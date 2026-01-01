DownloadSnowflake CoCo
Instale a CoCo CLI
MacOS / Linux / Windows (WSL)
curl -LsS https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.sh | sh
Windows (nativo)
irm https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.ps1 | iex
Acesse os documentos do Snowflake para obter ajuda, solução de problemas e guias de recursos.
Versão Preview sujeita aos Termos de Preview da Snowflake.
Snowflake CoCo Desktop
Perguntas frequentes
Ficou com alguma dúvida sobre o Snowflake CoCo Desktop? Nós temos as respostas. Confira aqui algumas das perguntas mais comuns para ajudar você a entender como funciona e como começar.
Preciso de uma conta Snowflake para usar o CoCo Desktop?
O CoCo Desktop requer uma conta da Snowflake com o Cortex Code ativado. Entenda mais detalhes. Caso não tenha uma conta, entre em contato com seu administrador do Snowflake ou inscreva-se para fazer uma avaliação do Snowflake.
Como conecto o CoCo Desktop à minha conta Snowflake?
No primeiro acesso, selecione o método de autenticação ‘Entrar com SSO’ e faça o login por meio do provedor de identidade da sua organização. A CoCo estabelecerá automaticamente uma conexão segura com a sua conta Snowflake. Nenhuma edição manual de arquivo de configuração é necessária.
Como conecto o CoCo Desktop às minhas ferramentas?
A CoCo Desktop oferece suporte a servidores MCP (Model Context Protocol) para conexão com ferramentas como Google Workspace, Jira, GitHub, entre outras. Configurações do Agente > Servidores MCP ou peça ao seu administrador do Snowflake para ativar conectores no nível da conta.
Meu computador precisa estar ativado para executar tarefas?
O CoCo Desktop é executado localmente na sua máquina. Se você fechar ou desligar o aplicativo, as sessões ativas serão interrompidas. Quando abrir o aplicativo, é possível retomar as sessões.
Onde posso obter ajuda ou aprender mais?
Acesse a documentação do CoCo Desktop para obter ajuda de configuração, solução de problemas e guias de recursos.