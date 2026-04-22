Lanzamiento de Claude 3.7 Sonnet en Snowflake Cortex AI

Más allá de la codificación, Claude 3.7 Sonnet también destaca en razonamiento general y capacidades multimodales. Supera a sus predecesores en tareas que requieren razonamiento en distintos dominios y modalidades. Esta flexibilidad lo convierte en una herramienta ideal para las empresas que buscan integrar la IA en flujos de trabajo diversos, desde la atención al cliente hasta el análisis de datos.

Mayor contexto de salida

Anthropic Claude 3.7 Sonnet ofrece hasta 200 000 tokens de salida. La mayor capacidad de salida permite a los usuarios recuperar más información a partir de consultas estructuradas o no estructuradas. Las capacidades de razonamiento, combinadas con ventanas de contexto más amplias, lo hacen idóneo para flujos de trabajo de agentes de IA.

Al integrar Claude 3.7 Sonnet en Snowflake, los usuarios obtienen acceso a funcionalidades de IA de vanguardia que interactúan con sus datos y mantienen, al mismo tiempo, una seguridad, privacidad y gobernanza unificada de nivel empresarial, dentro del perímetro seguro de Snowflake. Ahora, los usuarios pueden obtener información basada en datos más rápido, lo que crea oportunidades interesantes para las empresas.

IA responsable

Según Anthropic, el modelo está optimizado para tareas del mundo real que reflejan mejor cómo las empresas utilizan los LLM. Anthropic ha realizado pruebas exhaustivas para garantizar que cumple los estándares de seguridad, protección y fiabilidad. Los resultados de los análisis de referencia de Anthropic muestran que Claude 3.7 establece distinciones más matizadas entre solicitudes dañinas y benignas, lo que reduce las negativas innecesarias en un 45 % en comparación con su predecesor.