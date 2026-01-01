Snowflake CoCoをダウンロード

CoCo DesktopをSnowflakeアカウントに接続するにはどうすればよいですか？

初回起動時に、認証メソッドで [SSOでサインイン] を選択し、お客様の組織のIDプロバイダーを介して認証します。CoCoは、お客様のSnowflakeアカウントへのセキュアな接続を自動的に確立します。手動での構成ファイル編集は必要ありません。