원력 성과를 달성할 수 있었던 주요 요인 중 하나는 Snowflake의 Snowgrid 기능 덕분입니다. Snowgrid는 리전과 클라우드 전반에 걸쳐 데이터를 복제할 수 있도록 지원하여, 더 높은 복원력을 확보하고 비즈니스 중단을 최소화합니다.

DTCC는 비즈니스 연속성을 위해 Snowgrid 기술을 활용한 재해 복구 훈련을 최소 15회 이상 수행했습니다. Snowflake 인스턴스는 15개 애플리케이션에서 400명 이상의 사용자를 지원하며, 하루 70만 건이 넘는 쿼리를 처리하고 있습니다. 또한 Snowflake의 계정 복제 기능을 활용해 데이터 손실을 거의 제로에 가깝게 줄이고 RTO 또한 사실상 제로에 가깝게 실현했습니다.

Snowflake에 기본으로 내장된 중복성은 DTCC에 큰 이점을 제공하며, 모든 핵심 서비스에 삼중 중복 구조가 적용되며 쿼리 처리 중 실패한 부분에 대해서는 자동 재시도가 수행됩니다. 가용 영역(AZ) 수준에서 Snowflake는 AWS의 가용 영역을 활용하고 크로스 리전 복제와 장애 조치를 제공함으로써 데이터 손실을 거의 제로에 가깝게 줄였으며, 복구 시간 목표(RTO) 역시 사실상 제로 수준으로 달성해 비즈니스 연속성 확보에 기여했습니다. Snowflake의 Time Travel 기능을 사용하면 최대 90일 동안 삭제된 데이터를 쿼리하고 검색할 수 있으며, 페일 세이프(Fail-Safe) 기능을 통해 Time Travel 보존 기간이 종료된 이후에도 7일 동안 추가로 데이터를 보호할 수 있습니다.

Snowgrid의 계정 복제 기능을 통해 각 계정에 하나 이상의 장애 조치 그룹을 설정할 수 있어, 사업 부문별로 앱을 분리할 수 있습니다. 이를 통해 재해 복구 프로세스 설계에서 높은 유연성을 확보할 수 있었으며, 애플리케이션이 자체 연결 URL을 그대로 유지한 상태에서 장애 조치를 수행할 수 있습니다. 이에 따라 애플리케이션과 연결이 함께 장애 조치되며, 필요 시 함께 장애 복구하는 것도 가능합니다. 이를 통해 각 애플리케이션을 서로 영향 없이 독립적으로 전환할 수 있게 됩니다.