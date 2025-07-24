Was ist Row-Level Security (RLS)? Vorteile und Anwendungsfälle

Row-Level Security (RLS) ermöglicht es Administrator:innen, den Datenbankzugriff auf bestimmte Datenzeilen anstatt auf ganze Tabellen zu beschränken. Diese Funktion ist in Szenarien unerlässlich, in denen eine Datenbank sensible Informationen enthält und in denen verschiedene Nutzer:innen oder Nutzergruppen basierend auf ihren Rollen oder Berechtigungen nur bestimmte Zeilen anzeigen oder bearbeiten dürfen. Nutzer:innen sehen je nach ihren Berechtigungen unterschiedliche Teilmengen von Daten in derselben Tabelle.

Lassen Sie uns untersuchen, wie Row-Level Security funktioniert und wie sie sich von Column-Level Security (CLS) unterscheidet. Wir beleuchten außerdem vier Vorteile der Integration in Ihre Data Governance-Architektur und stellen vier praktische Beispiele für ihre Anwendung vor.