BLUETAB LATAM

Nuestra empresa, fundada en 2005, se ha consolidado como la especialista en datos del grupo IBM. Con una presencia internacional, contamos con oficinas en México, Colombia, Perú y España, lo que nos permite desarrollar proyectos en diversas geografías.

Como expertos en proyectos de datos, ofrecemos soluciones integrales que abarcan desde la estrategia hasta la ingeniería y la inteligencia artificial generativa. Nuestro compromiso es apoyar a grandes empresas a nivel mundial, ayudándolas a maximizar el valor de sus datos y a transformar sus operaciones mediante la innovación tecnológica.

Con un equipo altamente calificado y una sólida trayectoria, estamos listos para enfrentar los desafíos del futuro y contribuir al éxito de nuestros clientes en el ámbito de la gestión de datos.