La maggior parte dei programmi di enterprise AI non fallisce per colpa del modello. Falliscono per colpa dell’infrastruttura sottostante: lacune di governance, punti ciechi sulla sicurezza e attriti nei flussi di lavoro che mantengono l’AI bloccata in modalità pilota, invece di generare valore di business su scala di produzione.

Ma accedere all’azienda agentica richiede molto più di modelli migliori. Gli agenti AI hanno bisogno di una data foundation affidabile: un’unica fonte di verità aziendale, funzionalità di sicurezza integrate, controlli di accesso basati sull’identità e guardrail di policy che consentono loro di operare in modo affidabile nei flussi di lavoro aziendali. Senza quella data foundation, anche i modelli più capaci non possono agire in modo sicuro.

In Snowflake crediamo da tempo che non possa esistere una strategia AI senza una strategia basata su dati governati. Man mano che le aziende superano la fase di sperimentazione e passano al deployment di agenti AI in produzione, sta emergendo un nuovo livello di infrastruttura tra i modelli foundation e le app aziendali. Questo livello sta diventando una delle opportunità di investimento più importanti nell’enterprise AI, consentendo alle organizzazioni di implementare l’AI in modo sicuro, governarla in maniera coerente e integrarla nei flussi di lavoro in cui si crea valore di business.

Ecco perché siamo entusiasti di presentare Dust e Gray Swan, due aziende del portfolio di Snowflake Ventures che stanno contribuendo a definire questa nuova fase dell’enterprise AI.

Ogni azienda affronta sfide diverse, dalla sicurezza e governance dell’AI alle piattaforme di agenti AI aziendali e all’infrastruttura dei modelli. Insieme, rappresentano le capacità fondamentali di cui le organizzazioni hanno bisogno per implementare l’AI agentica pronta per la produzione, con la fiducia, la flessibilità e i controlli di governance richiesti dalle aziende.

Dalla sperimentazione AI al deployment aziendale

La prima ondata di adozione dell’AI è stata caratterizzata dalla sperimentazione. Le organizzazioni hanno testato nuovi modelli, esplorato casi d’uso e valutato il potenziale impatto sul business. Ora, le aziende stanno sviluppando prodotti basati sull’AI, distribuendo agenti AI e integrando l’intelligenza direttamente nei processi di business. Il successo dipende sempre più non solo dalla qualità del modello, ma anche dai sistemi circostanti che rendono l’AI affidabile, sicura e utile in produzione.

Ci sono tre capacità che stanno diventando fondamentali:

Accesso flessibile ai modelli migliori per una determinata attività

Controlli di sicurezza e governance per sistemi AI operativi su larga scala

Flussi di lavoro AI-native che consentono a persone e agenti AI di lavorare insieme in modo efficace

Dust e Gray Swan stanno entrambi contribuendo a definire queste categorie.

Portare l’AI nel lavoro quotidiano con Dust

Dust sta sviluppando un’AI organizzativa per una migliore collaborazione tra team di persone e agenti AI. Grazie alla trazione ottenuta sia nei team GTM e operations di startup AI-native che in aziende consolidate, Dust offre ai team una data foundation condivisa di conoscenza aziendale, ricerca e protocolli Model Context Protocol (MCP), sulla quale possono orchestrare lavoro complesso e cross-funzionale utilizzando qualsiasi modello e agenti AI e skill riutilizzabili e governabili.

Rendendo l’AI più collaborativa, flessibile e governabile, Dust aiuta le aziende ad andare oltre i pilot isolati verso un’adozione organizzativa più ampia. Siamo particolarmente entusiasti della crescente integrazione tra Snowflake e Dust, che aiuta i clienti a sviluppare e scalare Cortex Agents e agenti AI di Dust basati su dati aziendali affidabili.

Costruire fiducia nell’AI con Gray Swan

Gray Swan sta sviluppando il livello di sicurezza e protezione runtime necessario per questa nuova generazione di app AI. La sua piattaforma aiuta le organizzazioni a identificare le vulnerabilità, rafforzare le difese e implementare l’AI con maggiore fiducia.

Con l’accelerazione dell’adozione dell’enterprise AI, fiducia, governance e sicurezza sono diventati requisiti fondamentali per ogni organizzazione che desideri scalare l’AI in modo responsabile.

Scalare l’impresa agentica

In Snowflake Ventures investiamo in aziende che permettono alle organizzazioni di ottenere maggiore valore dai propri dati aziendali e accelerare il loro percorso di trasformazione AI. Quello che ci entusiasma di Gray Swan e Dust non è solo l’esecuzione dei rispettivi prodotti, ma il modo in cui, insieme, rappresentano la direzione verso cui si sta muovendo il software enterprise.

Il futuro dell’enterprise AI richiede più della semplice potenza dei modelli. Richiede un’unica fonte di verità aziendale, un runtime di deployment sicuro e governato, e un’integrazione fluida nei flussi di lavoro quotidiani in cui si prendono decisioni e si svolge il lavoro.

Siamo entusiasti di collaborare con i team di Gray Swan e Dust, che stanno contribuendo a sviluppare l’infrastruttura affidabile che alimenta l’azienda agentica.

Ti interessa sviluppare con Snowflake? Scopri come l’AI Data Cloud Snowflake aiuta le organizzazioni a sviluppare, implementare e scalare app AI con dati aziendali affidabili, e registrati qui per unirti al nostro ecosistema Snowflake for Startups.