Eine Ärztin beendet ihre Untersuchung an einem Dienstagmorgen. Die Bildgebung bestätigt Krebs im Frühstadium. Er ist aggressiv, aber behandelbar. Sie gibt die Behandlungsanordnung an diesem Nachmittag ein.

Dann wartet sie.

Sie wartet nicht aus einem klinischen Grund oder auf ein Laborergebnis. Sie wartet auf eine Vorabgenehmigung, die drei bis sieben Werktage dauern wird. Dies ist kein Ausnahmefall; im modernen Gesundheitswesen ist dies nur ein typischer Dienstag.

Wir haben diese Verzögerung normalisiert und messen sie in „Bearbeitungszeiten“ und „Personalquoten“. Klinisches Personal und Operations-Teams haben heldenhafte Workarounds für Systeme entwickelt, die diese eigentlich nie hätten erfordern dürfen. Doch während jedes große Gesundheitssystem ein KI-Pilotprojekt durchgeführt hat, um dies zu „beheben“, bleiben die Warteschlangen bestehen.

Die Hürde ist kein Mangel an technologischen Fähigkeiten. Die Hürde ist Vertrauen. Und im Gesundheitswesen ist Vertrauen ein Datenproblem.

Definition von „vertrauenswürdiger“ KI

Wir glauben, dass Vertrauen kein vages Gefühl ist – es ist eine architektonische Anforderung, die auf drei Kernprinzipien aufbaut:

Transparenz: Jede Entscheidung, die ein Digital Worker trifft, muss nachvollziehbar und vertretbar sein. Wenn eine Genehmigung markiert wird, muss der:die Prüfer:in die spezifischen bewerteten Kriterien und den eingeschlagenen Herleitungspfad sehen. Wenn ein:e Mediziner:in nicht nachvollziehen kann, wie die KI zu einer Schlussfolgerung gelangt ist, kann er:sie kein professionelles Urteil fällen.

Menschlicher Prüfprozess: Digital Workers sollten volumenstarke, regelbasierte Tasks übernehmen, die das menschliche Personal überlasten. Die „Kunst der Medizin“ – der komplexe Fall und die klinische Nuance, die ein:e erfahrene:r Krankenpfleger:in sofort erkennt – obliegt dem Menschen. Eine semantische Kontextschicht sitzt zwischen Rohdaten und KI-Aktionen und stellt sicher, dass die Maschine ein funktionierendes Verständnis der klinischen Realität hat.

Integrierte Governance: Geschützte Gesundheitsinformationen (Protected Health Information, PHI), Verträge mit Kostenträgern und klinische Dokumentationen sind die sensibelsten Daten, die es gibt. Die Unterstützung der Einhaltung des HIPAA, rollenbasierter Zugriff und Audit-Trails, die für Überprüfungen durch die Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) oder das Office of Inspector General (OIG) geeignet sind, sind keine „Features“, die später hinzugefügt werden können – sie sind Voraussetzungen für die Bereitstellung.

Die Grundlage ist nicht trennbar

Die Branche konzentriert sich auf „Modelle“, aber die wichtigere Diskussion dreht sich darum, was darunter liegt. KI im Gesundheitswesen arbeitet mit klinischen Notizen, die am Ende von 12-Stunden-Schichten geschrieben wurden, mit Schadensdaten, die Hunderte von ausgehandelten Verträgen widerspiegeln, und mit Berechtigungsnachweisen, die sich in dem Moment ändern, in dem ein:e Patient:in den Arbeitsplatz wechselt.

Im Gesundheitswesen sind schlechte Daten ein Problem für die Patientensicherheit. Eine Genehmigung, die auf einer veralteten Berechtigung basiert, bedeutet, dass einem:einer Patient:in die ihm:ihr zustehende Versorgung verweigert wird. Unternehmen, die KI erfolgreich vom Pilotprojekt in die Produktion überführen, tun zunächst eines: Sie bauen eine einheitliche, kontrollierte Datengrundlage auf.

Warum Snowflake der Katalysator ist

Um von der Theorie zur Praxis überzugehen, löst die Architektur von Snowflake das „Datenproblem“ in großem Maßstab:

Einheitliche, multimodale Daten: Wir bringen klinische Notizen, Verträge mit Kostenträgern, Schadenshistorien und Labordaten in einer einzigen kontrollierten Schicht zusammen. Erfassung in nahezu Echtzeit: Berechtigungen ändern sich stündlich. Ein „Overnight-Batch“ ist die Realität von gestern; es ist an der Zeit, Daten mit größerer Effizienz zu verarbeiten. Vollständige Lineage: Jede Aktion eines Digital Workers ist bis zu ihren Quelldaten rückverfolgbar, was Transparenz zur Realität macht. Native App-Architektur: Sensible PHI bleiben in einer sicheren Snowflake-Umgebung. Governance wird strukturell und automatisiert statt manuell und prozedural.

Drei Fragen für Führungskräfte im Gesundheitswesen

Wenn Sie KI skalieren möchten, stellen Sie Ihrem Team diese drei Fragen:

Ist Ihre Datengrundlage gut genug kontrolliert, um KI im Produktionsmaßstab zu unterstützen, oder verlassen Sie sich immer noch auf fragmentierte Silos? Können Sie jede automatisierte Entscheidung erklären, die das System für eine:n bestimmte:n Patient:in trifft? Sind Menschen in den Prüfprozess für ermessensintensive Arbeit eingebunden, oder bieten sie lediglich eine „rechtliche Absicherung“ für eine Warteschlange, für deren Überprüfung sie keine Zeit haben?

Wenn eine Antwort unsicher ist, investieren Sie zuerst in die Datenschicht. Alles andere ist nachgelagert.

Geschwindigkeit und Vertrauen sind dieselbe Anforderung

Jahrelang hat die Branche Geschwindigkeit und Vertrauen als Kompromiss betrachtet. Patient:innen haben den Preis für diesen Kompromiss gezahlt.

Die Verwaltung im Gesundheitswesen sollte sich an der Geschwindigkeit menschlicher Bedürfnisse orientieren und gleichzeitig vollständig überprüfbar und kontrolliert bleiben. Gemeinsam stellen Snowflake und Penguin Ai sicher, dass die Patientin, die zu Hause wartet – und darauf wartet, dass ein System genehmigt, was ihr:e Ärzt:in bereits weiß, dass sie benötigt –, endlich die Dringlichkeit erfährt, die sie verdient.

Um mehr zu erfahren, vernetzen Sie sich mit dem Team von Penguin Ai auf dem Snowflake Summit in San Francisco. Oder greifen Sie jetzt auf dem Snowflake Marketplace auf ihre Lösungen zu.