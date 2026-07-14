Apache Ossie(Incubating): Open Semantic Interchange의 새로운 이름

Apache Ossie는 현재 Apache Software Foundation(ASF)에서 인큐베이션 중입니다.

시맨틱 계층과 온톨로지를 위한 공개 사양인 Open Semantic Interchange 프로젝트를 지켜봐 왔다면 주목할 만한 소식이 있습니다. 이 프로젝트는 Apache Ossie(Incubating)라는 새 이름으로 Apache Incubator에 합류했습니다.

사양과 커뮤니티, 미션은 그대로입니다. 달라진 것은 이름, 거버넌스 기반, 그리고 장기적인 발전 방향입니다.

이름 변경 이유

이 프로젝트를 Open Semantic Interchange 또는 OSI로 알고 있을 수 있습니다. 커뮤니티는 프로젝트의 오픈소스 여정에서 다음 단계인 인큐베이션을 준비하면서, 오픈소스 생태계에서 OSI 약어를 사용하는 다른 프로젝트와의 혼선을 피하기 위해 프로젝트명을 'Ossie'로 변경하기로 했습니다.

마스코트는 데이터 스택의 여러 시스템 사이를 뛰어다니며 주머니에 시맨틱 메타데이터를 담고 다니는 캥거루입니다.

앞으로의 기준은 다음과 같습니다.

이 프로젝트의 이름은 Apache Ossie(Incubating)입니다.

프로젝트명으로서 'OSI'라는 표기는 과거 명칭을 가리킬 때만 사용됩니다.

지표, 차원, 관계를 정의하는 사양과 YAML 기반 형식은 변경되지 않습니다.

Open Semantic Interchange를 기반으로 개발해 왔다면 기존 작업에 영향은 없습니다. 이름은 바뀌었지만 사양은 그대로입니다.

Ossie란?

Ossie는 시맨틱 계층과 온톨로지를 아우르는 공개 사양입니다. 비즈니스 지표, 차원, 그리고 이들 간 관계는 물론 광범위한 비즈니스 개념과 규칙까지 표현하는 벤더 중립적 형식을 정의합니다. 이를 통해 BI 플랫폼, 쿼리 엔진, AI 에이전트 등 어떤 도구든 의미 손실 없이 시맨틱 정의를 읽어 들이고 생성할 수 있습니다.

Ossie가 해결하려는 문제는 분명합니다. 예를 들어 월간 활성 사용자(Monthly Active Users)처럼 동일한 비즈니스 개념이 조직의 CRM, 데이터 웨어하우스, BI 도구 전반에서 서로 다르게 정의되는 경우가 많습니다. 분석가나 AI 에이전트가 쿼리를 실행할 때 어느 정의가 올바른지 추측하게 해서는 안 됩니다. Ossie는 데이터는 물론 그 이면의 의도와 비즈니스 의미까지 담아내는 공유 가능한, 기계가 읽을 수 있는 형식을 제공합니다.