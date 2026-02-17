Vom Pilotprojekt zu 6.000 Nutzer:innen: Wie Sie Enterprise-KI-Agenten erfolgreich skalieren

Mitte 2025 haben wir den Snowflake GTM AI Assistant für rund 6.000 Nutzer:innen in unserer gesamten Vertriebs- und Marketingorganisation eingeführt – unsere erste vollständige Enterprise-Bereitstellung von Snowflake Intelligence. Bis zum Jahresende hatte der Assistent bereits mehr als 330.000 Fragen beantwortet und den Nutzer:innen geholfen, schneller zu arbeiten und bessere Entscheidungen zu treffen.

In den vergangenen Monaten haben wir mehrere entwicklerorientierte Beiträge über die technischen Grundlagen für die Entwicklung eines Enterprise-KI-Assistenten veröffentlicht – wie man Vertriebsdaten strukturiert, den Wissensabruf für unstrukturierte Inhalte ermöglicht, das Verhalten von Agenten testet und Anweisungen verfeinert. Diese Beiträge waren nützlich, aber die Fragen, die wir immer wieder erhielten, waren nicht rein technischer Natur:

Wie haben Sie das Projekt personell besetzt?

Wie sah der Zeitplan für die Entwicklung aus?

Wie haben Sie den Rollout durchgeführt, ohne das Vertrauen zu beeinträchtigen?

Welche Change-Management-Taktiken haben tatsächlich funktioniert?

Welche Ergebnisse haben Sie nach der Einführung gesehen?

Dieser Beitrag konzentriert sich auf diese nicht-technischen Aspekte: Teamstruktur, Einführungsphasen, Scope-Strategie und wie wir von einem MVP zu einer vertrauenswürdigen Enterprise-Funktion skaliert haben.

Entwicklungsteam und Einführungsphasen

Wir begannen Ende Februar 2025 mit einem eng gefassten Ziel: einen RAG-basierten Wissensassistenten zu entwickeln, damit GTM-Teams die richtigen Dokumente über fragmentierte Tools, Webseiten und Laufwerke hinweg finden können. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Projekt einen dedizierten Data Scientist.

Ende Mai 2025 trafen wir die Entscheidung, einen vollständigen GTM-KI-Assistenten mit Snowflake Intelligence zu entwickeln – der nicht nur Wissensinhalte indiziert, sondern auch strukturierte Vertriebs- und Marketingdaten integriert. Diese Umstellung veränderte die Anforderungen an Qualität und Zuverlässigkeit, sodass wir das Team auf drei bis vier Data Scientists aufstockten und eine:n dedizierte:n Product Manager:in hinzufügten.

Vom ersten Tag an behandelten wir Qualität und das Vertrauen der Nutzer:innen als P(-1). Nutzerinterviews und frühere Erfahrungen mit KI-Projekten machten eines klar: Der erste Eindruck entscheidet über die Akzeptanz. Wenn frühe Erfahrungen unzuverlässig sind, erfordert der Wiederaufbau von Vertrauen dramatisch mehr Aufwand, als es von Anfang an richtig zu machen.

Deshalb haben wir uns für eine phasenweise Rollout-Strategie entschieden: Klein anfangen, Qualität und Workflows validieren und dann expandieren.

Hier ist ein Überblick über unsere Einführungsphasen: