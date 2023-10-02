TCCでは、証券決済であれ、アプリケーションのモダナイゼーションへの取り組み方を含めた顧客のデータアナリティクス能力の提供であれ、レジリエンスの概念が私たちのあらゆるイニシアチブに組み込まれています。各アプリケーションには、ランブックと呼ばれるディザスタリカバリ計画があり、フェイルオーバーとフェイルバックのスキーマ、ディザスタリカバリにおける2つの主な基準の目標が詳細に記述されています。

目標復旧時点（RPO）： データの損失が発生した場合に、復旧を期待できるデータ復旧の範囲

データの損失が発生した場合に、復旧を期待できるデータ復旧の範囲 目標復旧時間（RTO）：障害発生時にアプリケーションが利用できないことを許容できる最大時間

リスクとデータのアナリティクスのために2020年6月にSnowflake on AWSを実装して以来、弊社ではインシデントの発生がゼロになっています。このレジリエンシーの成功の理由の一つは、SnowflakeのSnowgrid機能にあります。お客様はSnowgridを使用して、複数のリージョンやクラウドにまたがるデータをレプリケーションできます。この結果、レジリエンシーが向上し、ビジネスの中断が最小化します。

Snowgridのテクノロジーを使用して、事業継続性のためのディザスタリカバリ演習を15回以上実施しています。Snowflakeインスタンスは、15種類のアプリケーションで1日あたり70万件以上のクエリを処理し、400人以上のユーザーをサポートしています。また、Snowflakeのアカウントレプリケーション機能を使用することで、データロスをほぼゼロに抑え、上記のRTOをほぼゼロにすることができました。

Snowflakeに組み込みまれた冗長性は、DTCCにとって大きなメリットです。すべての重要なサービスに対して3重の冗長性を提供し、クエリで失敗した部分については自動的に再試行します。ゾーンレベルでは、SnowflakeはAWSの可用性ゾーンを使用し、クロスリージョンのレプリケーションとフェイルオーバーも提供しています。これにより、データロスをほぼゼロ、復旧時間をほぼゼロという事業継続性の目標を達成できました。SnowflakeのTime Travel機能を利用すれば、最大90日前までの削除済みデータをクエリで検索、取得できます。さらに、フェイルセーフ機能は、Time Travelの保持期間が終了した後も追加で7日間のリカバリ期間を提供します。

Snowgridのアカウントレプリケーション機能では、各アカウントに1つまたは複数のフェイルオーバーグループを設定できるため、アプリを事業ごとに分離できます。これにより、ディザスタリカバリプロセス設計の柔軟性が大幅に向上します。たとえば、独自の接続URLを維持したままアプリをフェイルオーバーできるため、アプリと接続は一緒にフェイルオーバーできます（同時にフェイルバックすることもできます）。また、アプリどうしが互いに影響し合うことなく、個別にローテーションすることもできます。