Claude 3.7 Sonnetは、コーディング以外にも、一般的な推論とマルチモーダル機能のリーダーです。さまざまなドメインやモダリティにまたがる推論が必要なタスクでは、先行するモデルより優れた性能を発揮します。この柔軟性は、カスタマーサービスからデータ分析まで、さまざまなワークフローにAIを統合しようとする企業にとって理想的なツールです。

長い出力コンテキスト

Anthropic Claude 3.7 Sonnetは最大20万個のトークンを出力できます。出力容量が長いほど、ユーザーは構造化または非構造化クエリからより多くの情報を取得できます。推論機能は、より長いコンテキストウィンドウと組み合わせることで、エージェントワークフローに適しています。

Claude 3.7 SonnetをSnowflakeに統合することで、ユーザーはエンタープライズグレードのセキュリティ、プライバシー、統一されたガバナンスを維持しながら、データと対話する最先端のAI機能にアクセスできます。ユーザーはより迅速にデータドリブンなインサイトにアクセスできるようになり、企業にとって魅力的な機会が生まれます。

責任あるAIの提供

Anthropicによると、このモデルは、企業がLLMをどのように使用するかをより正確に反映した実際のタスク向けに最適化されています。Anthropicは、セキュリティ、安全性、信頼性に関する基準を満たしていることを確認するため、広範なテストを実施しました。Anthropic社のベンチマーク結果によると、Claude 3.7では、有害リクエストと良性リクエストをより微妙な差異で区別し、前世代と比較して不要な拒否を45%削減しています。