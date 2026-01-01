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macOS / Linux / Windows (WSL)
curl -LsS https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.sh | sh
Windows (nativo)
irm https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.ps1 | iex
Consulta la documentazione Snowflake per assistenza, troubleshooting e guide alle funzionalità:
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Snowflake CoCo Desktop
Domande frequenti
Hai domande su Snowflake CoCo Desktop? Abbiamo le risposte. Ecco alcune delle domande più comuni per capire come funziona e come iniziare.
Mi serve un account Snowflake per utilizzare CoCo Desktop?
Sì. CoCo Desktop richiede un account Snowflake con Cortex Code abilitato. Leggi i dettagli. Se non hai un account, contatta il tuo admin Snowflake oppure registrati per una prova gratuita di Snowflake.
Come collego CoCo Desktop al mio account Snowflake?
Al primo avvio, seleziona il metodo di autenticazione “Sign in with SSO” ed esegui l’autenticazione tramite il provider di identità della tua organizzazione. CoCo stabilirà automaticamente una connessione sicura al tuo account Snowflake. Non è necessario modificare manualmente alcun file di configurazione.
Come collego CoCo Desktop ai miei strumenti?
CoCo Desktop supporta i server MCP (Model Context Protocol) per collegarsi a strumenti come Google Workspace, Jira, GitHub e altri. Configurali nelle impostazioni degli agenti AI > MCP Servers, oppure chiedi al tuo admin Snowflake di abilitare i connettori a livello di account.
Il computer deve restare acceso perché vengano eseguite le varie attività?
Sì. CoCo Desktop funziona in locale sul tuo computer. Se chiudi l’app o spegni il computer, le sessioni attive vengono messe in pausa. Potrai riprendere le sessioni quando riapri l’app.
Dove posso trovare guide e assistenza o saperne di più?
Consulta la documentazione di CoCo Desktop per assistenza alla configurazione, troubleshooting e guide alle funzionalità.