Ir al contenido
Blog/Presentamos DCM Projects: gestión declarativa de la infraestructura de Snowflake, con disponibilidad general
22 abr 2026/3 min de lectura

Presentamos DCM Projects: gestión declarativa de la infraestructura de Snowflake, con disponibilidad general

Fig. 1: Jan Sommerfeld explica cómo crear flujos de trabajo auditables para gestionar objetos de Snowflake con el nuevo DCM Projects.

 

Gestionar objetos de Snowflake a escala siempre ha exigido una coordinación minuciosa: hacer un seguimiento de lo que existe, qué ha cambiado y quién lo ha cambiado. DCM Projects ofrece a quienes utilizan Snowflake una forma declarativa y auditable de definir, desplegar y gestionar objetos de Snowflake como código, lo que aporta el rigor de la ingeniería de software a la infraestructura de datos.

“Snowflake DCM Projects nos ha ayudado a aportar estructura a iniciativas de datos complejas entre equipos. Proporciona una base para los flujos de trabajo de CI/CD que nuestros equipos pueden aprovechar para mejorar la coherencia a medida que los proyectos avanzan hacia producción”.

Johnny Stevens
Senior Principal Data Engineer, Acadia Healthcare

¿Qué puedes crear con DCM Projects?

DCM Projects se ha diseñado específicamente para ayudarte a gestionar flujos de trabajo concretos dentro del ciclo de vida del desarrollo de software. Actualmente, se centra en ayudarte con lo siguiente:

  • Infraestructura de la plataforma: Define y gestiona los objetos fundamentales de Snowflake de los que depende tu organización, como bases de datos, esquemas, almacenes, tablas, roles y etiquetas, entre otros. Almacena los estándares de tu plataforma como código, despliégalos de forma coherente en distintos entornos y haz un seguimiento de todos los cambios a lo largo del tiempo.

  • Pipelines de datos: Gestiona como un único proyecto coherente todo el ciclo de vida de tu capa de transformación de datos, incluidas las vistas, tablas dinámicas, funciones, tareas y las dependencias entre estos elementos. 

  • Gobernanza de datos: Gestiona los privilegios de acceso a escala con la definición de roles y concesiones de forma declarativa. Cuando tu capa de control de acceso se define como código, se puede revisar, controlar mediante versiones y auditar.
  • Infraestructura de aprendizaje automático (ML) y compatibilidad con Streamlit Apps: Actualmente en desarrollo. Próximamente habrá novedades.

 

“Nos unimos a DCM Projects muy pronto en la fase de vista previa, y quedé realmente impresionado tanto por el ritmo de desarrollo como por la calidad general de la función. Dada la trayectoria actual y la hoja de ruta, confío en que pronto se convertirá en una de las mejores soluciones de CI/CD del mercado”.

Vladimir Blaževic
Senior Developer, Clarivate

Cómo funciona DCM Projects

DCM Projects proporciona un archivo manifest.yml para configurar los entornos de destino y las plantillas, así como archivos de definición SQL que describen el estado deseado de tus objetos de Snowflake. Puedes crear estos archivos localmente o en un Snowflake Workspace y, después, utilizar DCM Projects para planificar, previsualizar e implementar los cambios. DCM Projects calcula la diferencia entre lo que se ha definido y lo que existe, resuelve las dependencias automáticamente y aplica los cambios en el orden correcto de forma automática.

El mismo conjunto de definiciones se puede parametrizar y desplegar de forma fiable en distintos entornos (desarrollo, control de calidad y producción), lo que te permite pasar del desarrollo a la producción mediante un proceso coherente y repetible.

Principales capacidades de DCM Projects

dcm

Primeros pasos

DCM Projects ya está disponible de forma general. Pruébalo con la guía para desarrolladores de DCM Projects y empieza a gestionar tu infraestructura de Snowflake del mismo modo que gestionas el software.

 

Declaraciones prospectivas

Este artículo contiene declaraciones prospectivas, incluidas las relativas a nuestras futuras ofertas de productos, que no implican que nos comprometamos a proporcionar ninguna oferta de producto. Los resultados y las ofertas reales pueden diferir y están sujetos a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Consulta nuestro informe 10-Q más reciente para obtener más información.

Quickstart

Empieza a usar Snowflake DCM Projects

Snowflake DCM (Database Change Management) Projects te permite definir tu infraestructura de Snowflake como código mediante archivos de definición basados en SQL. Las bases de datos, los esquemas, las tablas, las tablas dinámicas, las vistas, los almacenes, los roles, las concesiones y otros elementos se pueden definir de forma declarativa para, después, planificarlos y desplegarlos en varios entornos mediante plantillas de Jinja..
Comparte esta publicación

Subscribe to our blog newsletter

Get the best, coolest and latest delivered to your inbox each week