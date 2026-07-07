Per le organizzazioni che operano su Snowflake, la data foundation per l’enterprise AI è già al suo posto: dati centralizzati e governati, con funzionalità di sicurezza integrate, scalabilità e prestazioni.

Trasformare quell’investimento in app e workflow di AI pronti per la produzione e scalabili in tutta l’azienda richiede un processo ripetibile per passare dalle idee di business a soluzioni di AI governate.

Ma scalare lo sviluppo dell’AI in tutta l’azienda introduce una nuova sfida operativa.

Le persone che comprendono meglio i problemi di business non sempre hanno gli strumenti per sviluppare soluzioni di AI pronte per la produzione, mentre i team in grado di farlo devono spesso gestire più richieste di quante possano supportare.

È qui che entra in gioco Dataiku Cobuild su Snowflake, aiutando le organizzazioni a scalare facilmente lo sviluppo dell’AI in tutta l’azienda, mantenendo governance, visibilità e controlli operativi necessari per la distribuzione enterprise.

Dai dati governati all’AI operativa

Le esperienze di AI rivolte ai consumatori hanno ridefinito le aspettative sulla rapidità con cui software e workflow possono essere creati. Ma le iniziative di enterprise AI richiedono più della velocità. Servono governance, osservabilità e controlli operativi per avere successo in produzione.

In pratica, i team devono poter ispezionare i workflow prima del deployment, validare gli output rispetto ai requisiti di business, monitorare costi e utilizzo delle risorse, e garantire la compliance agli standard interni. Senza queste funzionalità al posto giusto, lo sviluppo dell’AI si ferma alla sperimentazione invece di scalare in tutta l’azienda.

Cobuild su Snowflake aiuta a colmare questo divario per i clienti comuni Snowflake e Dataiku, offrendo un percorso governato dall’intento di business all’AI operativa, senza ricostruire pipeline di dati né spostare dati fuori dall’AI Data Cloud Snowflake.

L’esecuzione nativa su Snowflake permette ai workload di AI di operare dove i dati risiedono già, senza copie, estrazioni né perimetri di sicurezza aggiuntivi da gestire. Le organizzazioni mantengono i controlli di governance, le policy di accesso basate sui ruoli e la postura di compliance già definite, e sfruttano la capacità di calcolo elastica Snowflake per scalare lo sviluppo dell’AI senza contendersi le risorse con altri workload. È la differenza tra aggiungere l’AI alla tua infrastruttura dati dall’esterno e svilupparla al suo interno.

Basato su Snowflake Cortex AI e orchestrato tramite Dataiku, Cobuild trasforma una descrizione in linguaggio semplice in un progetto Dataiku completo che copre preparazione dei dati, machine learning, agenti AI e app, il tutto all’interno dell’AI Data Cloud Snowflake sicuro e governato. Ogni workflow generato resta trasparente e ispezionabile, così i team di business, i data practitioner e i team di governance hanno la fiducia necessaria per validare e implementare l’AI in modo responsabile.