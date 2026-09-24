De proyecto piloto a 6000 usuarios: cómo escalar agentes de IA en la empresa

A mediados de 2025, lanzamos el GTM AI Assistant de Snowflake para unos 6000 usuarios de nuestra organización de ventas y marketing: nuestro primer despliegue empresarial a gran escala de Snowflake CoWork (antes Snowflake Intelligence). Al finalizar el año, el asistente ya había respondido a más de 330 000 preguntas, lo que ayudó a los usuarios a trabajar más rápido y tomar mejores decisiones.

En los últimos meses, publicamos varias entradas dirigidas a desarrolladores sobre los fundamentos técnicos para crear un asistente de IA empresarial: cómo estructurar los datos de ventas, habilitar la recuperación de conocimiento a partir de contenido no estructurado, probar el comportamiento del agente y perfeccionar las instrucciones. Esas publicaciones resultaron útiles, pero las preguntas que seguíamos recibiendo no eran meramente técnicas:

¿Cómo formasteis el equipo del proyecto?

¿Cuál fue el calendario de desarrollo?

¿Cómo lo hiciste sin quebrar la confianza?

¿Qué tácticas de gestión del cambio funcionaron realmente?

¿Qué resultados observasteis tras el lanzamiento?

Este blog se centra en esos aspectos no técnicos: la estructura del equipo, las fases de lanzamiento, la estrategia de alcance y cómo escalamos desde un producto mínimo viable (MVP) hasta una capacidad empresarial de confianza.

Equipo de desarrollo y fases de lanzamiento

Empezamos a finales de febrero de 2025 con un objetivo acotado: crear un asistente de conocimiento basado en la generación aumentada por recuperación (RAG) para que los equipos de comercialización (GTM) pudieran encontrar los documentos adecuados en herramientas, páginas web y unidades de almacenamiento fragmentadas. En aquel momento, el proyecto contaba con un científico de datos dedicado.

A finales de mayo de 2025, decidimos desarrollar un asistente de IA completo para GTM con Snowflake CoWork que no solo indexara contenido de conocimiento, sino que también integrara datos estructurados de ventas y marketing. Ese cambio elevó los requisitos de calidad y fiabilidad, por lo que ampliamos el equipo a entre tres y cuatro científicos de datos e incorporamos un responsable de producto dedicado.

Desde el primer día, tratamos la calidad y la confianza de los usuarios como P(-1). Las entrevistas con usuarios y nuestra experiencia previa en proyectos de IA dejaron algo claro: la primera impresión determina la adopción. Si las primeras experiencias no son fiables, recuperar la confianza exige muchísimo más esfuerzo que hacerlo bien desde el principio.

Por eso elegimos una estrategia de despliegue por fases: empezar con poco, validar la calidad y los flujos de trabajo y, después, ampliar.

Estas fueron, a grandes rasgos, nuestras fases de lanzamiento: