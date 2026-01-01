Snappymob
Engineering-led technology consultancy with deep systems and applied AI expertise. We build and modernize data platforms for regulated industries, consolidating ERP and line of business systems into Snowflake so teams work from one source of truth. Verticals: Financial Services, Media & Entertainment, Retail & Consumer, Agriculture, Travel & Hospitality. Around 100 team members based in Kuala Lumpur, delivering across Malaysia, Singapore, Australia, the UK and Japan. AWS Select Partner with Well-Architected accreditation. Microsoft and Google partner. ISO 27001 certified.