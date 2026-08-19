Wenn ein Team herausfinden möchte, ob Snowpipe Streaming bei über 1 Mio. TPS standhält, sucht es den kürzesten Weg zu einer echten Antwort. Streaming im großen Maßstab hat einen gewissen Ruf. Es ist der Workload, den Teams aufschieben, da die Einrichtung S3-Buckets, einen EKS-Cluster, Kafka-Topics, IAM-Richtlinien, eine Sicherheitsüberprüfung und die Freigabe von drei Plattform-Teams erfordert, die jeweils ihre eigenen Backlogs haben. Diese Einrichtung kann zusätzliche Infrastrukturbereitstellung und Koordination erfordern, bevor die Tests beginnen. Zu beweisen, dass diese Pipelines in diesem Maßstab funktionieren und das Produktionsvolumen bewältigen, ist normalerweise ein eigenes Projekt.

In unserer Demo-Umgebung konnten wir diese Evaluierung an einem Nachmittag einrichten und durchführen. Sie können unsere Snowpipe Streaming High-Performance Architecture nutzen, um Daten mit über 1 Mio. TPS in das Apache Iceberg™-Format zu streamen, und zwar vollständig innerhalb der Snowflake-Infrastruktur. Ein Container, der in Snowpark Container Services (SPCS) ausgeführt wird, generiert die Last, leitet sie über das SDK als Streams weiter und speichert sie in einer von Snowflake verwalteten Apache Iceberg-Tabelle. Dadurch können die Daten sofort in Snowflake abgefragt werden, wobei Role-Based Access Control (RBAC), Lineage und Maskierung bereits beim Eintreffen angewendet werden. In unserer Testumgebung haben wir die Demo eingerichtet, End-to-End getestet, den Durchsatz gemessen und sie an einem Nachmittag wieder abgebaut, genau wie in unserem Test.

Dieser Beitrag zeigt Ihnen, wie Sie mithilfe dieses GitHub-Repos eine End-to-End-Demo für das Streaming zu Iceberg erstellen. Dieses Beispiel ist in Python, aber Sie können die SDK-Optionen (Java, Python, Node, REST) testen, sodass Sie dies Ihrem Unternehmen mit echten Ergebnissen glaubwürdig empfehlen können.