Adastra EMEA
Adastra is an international IT consulting company facilitating the transition to the digital era. Since 2000, we've assisted major industry leaders across industries as a one-stop partner to make better decisions through advanced digital solutions. Our expertise spans data management, business consulting, application development, and emerging technologies like IoT or AI, alongside evolving trends such as ESG reporting. We offer tangible strategies to enhance your business outcomes using technology, identifying opportunities, outlining projects, and delivering functional solutions, all grounded in your data.