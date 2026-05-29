Nous sommes ravis d’annoncer l’arrivée de Claude Opus 4.8, le dernier modèle d’Anthropic, sur Snowflake Cortex AI. En tant que partenaire de lancement d’Anthropic, nous assurons la disponibilité de Claude Opus 4.8 en public preview dès le jour de son lancement. Il est disponible au sein du périmètre sécurisé de Snowflake et peut être utilisé avec Cortex Code, Cortex Agents, Cortex AI Functions, Cortex Inference et Snowflake Intelligence.
Claude Opus 4.8
Claude Opus 4.8 est le dernier modèle d’Anthropic. Très autonome, il excelle dans les tâches agentiques de longue durée, les travaux d'analyse et de connaissance, ainsi que les tâches nécessitant une mémoire étendue. Il s’appuie sur les atouts des précédents modèles Opus et gagne en performance pour les travaux professionnels, notamment la rédaction de documents, l’analyse de données et les présentations.
Source : Anthropic, 28 mai 2026
Ce que vous pouvez faire avec Claude Opus 4.8 sur Snowflake
Opus 4.8 rejoint les modèles d’IA de premier plan dans Snowflake Cortex AI et ouvre un large éventail de cas d’usage d’entreprise, le tout dans le périmètre de sécurité et de gouvernance de Snowflake. Avec Opus 4.8, vous pouvez :
Accélérer le développement avec Cortex Code : l’agent de codage IA de Snowflake comprend vos données d’entreprise, votre gouvernance et vos workflows, ce qui permet aux équipes de passer rapidement de l’idée à la production sans compromettre la confiance ni freiner la mise à l’échelle. Désormais, avec Opus 4.8, Cortex Code améliore le raisonnement, la génération de code, la prise en charge de tâches plus complexes et de longue durée, ainsi que l’exécution agentique. Il intègre une assistance sécurisée, contextualisée pour Snowflake, directement dans l’interface Snowsight, la CLI et les outils de développement locaux. Pour les data engineers, analystes et builders, il transforme le langage naturel en pipelines, analyses et agents d’IA prêts pour la production. Des semaines de travail d’intégration passent à quelques minutes, avec une approche gouvernée, interopérable et enterprise-grade. Vous pouvez tester Claude Opus 4.8 en preview avec la commande /model dans la CLI :
Créer des agents de travail personnels avancés : Snowflake Intelligence introduit une nouvelle catégorie d’agents de travail personnels conçue pour transformer la façon dont les organisations travaillent, collaborent et innovent, en favorisant une culture réellement data-driven. Chaque collaborateur, quel que soit son niveau d’expertise technique, peut poser des questions complexes en langage naturel, comprendre le « pourquoi » derrière chaque « quoi » et agir avec confiance, le tout dans le périmètre sécurisé et gouverné de Snowflake. Claude Opus 4.8 sur Snowflake Cortex AI prolonge cette base avec un raisonnement amélioré, une meilleure génération de code et la prise en charge de workflows agentiques plus sophistiqués. Les équipes peuvent créer des agents avancés capables de raisonner sur des données d’entreprise structurées et non structurées, et d’orchestrer en toute sécurité des workflows analytiques et opérationnels dans Snowflake.
Analyser les données structurées et non structurées avec une précision inégalée : Cortex AI Functions simplifie la création de pipelines d’IA évolutifs sur des données d’entreprise multimodales à l’aide de SQL. Cortex AI Functions offre un traitement hautes performances à un coût inférieur à celui des pipelines d’IA orchestrés manuellement, pour générer des insights fiables dans toute l’entreprise tout en conservant les capacités de sécurité et de gouvernance qui font la réputation de Snowflake. Par exemple, avec la fonction AI_COMPLETE, les analystes peuvent appliquer des instructions en langage naturel directement en SQL, en s’appuyant sur des modèles comme Opus 4.8.
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-opus-4-8',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- Les développeurs peuvent créer des applications d’IA au plus près de leurs données sécurisées : Cortex Inference permet de créer des applications d’entreprise agentiques dans le périmètre de sécurité de Snowflake. Les développeurs peuvent exploiter de nouvelles capacités, comme les niveaux d’effort ajustables d’Opus 4.8, qui permettent au modèle d’équilibrer profondeur de raisonnement et latence selon la tâche. Ils peuvent démarrer rapidement avec le SDK Anthropic en le pointant vers leur endpoint Snowflake Cortex Inference, pour une intégration fluide avec les outils Anthropic qu’ils connaissent déjà.
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-opus-4-8",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
Les entreprises veulent mettre rapidement l’IA agentique en production. Avec Claude Opus 4.8 d’Anthropic, les agents peuvent gérer des tâches complexes et de longue durée avec plus de constance et moins de supervision, pour faire avancer le travail réel à grande échelle. Avec plusieurs points d’entrée, comme Cortex Code CLI, Snowflake Intelligence, Cortex AI Functions et Cortex Inference, les clients peuvent adopter facilement cette capacité et accélérer leur trajectoire vers une IA agentique à fort impact, prête pour la production et déployée à grande échelle.
En savoir plus
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Déclarations prévisionnelles
Cet article contient des déclarations prévisionnelles, notamment concernant nos futures offres de produits. Il ne constitue en aucun cas un engagement à fournir des offres de produits. Les offres et résultats réels peuvent varier et faire l’objet de risques connus et inconnus, ainsi que d’incertitudes. Consultez notre dernier 10‑Q pour en savoir plus.