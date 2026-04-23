Fig. 1 : Jan Sommerfeld présente la création de workflows traçables et auditables pour gérer les objets Snowflake avec les nouveaux projets DCM.

Pour déployer la gestion des objets Snowflake, une coordination rigoureuse a toujours été indispensable : il faut suivre les objets existants, les modifications apportées et leurs auteurs. DCM Projects offre aux utilisateurs de Snowflake une méthode déclarative et auditable pour définir, déployer et gérer les objets Snowflake sous forme de code. L’infrastructure data bénéficie ainsi de toute la rigueur de l’ingénierie logicielle.