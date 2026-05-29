Nous sommes ravis d’annoncer l’arrivée de Claude Opus 4.8, le dernier modèle d’Anthropic, sur Snowflake Cortex AI. En tant que partenaire de lancement d’Anthropic, nous assurons la disponibilité de Claude Opus 4.8 en public preview dès le jour de son lancement. Il est disponible au sein du périmètre sécurisé de Snowflake et peut être utilisé avec Cortex Code, Cortex Agents, Cortex AI Functions, Cortex Inference et Snowflake Intelligence.

Claude Opus 4.8

Claude Opus 4.8 est le dernier modèle d’Anthropic. Très autonome, il excelle dans les tâches agentiques de longue durée, les travaux d'analyse et de connaissance, ainsi que les tâches nécessitant une mémoire étendue. Il s’appuie sur les atouts des précédents modèles Opus et gagne en performance pour les travaux professionnels, notamment la rédaction de documents, l’analyse de données et les présentations.