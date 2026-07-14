Apache Ossie(Incubating): Open Semantic Interchange의 새로운 이름

Apache Ossie는 현재 Apache Software Foundation(ASF)에서 인큐베이션 중입니다.
시맨틱 계층과 온톨로지를 위한 공개 사양인 Open Semantic Interchange 프로젝트를 지켜봐 왔다면 주목할 만한 소식이 있습니다. 이 프로젝트는 Apache Ossie(Incubating)라는 새 이름으로 Apache Incubator에 합류했습니다.
사양과 커뮤니티, 미션은 그대로입니다. 달라진 것은 이름, 거버넌스 기반, 그리고 장기적인 발전 방향입니다.
이름 변경 이유
이 프로젝트를 Open Semantic Interchange 또는 OSI로 알고 있을 수 있습니다. 커뮤니티는 프로젝트의 오픈소스 여정에서 다음 단계인 인큐베이션을 준비하면서, 오픈소스 생태계에서 OSI 약어를 사용하는 다른 프로젝트와의 혼선을 피하기 위해 프로젝트명을 'Ossie'로 변경하기로 했습니다.
마스코트는 데이터 스택의 여러 시스템 사이를 뛰어다니며 주머니에 시맨틱 메타데이터를 담고 다니는 캥거루입니다.
앞으로의 기준은 다음과 같습니다.
- 이 프로젝트의 이름은 Apache Ossie(Incubating)입니다.
- 프로젝트명으로서 'OSI'라는 표기는 과거 명칭을 가리킬 때만 사용됩니다.
- 지표, 차원, 관계를 정의하는 사양과 YAML 기반 형식은 변경되지 않습니다.
Open Semantic Interchange를 기반으로 개발해 왔다면 기존 작업에 영향은 없습니다. 이름은 바뀌었지만 사양은 그대로입니다.
Ossie란?
Ossie는 시맨틱 계층과 온톨로지를 아우르는 공개 사양입니다. 비즈니스 지표, 차원, 그리고 이들 간 관계는 물론 광범위한 비즈니스 개념과 규칙까지 표현하는 벤더 중립적 형식을 정의합니다. 이를 통해 BI 플랫폼, 쿼리 엔진, AI 에이전트 등 어떤 도구든 의미 손실 없이 시맨틱 정의를 읽어 들이고 생성할 수 있습니다.
Ossie가 해결하려는 문제는 분명합니다. 예를 들어 월간 활성 사용자(Monthly Active Users)처럼 동일한 비즈니스 개념이 조직의 CRM, 데이터 웨어하우스, BI 도구 전반에서 서로 다르게 정의되는 경우가 많습니다. 분석가나 AI 에이전트가 쿼리를 실행할 때 어느 정의가 올바른지 추측하게 해서는 안 됩니다. Ossie는 데이터는 물론 그 이면의 의도와 비즈니스 의미까지 담아내는 공유 가능한, 기계가 읽을 수 있는 형식을 제공합니다.
Ossie를 통해 조직은 지표 정의를 넘어 데이터 소스와 도구 전반의 광범위한 비즈니스 지식까지 담아낼 수 있습니다. 이러한 정의를 기반으로 계산하고 의사결정을 내리는 AI 에이전트는 원시 숫자만 보는 것이 아니라 분석가가 활용하는 전체 컨텍스트를 확보할 수 있습니다.
왜 Apache Software Foundation(ASF)인가
Apache Software Foundation에서 Ossie를 인큐베이션하면 단일 주체가 통제하지 않는 오픈 표준으로 유지할 수 있습니다. Ossie의 목표가 시맨틱 데이터의 업계 전반 표준화를 제공하는 데 있는 만큼, 벤더 중립적 기반에서 운영되도록 하는 것이 중요합니다.
인큐베이션 단계에서 Ossie는 공개 메일링 리스트, GitHub 기반 개발, 사양 변경을 위한 공식 논의 및 투표 프로세스, 소속 기업이 아니라 기여를 통해 얻는 커미터 자격을 기반으로 운영됩니다. 이번 전환의 일환으로 Open Semantic Interchange를 지칭하던 모든 메일링 리스트는 종료됩니다. 커뮤니티 구성원은 대신 아래에 링크된 ASF 제공 프로젝트 리소스를 사용해야 합니다.
Ossie를 이끄는 커뮤니티
Ossie는 단일 기업 프로젝트로 시작되지 않았으며 현재도 단일 기업이 거버넌스를 주도하지 않습니다. 2025년 11월 리포지토리가 공개된 이후 다음과 같은 진전이 있었습니다.
- Snowflake, Salesforce, Databricks, dbt Labs, RelationalAI, GoodData, Honeydew 소속 기여자들이 제공한 커밋 100건 이상과 병합된 풀 리퀘스트 35건이 반영되었습니다.
- 참여 연합체는 17개 출범 파트너에서 50개 이상의 조직으로 확대되었습니다.
- 세 개의 워킹 그룹(Metric Language, Catalog, Ontology)이 전담 리드, 회의, 공개 채널을 갖추고 운영되고 있습니다.
- Ossie-to-dbt MetricFlow 변환기, Apache Polaris™ 카탈로그 메타데이터 변환기, Snowflake 시맨틱 모델 변환기 등 참조 구현도 만들어졌습니다.
다음 단계
Snowflake는 이 프로젝트의 초기부터 기여해 왔으며, Ossie가 ASF 거버넌스 아래 성장하는 과정에서도 적극적인 기여자로 계속 참여할 것입니다.
로드맵은 미리 정해져 있지 않습니다. 모든 항목은 프로젝트의 다른 사안과 마찬가지로 동일한 공개 논의 및 투표 프로세스를 거치게 됩니다. 다만 Snowflake가 특히 기대하고 있으며 커뮤니티와 함께 제안으로 발전시키고자 하는 몇 가지 영역이 있습니다.
- 고급 지표 로직, 윈도우 함수, 복잡한 관계 등 실제 엔터프라이즈 모델이 요구하는 요소를 수용할 수 있도록 사양의 표현력을 강화하는 작업
- 기존 환경을 전면 교체하지 않고도 Ossie를 도입할 수 있도록 추가 플랫폼과 프레임워크용 변환기를 구축하는 작업
- 모든 엔진이 지원할 수 있는 표준화된 시맨틱 쿼리 사양
- 시맨틱 모델을 카탈로그에서 직접 검색할 수 있도록 Apache Polaris와 통합하는 작업
참여 방법
Ossie는 인큐베이션의 일환으로 ASF 인프라로 전환되고 있습니다. 새로운 프로젝트 웹사이트에서 업데이트를 확인하고, 개발 메일링 리스트와 Ossie Slack 워크스페이스에 참여하며, GitHub에서 협업하세요.
비즈니스 컨텍스트를 이해해야 하는 AI 에이전트, BI 도구 또는 쿼리 엔진을 구축하고 있다면, Ossie는 시맨틱 상호운용성을 혼자 해결하지 않아도 되도록 함께 움직이는 커뮤니티입니다.