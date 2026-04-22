Lanzamiento de Claude 3.7 Sonnet en Snowflake Cortex AI

Nos complace anunciar que, como parte de nuestra alianza estratégica con Anthropic, los clientes de Snowflake ya pueden acceder a Claude 3.7 Sonnet en Snowflake Cortex AI.
Anthropic y Snowflake firmaron una alianza plurianual en noviembre de 2024 para ayudar a las empresas a desarrollar y escalar productos de IA sencillos, eficientes y fiables, empezando por el lanzamiento de Claude 3.5. Aprovechamos este impulso con Claude 3.7 Sonnet. El modelo estará disponible para que los clientes lo utilicen dentro del perímetro seguro de Snowflake en Snowflake Cortex AI, un servicio de IA totalmente gestionado que ofrece un conjunto de funciones de IA generativa.
El razonamiento es una capacidad integrada de Claude 3.7 Sonnet. Claude 3.7 Sonnet ofrece razonamiento híbrido, lo que permite a los clientes configurar cuándo quieren que el modelo responda rápidamente y cuándo quieren que piense más antes de responder. El razonamiento híbrido permite a las empresas crear aplicaciones que abarcan desde casos de uso de baja latencia hasta flujos de trabajo con agentes más complejos, con un enfoque unificado.
Snowflake Cortex AI
Snowflake Cortex AI es un conjunto de funciones y servicios integrados que incluye inferencia de large language models (LLM) totalmente gestionada, ajuste fino supervisado y generación aumentada por recuperación (RAG) para datos estructurados y no estructurados, de modo que los clientes puedan analizar rápidamente los datos no estructurados junto con los estructurados y acelerar la creación de aplicaciones de IA. La plataforma de datos e IA unificada ayuda a las organizaciones a convertir los conceptos de IA en realidad en cuestión de días. Las empresas de todos los tamaños y sectores ya pueden abordar una amplia gama de casos de uso, desde el resumen de textos y el análisis de sentimientos hasta el desarrollo de potentes asistentes de IA.
Claude 3.7 Sonnet
Razonamiento práctico
Anthropic Claude 3.7 Sonnet funciona tanto en el modo “estándar” como en el modo “pensamiento extendido”. Los clientes pueden elegir el modo adecuado para obtener una respuesta rápida o un razonamiento más profundo. En el modo “pensamiento extendido”, el modelo reflexiona antes de responder y puede ofrecer una respuesta más completa, según Anthropic, lo que mejora su rendimiento. Esto lo hace especialmente beneficioso para los sectores que dependen de la resolución de problemas en varios pasos y de analíticas de alto nivel. La elección y el control permiten a los clientes hacer concesiones entre la latencia (coste) y la calidad de la respuesta.
Mejoras en las capacidades de codificación
Claude 3.7 Sonnet muestra mejoras significativas en codificación y desarrollo web front-end, según Anthropic. Las primeras pruebas y los datos de los análisis de referencia publicados por Anthropic muestran que Claude 3.7 supera a su predecesor, Claude 3.5, en la mayoría de los puntos de referencia de codificación, lo que lo convierte en un modelo más capaz para tareas de desarrollo.
Más allá de la codificación, Claude 3.7 Sonnet también destaca en razonamiento general y capacidades multimodales. Supera a sus predecesores en tareas que requieren razonamiento en distintos dominios y modalidades. Esta flexibilidad lo convierte en una herramienta ideal para las empresas que buscan integrar la IA en flujos de trabajo diversos, desde la atención al cliente hasta el análisis de datos.
Mayor contexto de salida
Anthropic Claude 3.7 Sonnet ofrece hasta 200 000 tokens de salida. La mayor capacidad de salida permite a los usuarios recuperar más información a partir de consultas estructuradas o no estructuradas. Las capacidades de razonamiento, combinadas con ventanas de contexto más amplias, lo hacen idóneo para flujos de trabajo de agentes de IA.
Al integrar Claude 3.7 Sonnet en Snowflake, los usuarios obtienen acceso a funcionalidades de IA de vanguardia que interactúan con sus datos y mantienen, al mismo tiempo, una seguridad, privacidad y gobernanza unificada de nivel empresarial, dentro del perímetro seguro de Snowflake. Ahora, los usuarios pueden obtener información basada en datos más rápido, lo que crea oportunidades interesantes para las empresas.
IA responsable
Según Anthropic, el modelo está optimizado para tareas del mundo real que reflejan mejor cómo las empresas utilizan los LLM. Anthropic ha realizado pruebas exhaustivas para garantizar que cumple los estándares de seguridad, protección y fiabilidad. Los resultados de los análisis de referencia de Anthropic muestran que Claude 3.7 establece distinciones más matizadas entre solicitudes dañinas y benignas, lo que reduce las negativas innecesarias en un 45 % en comparación con su predecesor.
Perspectivas de futuro
Snowflake prioriza la seguridad y la privacidad, y Anthropic está comprometida a crear una IA segura y fiable, lo que genera una clara sintonía para ofrecer innovaciones de vanguardia. Claude 3.7 Sonnet, el primer modelo con razonamiento híbrido, estará disponible próximamente dentro del perímetro seguro de Snowflake. Con esta mejora en codificación y el foco en la IA responsable, las empresas ya pueden acelerar la entrega de aplicaciones de IA generativa de alto rendimiento y agentes de datos.
Más información
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