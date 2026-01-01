DecideOm, your end-to-end Data project partner

For over 15 years, DecideOm has been advising its clients in defining their Data strategy, supporting them in their choice of Data Integration, Data Management and Data Analysis solutions, and is involved in their implementation and the industrialization of use cases.

With nearly 200 employees spread across three sites in France (Paris, Lille and Lyon) and numerous certified experts, DecideoOm supports its clients in the implementation, migration and optimization of Snowflake, ensuring optimal use of this data management platform in the cloud.

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DecideOm, partenaire de vos projets Data de bout en bout

Depuis plus de 15 ans, DecideOm conseille ses clients dans la définition de leur stratégie Data, les accompagne dans leur choix de solutions de Data Integration, Data Management et Data Analyse, intervient dans leur mise en œuvre et l’industrialisation des cas d’usage.

Avec près de 200 collaborateurs répartis sur trois sites en France (Paris, Lille et Lyon) et de nombreux experts certifiés, DecideOm accompagne ses clients dans l’implémentation, la migration et l’optimisation de Snowflake, garantissant une utilisation optimale de cette plateforme de gestion de données dans le cloud.