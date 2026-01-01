Nous sommes une entreprise financière présente en Europe, principalement dédiée à l’offre de services de paiement et de crédits aux consommateurs. La nature de notre activité nous amène à traiter une très grande variété de données, notamment des informations sur nos clients, leurs contrats et leurs habitudes. La data est essentielle pour nous. Nous devons pouvoir l’exploiter pour créer des cas d’usage qui renforceront notre activité.

Avant Snowflake, nous utilisions Teradata. Cependant, nous sommes arrivés aux limites de cette plateforme, principalement du fait d’un manque d’évolutivité.

Conserver un data stack moderne est essentiel pour nous. Nous devons nous assurer que nos plateformes et nos outils sont à jour pour nos Data Analysts. C’est pour cela que nous avons choisi Snowflake. La solution offre à nos analystes une grande simplicité d’utilisation, tout en restant à la pointe en matière de technologie, de sécurité et de gouvernance. Grâce à un suivi rigoureux de la qualité des données, nous avons développé un cas d’usage pour notre service client, qui utilise l’intelligence artificielle. Nous l’appelons Orchestrator 360. Quand un client appelle le service client, le système suggère des ventes incitatives ou croisées pertinentes de nos différents produits. Cette solution a amélioré la productivité de nos équipes et nos clients sont plus satisfaits.

Les gains d’efficacité sont remarquables. Auparavant, nous pouvions consacrer jusqu’à deux, voire trois heures, au traitement chaque semaine. Maintenant, un quart d’heure suffit. Nous avons effectivement doublé le temps consacré à l’analyse des données grâce à celui gagné sur la préparation. Cette dernière pouvait durer parfois trois ou quatre heures selon la complexité des rapports. Nous sommes passés à environ 15 minutes pour nos rapports récurrents.

Snowflake nous permet de simplifier et de moderniser notre écosystème de données, et de développer des cas d’usage que nous n’aurions jamais imaginés auparavant. Nous identifions de vraies opportunités pour enrichir ce partenariat. Des fonctionnalités comme la Marketplace interne, par exemple. Nous avons encore du chemin à parcourir et nous nous réjouissons de continuer à travailler ensemble.