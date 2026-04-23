22 abr 2026/3 min de lectura
Presentamos DCM Projects: gestión declarativa de la infraestructura de Snowflake, con disponibilidad general
Fig. 1: Jan Sommerfeld explica cómo crear flujos de trabajo auditables para gestionar objetos de Snowflake con el nuevo DCM Projects.
Gestionar objetos de Snowflake a escala siempre ha exigido una coordinación minuciosa: hacer un seguimiento de lo que existe, qué ha cambiado y quién lo ha cambiado. DCM Projects ofrece a quienes utilizan Snowflake una forma declarativa y auditable de definir, desplegar y gestionar objetos de Snowflake como código, lo que aporta el rigor de la ingeniería de software a la infraestructura de datos.
“Snowflake DCM Projects nos ha ayudado a aportar estructura a iniciativas de datos complejas entre equipos. Proporciona una base para los flujos de trabajo de CI/CD que nuestros equipos pueden aprovechar para mejorar la coherencia a medida que los proyectos avanzan hacia producción”.
Johnny Stevens
Senior Principal Data Engineer, Acadia Healthcare
¿Qué puedes crear con DCM Projects?
DCM Projects se ha diseñado específicamente para ayudarte a gestionar flujos de trabajo concretos dentro del ciclo de vida del desarrollo de software. Actualmente, se centra en ayudarte con lo siguiente:
Infraestructura de la plataforma: Define y gestiona los objetos fundamentales de Snowflake de los que depende tu organización, como bases de datos, esquemas, almacenes, tablas, roles y etiquetas, entre otros. Almacena los estándares de tu plataforma como código, despliégalos de forma coherente en distintos entornos y haz un seguimiento de todos los cambios a lo largo del tiempo.
Pipelines de datos: Gestiona como un único proyecto coherente todo el ciclo de vida de tu capa de transformación de datos, incluidas las vistas, tablas dinámicas, funciones, tareas y las dependencias entre estos elementos.
- Gobernanza de datos: Gestiona los privilegios de acceso a escala con la definición de roles y concesiones de forma declarativa. Cuando tu capa de control de acceso se define como código, se puede revisar, controlar mediante versiones y auditar.
- Infraestructura de aprendizaje automático (ML) y compatibilidad con Streamlit Apps: Actualmente en desarrollo. Próximamente habrá novedades.
“Nos unimos a DCM Projects muy pronto en la fase de vista previa, y quedé realmente impresionado tanto por el ritmo de desarrollo como por la calidad general de la función. Dada la trayectoria actual y la hoja de ruta, confío en que pronto se convertirá en una de las mejores soluciones de CI/CD del mercado”.
Vladimir Blaževic
Senior Developer, Clarivate
Cómo funciona DCM Projects
DCM Projects proporciona un archivo manifest.yml para configurar los entornos de destino y las plantillas, así como archivos de definición SQL que describen el estado deseado de tus objetos de Snowflake. Puedes crear estos archivos localmente o en un Snowflake Workspace y, después, utilizar DCM Projects para planificar, previsualizar e implementar los cambios. DCM Projects calcula la diferencia entre lo que se ha definido y lo que existe, resuelve las dependencias automáticamente y aplica los cambios en el orden correcto de forma automática.
El mismo conjunto de definiciones se puede parametrizar y desplegar de forma fiable en distintos entornos (desarrollo, control de calidad y producción), lo que te permite pasar del desarrollo a la producción mediante un proceso coherente y repetible.
Principales capacidades de DCM Projects
Primeros pasos
DCM Projects ya está disponible de forma general. Pruébalo con la guía para desarrolladores de DCM Projects y empieza a gestionar tu infraestructura de Snowflake del mismo modo que gestionas el software.
Declaraciones prospectivas
Este artículo contiene declaraciones prospectivas, incluidas las relativas a nuestras futuras ofertas de productos, que no implican que nos comprometamos a proporcionar ninguna oferta de producto. Los resultados y las ofertas reales pueden diferir y están sujetos a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Consulta nuestro informe 10-Q más reciente para obtener más información.