Was ist Row-Level Security (RLS)? Vorteile und Anwendungsfälle
Row-Level Security (RLS) beschränkt den Zugriff auf bestimmte Zeilen in einer Datenbank basierend auf Nutzerrollen. Erfahren Sie, wie sie funktioniert und warum sie wichtig ist, und sehen Sie sich Beispiele aus der Praxis an.
- Übersicht
- Was ist Row-Level Security?
- Vorteile der Nutzung von Row-Level Security
- Anwendungsfälle für Row-Level Security
- Ressourcen
Übersicht
Row-Level Security (RLS) ermöglicht es Administrator:innen, den Datenbankzugriff auf bestimmte Datenzeilen anstatt auf ganze Tabellen zu beschränken. Diese Funktion ist in Szenarien unerlässlich, in denen eine Datenbank sensible Informationen enthält und in denen verschiedene Nutzer:innen oder Nutzergruppen basierend auf ihren Rollen oder Berechtigungen nur bestimmte Zeilen anzeigen oder bearbeiten dürfen. Nutzer:innen sehen je nach ihren Berechtigungen unterschiedliche Teilmengen von Daten in derselben Tabelle.
Lassen Sie uns untersuchen, wie Row-Level Security funktioniert und wie sie sich von Column-Level Security (CLS) unterscheidet. Wir beleuchten außerdem vier Vorteile der Integration in Ihre Data Governance-Architektur und stellen vier praktische Beispiele für ihre Anwendung vor.
Was ist Row-Level Security?
Relationale Datenbanken speichern Daten in tabellarischer Form mithilfe von Zeilen und Spalten. Zeilen repräsentieren einen bestimmten Wert, während Spalten ein einzelnes Attribut dieser Werte darstellen. Row-Level Security beschränkt den Datenzugriff auf Zeilenebene und gewährt oder verweigert den Zugriff basierend auf der Rolle oder den Berechtigungen von Nutzer:innen. Wenn eine Abfrage ausgeführt wird, wendet die Datenbank die Zugriffssteuerungslogik dynamisch an und präsentiert den Nutzer:innen nur die Daten, die sie anzeigen oder bearbeiten dürfen.
Durch die Beschränkung des Zugriffs auf Datenbankebene können Administrator:innen sicherstellen, dass ihre Datenzugriffsrichtlinien konsistent angewendet werden, unabhängig davon, welche Anwendungsschicht verwendet wird. Obwohl Row-Level Security für sich genommen kein umfassendes System zur Datenzugriffskontrolle ist, kann sie ein wichtiger Bestandteil eines umfassenderen Systems sein.
Row-Level Security im Vergleich zu Column-Level Security
Row-Level und Column-Level Security funktionieren auf ähnliche Weise, wobei beide Datensicherheitsrichtlinien auf Datenbankebene zum Zeitpunkt einer Abfrage anwenden. Die spaltenbasierte Sicherheit ist jedoch weniger detailliert und beschränkt den Zugriff auf Spalten- statt auf Zeilenebene. Im Vergleich zur Column-Level Security ist die Sicherung von Daten auf Zeilenebene eine präzisere Methode zur Verwaltung des Datenzugriffs.
Vorteile der Nutzung von Row-Level Security
Row-Level Security bietet mehrere Vorteile gegenüber herkömmlichen Techniken zur Zugriffskontrolle. RLS hilft Unternehmen dabei, stärkere und zuverlässigere Datenzugriffskontrollen aufzubauen.
Verbesserte Datensicherheit und Datenschutz
Row-Level Security gibt Datenbankadministrator:innen eine fein abgestimmte Kontrolle auf der grundlegendsten Datenebene. Durch die Definition detaillierter Zugriffsregeln, die den Datenzugriff pro Nutzer:in oder pro Rolle beschränken, kann RLS das Risiko einer unbefugten Datenoffenlegung erheblich reduzieren. Row-Level Security kann auch die Datenarchitektur eines Unternehmens vereinfachen, da Daten mit unterschiedlichen Sicherheitsanforderungen zusammen in derselben Datenbank oder Tabelle gespeichert werden können.
Optimierte Compliance
Die Implementierung von Row-Level Security ermöglicht es Unternehmen, Datenschutzbestimmungen wie die DSGVO, HIPAA und FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act) einzuhalten, indem sie eine Möglichkeit bietet, den Datenzugriff auf das Notwendigste zu beschränken. Mit automatisierter Durchsetzung ist RLS ein zuverlässiges Tool zum Schutz vertraulicher Informationen und kann verwendet werden, um die Einhaltung relevanter staatlicher und branchenspezifischer Vorschriften nachzuweisen.
Flexibilität bei der Definition von Regeln
Row-Level Security bietet viele Optionen zur Erstellung hochgradig angepasster Regeln. Administrator:innen können den Zugriff anhand von Attributen wie Nutzerrolle, Abteilung und physischem Standort oder nach der Art der abgerufenen Daten beschränken.
Zentralisierte Zugriffskontrolle
Da sie auf Datenbankebene implementiert wird, ist Row-Level Security zuverlässiger und weniger fehleranfällig als Zugriffskontrollen auf App-Ebene, die den Datenzugriff auf der Anwendungsebene beschränken. Regeln werden zur Laufzeit der Abfrage konsistent angewendet, unabhängig davon, welche Anwendungsschicht verwendet wird.
Anwendungsfälle für Row-Level Security
Sensible Daten werden in einer Vielzahl von Branchen und in vielen Abteilungen innerhalb eines bestimmten Unternehmens verwendet. Datenbankadministrator:innen verwenden Row-Level Security in einer Vielzahl von Anwendungsfällen, um sicherzustellen, dass nur diejenigen Daten anzeigen und bearbeiten können, die dies auch müssen. Hier sind einige Beispiele für die Verwendung von RLS.
Personalwesen
Personalabteilungen sammeln und speichern große Mengen an Informationen über Mitarbeiter:innen, darunter Gehaltsstufen, Disziplinarberichte, Sozialversicherungsnummern und in einigen Fällen sogar Krankenakten. Row-Level Security kann verwendet werden, um den Zugriff auf hochgradig sensible Daten zu beschränken, sodass nur die HR-Mitarbeiter:innen Zugriff erhalten, die diese für ihre Arbeit benötigen.
Gesundheitswesen
HIPAA regelt die Offenlegung von Gesundheitsdaten von Patient:innen und legt strenge Anforderungen zum Schutz der Privatsphäre von Patient:innen fest. Gesundheitssysteme verwenden Row-Level Security, um sicherzustellen, dass Ärzt:innen und Pflegekräfte sowie andere Anbieter:innen nur auf die Daten zugreifen können, die für ihre jeweiligen Patient:innen relevant sind. Row-Level Security kann auch verwendet werden, um die Ebene des Zugriffs auf Patientendaten nach Position anzupassen, z. B. indem Ärzt:innen mehr Zugriff gewährt wird als den Mitarbeiter:innen an der Rezeption, die Termine vergeben.
Handel
Für große Einzelhändler mit globaler Präsenz ist die geografische Beschränkung des Datenzugriffs ein wichtiger Bestandteil der Einhaltung standortspezifischer Anforderungen an die Datensouveränität. Row-Level Security kann auch verwendet werden, um Daten nach Abteilung zu filtern, was dazu beiträgt, dass Mitarbeiter:innen nur Daten anzeigen oder bearbeiten können, die für ihre Arbeit relevant sind.
Finanzen
Für Finanzinstitute, die in mehreren Regionen vertreten sind, kann die Datenlokalisierung dabei helfen, spezifische Datenschutzgesetze und -vorschriften wie die DSGVO einzuhalten. Banken können zeilenbasierte Sicherheit nutzen, um den Datenzugriff zu lokalisieren, indem sie beispielsweise ihren Datenanalyst:innen, Underwritern und anderen Mitarbeiter:innen nur Kundendaten aus der Region zur Verfügung stellen, in der sie ansässig sind.