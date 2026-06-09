Nous sommes ravis d’annoncer l’arrivée de Claude Fable 5, le dernier modèle d’Anthropic, sur Snowflake Cortex AI. En tant que partenaire de lancement d’Anthropic, nous assurons la disponibilité de Claude Fable 5 dès le jour de son lancement, en private preview. Il est disponible dans le périmètre sécurisé de Snowflake pour une utilisation avec Snowflake CoCo, Cortex Agents, Cortex AI Functions, Cortex Inference et Snowflake CoWork.

Claude Fable 5

Claude Fable 5 est un modèle de classe Mythos, le modèle disponible pour tous nos clients le plus performant d’Anthropic, sécurisé pour un déploiement étendu en entreprise. Ses avancées repoussent les limites : Claude Fable 5 peut prendre en charge des problèmes autrefois trop complexes, trop longs ou trop ambigus pour être confiés à un modèle. Il excelle particulièrement dans l’exécution de travaux de bout en bout qui prendraient des heures, des jours, voire des semaines à une personne, ce qui en fait un choix idéal pour les travaux en plusieurs étapes et à horizon long que l’IA d’entreprise exige.