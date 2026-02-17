Du pilote à 6 000 utilisateurs : gagner la confiance pour déployer vos agents d’IA à l’échelle de l’entreprise

À la mi‑2025, nous avons lancé notre Snowflake GTM AI Assistant auprès d’environ 6 000 utilisateurs au sein de notre organisation commerciale et marketing, notre premier déploiement d’entreprise à grande échelle de Snowflake Intelligence. À la fin de l’année, l’assistant avait déjà répondu à plus de 330 000 questions, aidant les utilisateurs à travailler plus vite et à prendre de meilleures décisions.

Au cours des derniers mois, nous avons publié plusieurs billets destinés aux développeurs sur les fondements techniques nécessaires pour créer un assistant d’IA d’entreprise : structurer les données de vente, activer la recherche de connaissances pour les contenus non structurés, tester le comportement des agents et affiner les instructions. Ces billets étaient utiles, mais les questions que nous recevions sans cesse n’étaient pas uniquement techniques :

Quelle équipe avez-vous affectée au projet ?

À quoi ressemblait le calendrier de développement ?

Comment l’avez-vous déployé sans entamer la confiance ?

Quelles tactiques de conduite du changement ont réellement fonctionné ?

Quels résultats avez-vous observés après le lancement ?

Ce billet se concentre sur ces ingrédients non techniques : structure d’équipe, phases de lancement, stratégie de périmètre et manière dont nous sommes passés d’un MVP à une capacité d’entreprise digne de confiance.

Équipe de développement et phases de lancement

Fin février 2025, nous sommes partis d’un objectif ciblé : créer un assistant de connaissances basé sur la génération augmentée de récupération (RAG), afin que les équipes GTM puissent trouver les bons documents malgré la fragmentation des données, dispersées dans de multiples outils, pages web et lecteurs partagés. À ce moment-là, un data scientist était dédié au projet.

Fin mai 2025, nous avons décidé d’aller plus loin avec un assistant d’IA marketing et commercial complet, à l’aide de Snowflake Intelligence, non seulement pour indexer les contenus de connaissances, mais aussi pour intégrer les données structurées de vente et de marketing. Ce changement a relevé le niveau d’exigence en matière de qualité et de fiabilité. Nous avons donc fait passer l’équipe à trois ou quatre data scientists et ajouté un product manager dédié.

Dès le premier jour, nous avons traité la qualité et la confiance des utilisateurs comme P(-1). Les entretiens avec les utilisateurs et notre expérience de précédents projets d’IA ont mis une chose en évidence : la première impression conditionne l’adoption. Lorsque les premières expériences ne sont pas fiables, rétablir la confiance demande beaucoup plus d’efforts que de bien faire les choses dès le départ.

C’est pourquoi nous avons choisi une stratégie de déploiement par phases : commencer petit, valider la qualité et les workflows, puis élargir.

Voici, en un coup d’œil, à quoi ressemblaient nos phases de lancement :