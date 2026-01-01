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Snowflake World Tour hits your city

See how leading teams deploy agents at scale. Find a stop near you.

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Snowpro Core Certification: 1
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Snappymob

Headquarters: Malaysia
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Engineering-led technology consultancy with deep systems and applied AI expertise. We build and modernize data platforms for regulated industries, consolidating ERP and line of business systems into Snowflake so teams work from one source of truth. Verticals: Financial Services, Media & Entertainment, Retail & Consumer, Agriculture, Travel & Hospitality. Around 100 team members based in Kuala Lumpur, delivering across Malaysia, Singapore, Australia, the UK and Japan. AWS Select Partner with Well-Architected accreditation. Microsoft and Google partner. ISO 27001 certified.

Snowflake Partner Network

Deliver more meaningful data insights with a robust array of tools and partners who will help make the most of your Snowflake investment.