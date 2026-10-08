Do projeto piloto a 6.000 usuários: como adicionar escalabilidade aos agentes de IA para as empresas

Em meados de 2025, lançamos o Snowflake GTM AI Assistant para cerca de 6.000 usuários em nossa organização de vendas e marketing, nossa primeira implementação corporativa em grande escala do Snowflake Intelligence. Até o fim de ano, o assistente já tinha respondido a mais de 330.000 perguntas, ajudando os usuários a trabalhar mais rápido e a tomar decisões melhores.

Durante os últimos meses, lançamos várias publicações voltadas para desenvolvedores explicando as bases técnicas para criar um assistente de IA corporativa: como estruturar dados de vendas, possibilitar a recuperação de conhecimento para conteúdo não estruturado, comportamento do agente de teste e refinar instruções. Essas publicações foram úteis, mas as perguntas que continuamos recebendo não eram puramente técnicas:

Como foi montada a equipe do projeto?

Qual foi o cronograma de desenvolvimento?

Como o lançamento foi feito sem perder a confiança?

Que táticas de gestão de mudanças funcionaram de verdade?

Que resultados foram observados após o lançamento?

Este artigo se concentra nos componentes não técnicos: estrutura das equipes, fases de lançamento, estratégia de escopo e como fomos de MVP (Minimum Viable Product) para um recurso corporativo confiável.

Equipe de desenvolvimento e fases de lançamento

O projeto teve início no final de fevereiro de 2025 com um objetivo claro: criar um assistente de conhecimento com base em RAG para que as equipes de GTM (Go To Marketing) pudessem encontrar os documentos certos em ferramentas fragmentadas, páginas da web e drives. Na época, o projeto contava com um cientista de dados dedicado.

No final de maio de 2025, tomamos a decisão de criar um assistente completo de IA para a equipe de GTM usando o Snowflake Intelligence, não apenas para indexar conteúdo de conhecimento, mas também para integrar dados estruturados de vendas e marketing. Essa mudança mudou o padrão de qualidade e confiabilidade, então dimensionamos a equipe para três ou quatro cientistas de dados e adicionamos um gerente de produtos dedicado.

Desde o primeiro dia, tratamos a qualidade e a confiança do usuário como P(-1). Entrevistas com usuários e experiência anterior de projetos de IA mostraram um fato claro: a primeira impressão determina a adoção. Se as experiências iniciais forem pouco confiáveis, reconstruir a confiança requer um esforço consideravelmente maior do que começar a trabalhar imediatamente.

Por isso, escolhemos uma estratégia de implementação em fases: comece com tarefas de pequeno porte, valide a qualidade e os fluxos de trabalho e expanda.

Veja, a seguir, a análise de nossas fases de lançamento: