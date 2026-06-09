Nous sommes ravis d’annoncer l’arrivée de Claude Fable 5, le dernier modèle d’Anthropic, sur Snowflake Cortex AI. En tant que partenaire de lancement d’Anthropic, nous assurons la disponibilité de Claude Fable 5 dès le jour de son lancement, en private preview. Il est disponible dans le périmètre sécurisé de Snowflake pour une utilisation avec Snowflake CoCo, Cortex Agents, Cortex AI Functions, Cortex Inference et Snowflake CoWork.
Claude Fable 5
Claude Fable 5 est un modèle de classe Mythos, le modèle disponible pour tous nos clients le plus performant d’Anthropic, sécurisé pour un déploiement étendu en entreprise. Ses avancées repoussent les limites : Claude Fable 5 peut prendre en charge des problèmes autrefois trop complexes, trop longs ou trop ambigus pour être confiés à un modèle. Il excelle particulièrement dans l’exécution de travaux de bout en bout qui prendraient des heures, des jours, voire des semaines à une personne, ce qui en fait un choix idéal pour les travaux en plusieurs étapes et à horizon long que l’IA d’entreprise exige.
Ce que vous pouvez faire avec Claude Fable 5 sur Snowflake
Fable 5 rejoint les modèles d’IA leaders dans Snowflake Cortex AI, ouvrant la voie à un large éventail de cas d’usage d’entreprise, le tout dans le périmètre de sécurité et de gouvernance de Snowflake. Avec Fable 5, vous pouvez :
Accélérer le développement avec Snowflake CoCo : l’agent de codage IA de Snowflake comprend vos données d’entreprise, votre gouvernance et vos workflows, ce qui permet aux équipes de passer rapidement de l’idée à la production sans compromettre la confiance ni la mise à l’échelle. Désormais, avec Fable 5, CoCo renforce le raisonnement, la génération de code et la prise en charge de tâches plus complexes et plus longues, ainsi que l’exécution agentique, en intégrant une assistance qui comprend Snowflake directement dans CoCo Desktop, l’interface Snowsight, la CLI et les outils de développement locaux. Pour les data engineers, les analystes et les builders, il transforme le langage naturel en pipelines, analytique et agents d’IA prêts pour la production, en ramenant des semaines de travail d’intégration à quelques minutes, tout en restant gouverné, interopérable et de niveau entreprise. Vous pouvez essayer Claude Fable 5 en preview avec la commande /model dans la CLI :
Créer des agents personnels avancés pour le travail : Snowflake CoWork est l’agent personnel de travail de tout professionnel du savoir. Dès le premier jour, il comprend vos données et votre activité, répond aux questions les plus complexes en s'appuyant sur des sources citées, puis exécute les tâches à la demande, selon une planification définie ou au sein des outils que vos équipes utilisent déjà. Chaque professionnel du savoir, quel que soit son niveau d’expertise technique, peut raisonner en profondeur sur les données d’entreprise structurées et non structurées, automatiser les tâches courantes et accélérer le passage des idées aux décisions, puis à l’action. Claude Fable 5 sur Snowflake Cortex AI prolonge cette base avec un raisonnement amélioré, une génération de code renforcée et la prise en charge de workflows agentiques plus sophistiqués, permettant aux équipes de créer des agents capables de traiter des problèmes stratégiques de plus en plus complexes et en plusieurs étapes. Avec Deep Research pour mener des investigations multi-sources avec citations, des automatisations proactives qui fournissent synthèses et alertes avant même qu’on les demande, des User Skills réutilisables qui transforment le travail quotidien en processus reproductibles à l’échelle de l’organisation, et des connecteurs MCP qui permettent d’agir dans Gmail, Jira, Slack et Salesforce, le tout dans le périmètre de gouvernance de Snowflake, CoWork aide les organisations à transformer l’IA en résultats business mesurables.
Analysez les données structurées et non structurées avec une précision inégalée : Cortex AI Functions simplifie la création de pipelines d’IA évolutifs sur des données d’entreprise multimodales à l’aide de SQL. Cortex AI Functions offre un traitement hautes performances à un coût inférieur à celui des pipelines d’IA orchestrés manuellement, ce qui permet d’obtenir des informations fiables dans toute l’entreprise tout en conservant les capacités de sécurité et de gouvernance qui font la réputation de Snowflake. Fable 5 établit également une nouvelle référence pour les tâches de vision, notamment l’extraction de données précises depuis des graphiques, des tableaux et des figures scientifiques, tout en améliorant la précision du parsing de documents et des pipelines multimodaux. Par exemple, avec la fonction AI_COMPLETE, les analystes peuvent appliquer des instructions en langage naturel directement en SQL, en s’appuyant sur des modèles tels que Fable 5.
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-fable-5',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
Créez des applications d’IA au plus près de vos données sécurisées : Utilisez Cortex Inference pour créer des applications d’entreprise agentiques dans le périmètre de sécurité de Snowflake. Les développeurs peuvent exploiter de nouvelles capacités, comme les niveaux d’effort ajustables de Fable 5, qui permettent au modèle d’équilibrer profondeur de raisonnement et latence selon la tâche. Claude Fable 5 réfléchit également à son propre travail et le valide, ce qui rend possibles des opérations hautement autonomes avec davantage de constance et une supervision réduite.
Les développeurs peuvent démarrer rapidement avec le SDK Anthropic en le faisant pointer vers leur endpoint Snowflake Cortex Inference, pour une intégration fluide avec les outils Anthropic qu’ils connaissent déjà.
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-fable-5",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
Conception pensée pour l’entreprise
Les entreprises veulent mettre rapidement l’IA agentique en production. Avec Claude Fable 5 d’Anthropic, les agents peuvent gérer des tâches complexes et longues avec davantage de constance et une supervision réduite, afin de faire avancer le travail concret à mesure que vous le mettez à l’échelle. Les classificateurs de sécurité de Fable 5 se déclenchent en moyenne dans moins de 5 % des sessions. Et lorsqu’ils le font, le modèle bascule élégamment vers une réponse pertinente au lieu de refuser, afin que les workflows d’entreprise restent ininterrompus.
Grâce à plusieurs points d’entrée, de CoCo à Snowflake CoWork, Cortex AI Functions et Cortex Inference, les clients peuvent adopter facilement cette capacité et accélérer leur trajectoire vers une IA agentique à fort impact, prête pour la production et mise à l’échelle.
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Déclarations prévisionnelles
Cet article contient des déclarations prévisionnelles, notamment de futures offres de produits. Il ne constitue en aucun cas un engagement à fournir des offres de produits. Les offres et résultats réels peuvent varier et faire l’objet de risques connus et inconnus, ainsi que d’incertitudes. Découvrez notre dernier 10‑Q pour en savoir plus.