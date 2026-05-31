SAP y Snowflake inauguran una nueva era de IA empresarial con integración de copia cero

Esto marca el siguiente paso definitivo de una visión en la que la información empresarial y los datos externos pueden unificarse sin concesiones. La disponibilidad general de estas ofertas hace realidad la promesa de un fundamento de datos verdaderamente unificado, lo que permitirá a nuestros clientes compartidos pasar de la fase de anuncio a la de ejecución.

La base de esta alianza es un profundo esfuerzo de ingeniería conjunta, diseñado para eliminar los silos entre los datos de SAP y el resto del patrimonio de datos empresarial. Históricamente, la integración de datos ha sido compleja, costosa y con una gobernanza exigente, lo que requería extensos procesos de extracción, transformación y carga (ETL) y generaba duplicación de datos. Nuestra alianza ayuda a eliminar estas cargas centrándose en la integración bidireccional de copia cero y en la semántica holística, lo que permite a la IA comprender mejor el contexto y el significado de los datos en todo el patrimonio de datos del cliente.

El núcleo de nuestra colaboración ofrece dos soluciones principales:

SAP Snowflake (extensión de la solución): Para los nuevos clientes de Snowflake, SAP Snowflake es la vía liderada por SAP hacia el AI Data Cloud de Snowflake de nivel empresarial y con todas las funcionalidades. Los clientes acceden a la plataforma entera de Snowflake, no solo a un conjunto limitado de funciones, para unificar los datos de SAP y los datos empresariales en un fundamento único y de confianza para la IA y las analíticas. Es una extensión certificada, comercializada y respaldada por SAP con la venta conjunta con Snowflake, y se entrega como una Business-Critical Edition para proporcionar la resiliencia, la escalabilidad y el modelo conjunto de éxito del cliente necesarios para los workloads críticos. SAP Business Data Cloud Connect for Snowflake: Para los clientes existentes de Snowflake, esta oferta permite la integración bidireccional de copia cero de los datos críticos de SAP directamente en los entornos de Snowflake que ya utilizan hoy. Esto supone un cambio radical porque proporciona acceso casi en tiempo real a datos críticos de SAP modelados semánticamente y a semántica enriquecida para los equipos de IA, los analistas de datos y las aplicaciones, sin duplicar los datos. Los datos permanecen en su origen, manteniendo controles de gobernanza unificados y disponibilidad casi en tiempo real.

Estas ofertas conjuntas demuestran el compromiso compartido de SAP y Snowflake de garantizar que los datos empresariales sean siempre fiables, estén gobernados y estén listos para impulsar resultados basados en IA. Explora los detalles de la integración y la guía de configuración aquí.

Habilitar la próxima generación de IA empresarial

Los clientes de Snowflake ahora pueden ir más allá de la analítica descriptiva y obtener información potente y predictiva, mediante la unificación de datos empresariales estructurados de SAP, como inventario, ventas y registros financieros, con fuentes de datos no estructuradas o externas, como previsiones meteorológicas, análisis de sentimientos en redes sociales o registros de máquinas.

Los primeros en adoptarlas ya están aprovechando estas herramientas para acelerar la investigación y mejorar la accesibilidad a los datos en sus organizaciones. Los conjuntos de datos combinados permiten:

Cadenas de suministro predictivas: Pasar de una gestión de inventario reactiva a operaciones predictivas combinando casi en tiempo real datos de inventario de SAP con previsiones de mercado externas y meteorológicas en Snowflake.

Planificación de escenarios financieros: Los analistas financieros pueden ejecutar escenarios hipotéticos casi en tiempo real utilizando datos combinados de ventas, marketing y operaciones procedentes de SAP y otras aplicaciones empresariales, lo que permite tomar decisiones estratégicas más rápidas y precisas.

Visión 360 del cliente: Vincular el historial de compras y los datos de pedidos clave de SAP con el análisis de sentimientos de los clientes para predecir el abandono de clientes, personalizar ofertas y sugerir acciones con agentes de IA a lo largo del recorrido del cliente.

Este cambio proporciona el contexto y la gobernanza unificada necesarios para desarrollar e implementar agentes de IA que puedan confiar en los datos sobre los que actúan. Con Cortex Code, las organizaciones pueden crear agentes de IA sobre este fundamento de datos unificado en cuestión de minutos. La integración, disponible hoy en las regiones comerciales de AWS, con Microsoft Azure y Google Cloud Platform previstas para el segundo semestre de 2026, permite tratar los datos como un recurso unificado, lo que revela niveles de excelencia operativa e innovación que antes eran difíciles de alcanzar.

A medida que la alianza entre SAP y Snowflake continúa evolucionando, nos comprometemos a facilitar que las organizaciones aprovechen esta potente combinación. Te animamos a profundizar en los beneficios técnicos y estratégicos de la integración de datos de copia cero y la modernización de datos con SAP y Snowflake.

Para obtener más información sobre el valor de la unión de fuerzas de SAP y Snowflake, así como sobre las estrategias de implementación, consulta nuestro ebook Snowflake y SAP: impulso de una IA empresarial con contexto y datos unificados. También nos complace estar en SAP Sapphire Orlando hoy y los próximos dos días, reuniéndonos con nuestros clientes y partners para hablar sobre el valor y el impacto de esta sólida alianza y nuestras ofertas. Asimismo, estaremos en SAP Sapphire Madrid y en Snowflake Summit 2026, y estate atento a una serie de webinars en junio.