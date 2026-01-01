Snowflake CoCoをダウンロード
CoCo CLIをインストールする
MacOS / Linux / Windows（WSL）
curl -LsS https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.sh | sh
Windows（ネイティブ）
irm https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.ps1 | iex
Snowflakeドキュメントでは、ヘルプ、トラブルシューティング、機能ガイドを参照してください。
Snowflake CoCo Desktop
よくある 質問
Snowflake CoCo Desktopに関する疑問にお答えします。仕組みや利用開始方法をご理解いただくのに役立つ、代表的な質問とその回答をご紹介します。
CoCo Desktopを使用するにはSnowflakeアカウントが必要ですか？
はい。CoCo Desktopのご利用には、Cortex Codeが有効化されたSnowflakeアカウントが必要です。詳細についてはこちらをご覧ください。アカウントをお持ちでない場合は、Snowflakeの管理者にお問い合わせいただくか、Snowflakeのトライアルにお申し込みください。
CoCo DesktopをSnowflakeアカウントに接続するにはどうすればよいですか？
初回起動時に、認証メソッドで [SSOでサインイン] を選択し、お客様の組織のIDプロバイダーを介して認証します。CoCoは、お客様のSnowflakeアカウントへのセキュアな接続を自動的に確立します。手動での構成ファイル編集は必要ありません。
CoCo Desktopをツールに接続するにはどうすればよいですか？
CoCo Desktopは、Google Workspace、Jira、GitHubなどのツールに接続するためのMCP（Model Context Protocol）サーバーをサポートしています。エージェント設定のMCPサーバーで設定するか、Snowflake管理者にアカウントレベルのコネクタを有効にするよう依頼してください。
タスクを実行するには、コンピューターの電源を入れる必要がありますか？
はい。CoCo Desktopは、お客様のマシン上でローカルに実行されます。アプリを閉じるかシャットダウンすると、アクティブなセッションは一時停止します。アプリを再度開くと、セッションを再開できます。
ヘルプや詳細はどこで入手できますか？
CoCo Desktopドキュメントにアクセスして、設定ヘルプ、トラブルシューティング、機能ガイドを確認してください。