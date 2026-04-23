22 avr. 2026/Lecture : 3 min
Découvrez DCM Projects : la gestion déclarative de l’infrastructure Snowflake, désormais en public preview
Fig. 1 : Jan Sommerfeld présente la création de workflows traçables et auditables pour gérer les objets Snowflake avec les nouveaux projets DCM.
Pour déployer la gestion des objets Snowflake, une coordination rigoureuse a toujours été indispensable : il faut suivre les objets existants, les modifications apportées et leurs auteurs. DCM Projects offre aux utilisateurs de Snowflake une méthode déclarative et auditable pour définir, déployer et gérer les objets Snowflake sous forme de code. L’infrastructure data bénéficie ainsi de toute la rigueur de l’ingénierie logicielle.
« Grâce aux DCM Projects de Snowflake, nous avons pu mieux structurer des initiatives data complexes menées par plusieurs équipes. Ils offrent un socle commun pour nos workflows CI/CD, qui nous aide à gagner en cohérence tout au long du parcours vers la production. »
Johnny Stevens
Senior Principal Data Engineer, Acadia Healthcare
Que pouvez-vous créer avec DCM Projects ?
DCM Projects a été spécialement conçu pour vous aider à gérer des workflows précis tout au long du cycle de développement logiciel. Aujourd’hui, il vous accompagne dans les domaines suivants :
- Infrastructure de plateforme : définissez et gérez les objets Snowflake fondamentaux sur lesquels repose votre organisation, notamment les bases de données, schémas, warehouses, tables, rôles et tags. Stockez les standards de votre plateforme dans du code, déployez-les de manière homogène dans tous vos environnements et suivez chaque modification au fil du temps.
- Pipelines de données : gérez tout le cycle de vie de votre couche de transformation des données, notamment les vues, Dynamic Tables, fonctions, tâches et leurs dépendances, au sein d’un projet unique et cohérent.
- Gouvernance des données : pour gérer à grande échelle la gestion des privilèges d’accès, définissez les rôles et les autorisations de manière déclarative. Lorsque votre couche de contrôle des accès est définie sous forme de code, elle peut être revue, versionnée et audité.
- Infrastructure de ML et prise en charge des Streamlit Apps : encore en développement. À suivre.
« Nous avons commencé à utiliser les DCM Projects très tôt dans la phase de préversion. J’ai été véritablement impressionné par la rapidité de leur évolution et par la qualité globale de la fonctionnalité. Compte tenu de la dynamique actuelle et de la feuille de route annoncée, je suis convaincu qu’ils compteront bientôt parmi les meilleures solutions CI/CD du marché. »
Vladimir Blaževic
Senior Developer, Clarivate
Fonctionnement de DCM Projects
DCM Projects propose manifest.yml, un fichier pour configurer les cibles et les modèles, ainsi que des fichiers de définition SQL qui décrivent l’état cible de vos objets Snowflake. Créez ces fichiers localement ou dans un Snowflake Workspace, puis utilisez DCM Projects pour planifier, prévisualiser et déployer les modifications. DCM Projects calcule l’écart entre la définition et l’existant, résout automatiquement les dépendances, puis applique les modifications dans le bon ordre.
Un même ensemble de définitions peut être paramétré et déployé de manière fiable dans plusieurs environnements (développement, QA, production), pour bénéficier d’un processus homogène et reproductible du développement à la production.
Premiers pas
DCM Projects est désormais disponible en public preview. Testez DCM Projects à l’aide du DCM Projects developer guide et commencez à gérer votre infrastructure Snowflake comme vos logiciels..
Déclarations prévisionnelles
Cet article contient des déclarations prévisionnelles, notamment de futures offres de produits. Il ne constitue en aucun cas un engagement à fournir des offres de produits. Les offres et résultats réels peuvent varier et faire l’objet de risques connus et inconnus, ainsi que d’incertitudes. Découvrez notre dernier 10‑Q pour en savoir plus.