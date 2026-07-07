Snowflakeを利用している組織には、エンタープライズAIの基盤がすでに整っています。それは、組み込みのセキュリティ機能、スケーラビリティ、パフォーマンスを備え、ガバナンスを確保し、一元化されたデータです。

その投資を、ビジネス全体で拡張可能な本番環境レベルのAIアプリケーションやワークフローへと転換するには、ビジネスのアイデアからガバナンスの効いたAIソリューションへと移行するための、再現性のあるアプローチが必要です。

しかし、エンタープライズ全体でAI開発を拡張しようとすると、新たな運用の課題が生じます。

ビジネスの課題を最もよく理解している人が、本番環境レベルのAIソリューションを構築するスキルを備えているとは限りません。一方で、構築できるスキルを持つチームは、対応可能な範囲を超える多くのリクエストを抱えていることがよくあります。

そこで役立つのがDataiku Cobuild on Snowflakeです。エンタープライズ展開に必要なガバナンス、可視性、運用制御を維持しながら、組織がビジネス全体でAI開発を容易に拡張できるよう支援します。

ガバナンスの効いたデータから運用可能なAIへ

コンシューマー向けAIの体験により、ソフトウェアやワークフローの作成スピードに対する期待は大きく変化しました。しかし、エンタープライズAIのイニシアチブには、スピード以上のものが求められます。本番環境で成功を収めるには、ガバナンス、オブザーバビリティ、運用制御が必要です。

具体的には、展開前にワークフローを検査し、ビジネス要件に照らして出力を検証し、コストとリソースの利用状況を監視し、社内基準へのコンプライアンスを確保する能力がチームに求められます。これらの機能が整っていなければ、AI開発はエンタープライズ全体に拡張されることなく、実験段階で停滞してしまいます。

Cobuild on Snowflakeは、データパイプラインを再構築したり、Snowflake AIデータクラウドの外部にデータを移動したりすることなく、ビジネスの目的から運用可能なAIに至るまでのガバナンスの効いたパスを提供することで、SnowflakeとDataikuの共通の顧客にとってのギャップを埋める支援を実現します。

Snowflake上でネイティブに実行されるため、AIワークロードはデータがすでに存在する場所で実行されます。データのコピーや抽出は不要であり、管理すべき追加のセキュリティ境界もありません。組織は、すでに確立しているガバナンス制御、ロールベースのアクセスポリシー、コンプライアンス体制を維持しながら、Snowflakeの弾力性のあるコンピュートを活用して、他のワークロードとリソースを競合させることなくAI開発を拡張できます。これは、データインフラストラクチャにAIを後付けするか、その内部にAIを構築するかの違いです。

Snowflake Cortex AIを活用し、Dataikuを通じてオーケストレーションされるCobuildは、平易な言葉による説明を、データ準備、機械学習、AIエージェント、アプリケーションにまたがる包括的なDataikuプロジェクトへと変換します。これらは、セキュアでガバナンスの効いたSnowflake AIデータクラウド内で動作します。生成された各ワークフローは透明性と検査可能性が維持されるため、ビジネスチーム、データ実務者、ガバナンスチームは、自信を持って責任ある形でAIを検証し、展開できます。