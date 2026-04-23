Cómo funciona DCM Projects

DCM Projects proporciona un archivo manifest.yml para configurar los entornos de destino y las plantillas, así como archivos de definición SQL que describen el estado deseado de tus objetos de Snowflake. Puedes crear estos archivos localmente o en un Snowflake Workspace y, después, utilizar DCM Projects para planificar, previsualizar e implementar los cambios. DCM Projects calcula la diferencia entre lo que se ha definido y lo que existe, resuelve las dependencias automáticamente y aplica los cambios en el orden correcto de forma automática.

El mismo conjunto de definiciones se puede parametrizar y desplegar de forma fiable en distintos entornos (desarrollo, control de calidad y producción), lo que te permite pasar del desarrollo a la producción mediante un proceso coherente y repetible.

Principales capacidades de DCM Projects