Apache Ossie（Incubating）：Open Semantic Interchangeの新名称

Apache Ossieは現在、The Apache Software Foundation（ASF）でインキュベーション中です。
セマンティックレイヤーとオントロジーのオープン仕様であるOpen Semantic Interchangeプロジェクトに注目されている方に、重要な最新情報があります。このプロジェクトは、次の新しい名称でApache Incubatorに受け入れられました。Apache Ossie（Incubating）。
仕様、コミュニティ、ミッションに変更はありませんが、名称、ガバナンスの拠点、および長期的な軌道は変更されました。
新名称の理由
このプロジェクトは、Open Semantic InterchangeまたはOSIとしてご存知かもしれません。プロジェクトのオープンソースジャーニーにおける次のステップであるインキュベーションに向けてコミュニティが準備を進める中で、オープンソースエコシステム内でOSIという頭字語を共有する他のプロジェクトとの混同を避けるため、プロジェクト名を「Ossie」に変更することが決定されました。
マスコットは、データスタック内のシステム間を飛び回りながら、セマンティックメタデータを袋に入れて運ぶカンガルーです。
今後の展開
- プロジェクト名はApache Ossie（Incubating）である
- プロジェクト名としての「OSI」への言及は過去のものである
- 仕様、およびメトリクス、ディメンション、関係性を定義するためのYAMLベースのフォーマットは変更されていない
Open Semantic Interchangeに基づいて構築を行ってきた場合でも、既存の環境が機能しなくなることはありません。名称は変更されましたが、仕様は変更されていません。
Ossieの概要
Ossieは、セマンティックレイヤーとオントロジーの両方に対応するオープン仕様です。ビジネスのメトリクス、ディメンション、およびそれらの関係性だけでなく、より広範なビジネスコンセプトやルールを表現するための、ベンダー中立なフォーマットを定義します。これにより、BIプラットフォーム、クエリエンジン、AIエージェントなど、あらゆるツールが意味を損なうことなくセマンティック定義を消費および生成できるようになります。
解決する課題はシンプルです。同じビジネスコンセプト（たとえば「月間アクティブユーザー数」）が、組織のCRM、データウェアハウス、BIツール間で一貫性なく定義されていることがよくあります。人間のアナリストやAIエージェントがクエリを実行する際、どの定義が正しいかを推測する必要はありません。Ossieは、データだけでなく、その背後にある意図やビジネス上の意味もエンコードする、共有の機械可読フォーマットを提供します。
Ossieを使用することで、組織はメトリクスの定義にとどまらず、データソースやツール全体にわたるより広範なビジネス知識を含めることができます。これらの定義に基づいて計算や意思決定を行うAIエージェントは、単なる生の数値ではなく、人間のアナリストが持つ包括的なコンテキストを取得できます。
The Apache Software Foundation（ASF）が選ばれた理由
The Apache Software FoundationでOssieをインキュベーションすることで、単一の管理主体を持たないオープン標準であり続けることが保証されます。Ossieの目標がセマンティックデータの業界全体での標準化を提供することであることを踏まえると、ベンダー中立な運用基盤を確保することが不可欠です。
インキュベーションの下で、Ossieは公開メーリングリスト、GitHubベースの開発、仕様変更のための正式な議論と投票のプロセス、および雇用主の所属ではなく貢献によって獲得されるコミッター権限を用いて運営されます。この移行の一環として、Open Semantic Interchangeに関連するすべてのメーリングリストは廃止されます。コミュニティメンバーは、代わりに以下にリンクされているASF提供のプロジェクトリソースを使用してください。
Ossieを支えるコミュニティ
Ossieは単一企業のプロジェクトとして始まったわけではなく、現在もそのようにはガバナンスされていません。2025年11月にリポジトリが開設されて以来、以下の成果が上がっています。
- Snowflake、Salesforce、Databricks、dbt Labs、RelationalAI、GoodData、Honeydewのコントリビューターから、100件以上のコミットと35件のマージ済みプルリクエストが提供された
- 参加する連合は、17のローンチパートナーから50以上の組織へと拡大した
- 3つのワーキンググループ（メトリック言語、カタログ、オントロジー）が、専任のリーダー、ミーティング、公開チャネルを用いて活動している
- Ossieからdbt MetricFlowへのコンバーター、Apache Polaris™カタログメタデータコンバーター、Snowflakeセマンティックモデルコンバーターなどのリファレンス実装が作成された
今後の展望
Snowflakeは発足当初からこのプロジェクトに貢献しており、ASFのガバナンスの下で成長するOssieの積極的なコントリビューターであり続けます。
ロードマップは事前に決定されていません。すべての項目は、プロジェクト内の他のすべての事項と同様に、オープンな議論と投票のプロセスを経ることになります。とはいえ、私たちが期待を寄せており、コミュニティと協力して提案を提供したいと考えている分野がいくつかあります。
- 高度なメトリックロジック、ウィンドウ関数、複雑な関係性など、実際のエンタープライズモデルが要求するものに対応するための、仕様の表現力の深化
- Ossieの導入にあたって既存の環境を破棄する必要がないようにするための、追加のプラットフォームやフレームワーク向けコンバーターの構築
- 任意のエンジンがサポートできる標準化されたセマンティッククエリ仕様
- カタログからセマンティックモデルを直接検出できるようにするための、Apache Polarisとの統合
参加方法
Ossieはインキュベーションの一環として、ASFのインフラストラクチャに移行しています。新しいプロジェクトのウェブサイトで最新情報をご確認ください。開発メーリングリストへの参加、GitHubでのコラボレーション、Ossie Slackワークスペースへのご参加をお待ちしております。
ビジネスコンテキストを理解する必要があるAIエージェント、BIツール、クエリエンジンのいずれを構築する場合でも、Ossieは、皆様がセマンティックの相互運用性に単独で取り組む必要がないように活動しているコミュニティです。