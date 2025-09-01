Anthropicとの戦略的パートナーシップの一環として、Snowflakeのお客様がSnowflake Cortex AIでClaude 3.7 Sonnetにアクセスできるようになりました。
AnthropicとSnowflakeは2024年11月に複数年にわたるパートナーシップを締結し、Claude 3.5の発売を皮切りに、企業が簡単かつ効率的で信頼性の高いAI製品を開発、拡大できるよう支援します。私たちは、この機運をClaude 3.7 Sonnetで構築しています。このモデルは、一連の生成AI機能を提供するフルマネージド型AIサービスであるSnowflake Cortex AI上の安全なSnowflakeペリメータ内で使用できます。
推論はClaude 3.7 Sonnetの統合機能です。Claude 3.7 Sonnetはハイブリッド推論を提供しており、顧客はモデルが迅速に回答するタイミングと、考えてから回答するタイミングを構成できます。ハイブリッド推論により、企業は低レイテンシーのユースケースからより複雑なエージェントワークフローまで、統一されたアプローチでアプリケーションを構築できます。
Snowflake Cortex AI
Snowflake Cortex AIは、構造化データと非構造化データに対応した、統合された機能とサービス（フルマネージドのLLM推論、ファインチューニング、RAGなど）のスイートです。構造化データと非構造化データを同時に迅速に分析できるようになり、AIアプリの構築が加速します。統合されたAIおよびデータプラットフォームは、組織がAIのコンセプトを数日で現実のものにするのに役立ちます。あらゆる規模のあらゆる業界の組織が現在、テキスト要約や感情分析から強力なAIチャットボットの開発まで、さまざまなユースケースを達成しています。
Claude 3.7 Sonnet
実用的な推論
Anthropic Claude 3.7 Sonnetは「標準」モードと「拡張思考」モードの両方で動作します。お客様は適切なモードを選択し、迅速な応答やより深い推論を得ることができます。「拡張思考」モードでは、モデルは答える前に自己振り返りを行い、より包括的な回答が得られるとAnthropicは考えています。モデルは答える前に自己省察を行い、パフォーマンスを改善します。これは特に、多段階の問題解決と高度なアナリティクスを必要とする業界にとって有益です。選択と制御により、顧客はレイテンシー（コスト）とレスポンス品質をトレードオフすることができます。
コーディング機能の向上
Claude 3.7 Sonnetは、Anthropicによると、コーディングとフロントエンドウェブ開発の大幅な改善を示しています。Anthropicが公開した初期テストおよびベンチマークデータでは、ほとんどのコーディングベンチマークでClaude 3.7が先行するClaude 3.5を上回っており、開発タスクに適したモデルとなっています。
Claude 3.7 Sonnetは、コーディング以外にも、一般的な推論とマルチモーダル機能のリーダーです。さまざまなドメインやモダリティにまたがる推論が必要なタスクでは、先行するモデルより優れた性能を発揮します。この柔軟性は、カスタマーサービスからデータ分析まで、さまざまなワークフローにAIを統合しようとする企業にとって理想的なツールです。
長い出力コンテキスト
Anthropic Claude 3.7 Sonnetは最大20万個のトークンを出力できます。出力容量が長いほど、ユーザーは構造化または非構造化クエリからより多くの情報を取得できます。推論機能は、より長いコンテキストウィンドウと組み合わせることで、エージェントワークフローに適しています。
Claude 3.7 SonnetをSnowflakeに統合することで、ユーザーはエンタープライズグレードのセキュリティ、プライバシー、統一されたガバナンスを維持しながら、データと対話する最先端のAI機能にアクセスできます。ユーザーはより迅速にデータドリブンなインサイトにアクセスできるようになり、企業にとって魅力的な機会が生まれます。
責任あるAIの提供
Anthropicによると、このモデルは、企業がLLMをどのように使用するかをより正確に反映した実際のタスク向けに最適化されています。Anthropicは、セキュリティ、安全性、信頼性に関する基準を満たしていることを確認するため、広範なテストを実施しました。Anthropic社のベンチマーク結果によると、Claude 3.7では、有害リクエストと良性リクエストをより微妙な差異で区別し、前世代と比較して不要な拒否を45%削減しています。
今後の展望
Snowflakeはセキュリティとプライバシーを優先し、Anthropicは安全で信頼性の高いAIの構築に注力し、最先端のイノベーションの提供において強固な連携を構築します。安全なSnowflakeの境界内で、ハイブリッド推論 を備えた最初のモデルであるClaude 3.7 Sonnetがまもなく利用可能になります。このようにコーディングが改善され、レスポンシブルAIに注力できるようになったことで、企業は高性能な生成AIアプリケーションとデータエージェントを迅速に提供できるようになりました。
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