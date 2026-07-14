Apache Ossie（Incubating）：Open Semantic Interchangeの新名称

Apache Ossieは現在、The Apache Software Foundation（ASF）でインキュベーション中です。

セマンティックレイヤーとオントロジーのオープン仕様であるOpen Semantic Interchangeプロジェクトに注目されている方に、重要な最新情報があります。このプロジェクトは、次の新しい名称でApache Incubatorに受け入れられました。Apache Ossie（Incubating）。

仕様、コミュニティ、ミッションに変更はありませんが、名称、ガバナンスの拠点、および長期的な軌道は変更されました。

新名称の理由

このプロジェクトは、Open Semantic InterchangeまたはOSIとしてご存知かもしれません。プロジェクトのオープンソースジャーニーにおける次のステップであるインキュベーションに向けてコミュニティが準備を進める中で、オープンソースエコシステム内でOSIという頭字語を共有する他のプロジェクトとの混同を避けるため、プロジェクト名を「Ossie」に変更することが決定されました。

マスコットは、データスタック内のシステム間を飛び回りながら、セマンティックメタデータを袋に入れて運ぶカンガルーです。

今後の展開

プロジェクト名はApache Ossie（Incubating）である

プロジェクト名としての「OSI」への言及は過去のものである

仕様、およびメトリクス、ディメンション、関係性を定義するためのYAMLベースのフォーマットは変更されていない

Open Semantic Interchangeに基づいて構築を行ってきた場合でも、既存の環境が機能しなくなることはありません。名称は変更されましたが、仕様は変更されていません。

Ossieの概要

Ossieは、セマンティックレイヤーとオントロジーの両方に対応するオープン仕様です。ビジネスのメトリクス、ディメンション、およびそれらの関係性だけでなく、より広範なビジネスコンセプトやルールを表現するための、ベンダー中立なフォーマットを定義します。これにより、BIプラットフォーム、クエリエンジン、AIエージェントなど、あらゆるツールが意味を損なうことなくセマンティック定義を消費および生成できるようになります。

解決する課題はシンプルです。同じビジネスコンセプト（たとえば「月間アクティブユーザー数」）が、組織のCRM、データウェアハウス、BIツール間で一貫性なく定義されていることがよくあります。人間のアナリストやAIエージェントがクエリを実行する際、どの定義が正しいかを推測する必要はありません。Ossieは、データだけでなく、その背後にある意図やビジネス上の意味もエンコードする、共有の機械可読フォーマットを提供します。