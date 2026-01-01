CONA Services collabore avec Snowflake pour soutenir 11 usines d’embouteillage en Amérique du Nord

CONA Services est un fournisseur de plateforme informatique pour l’embouteillage du Coca-Cola en Amérique du Nord. Il fournit à ses embouteilleurs partenaires leurs environnements SAP, Salesforce et Blue Yonder, associés à des processus de gestion de données et des normes relatives aux données communs. Il offre également une solution d’entrepôt de données pour les analyses et les rapports de Business Intelligence en libre-service. Ces usines d’embouteillage s’appuient sur les systèmes et les services informatiques de CONA Services pour offrir une expérience client de qualité et faire avancer l’innovation numérique dans leur entreprise, en traitant un chiffre d’affaires annuel de 24 milliards de dollars et plus de 160 000 commandes par jour.