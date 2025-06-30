Snowflake amplía los métodos de MFA compatibles y los hace disponibles de forma predeterminada en todas partes

A principios de este año, anunciamos un plan multifásico para bloquear los inicios de sesión con contraseñas de un solo factor. A partir de mayo, la autenticación multifactor (multi-factor authentication, MFA) se aplicará a todos los usuarios humanos que inicien sesión con contraseña en la interfaz de usuario de Snowsight como parte de BCR 2025_04. Los inicios de sesión con contraseña fuera de Snowsight, como los de herramientas de inteligencia empresarial (business intelligence, BI) como PowerBI, estarán exentos de esta política. Sin embargo, esta exención es temporal y dejará de aplicarse en marzo de 2026, cuando Snowflake aplicará la MFA para todos los accesos. La aplicación de la MFA en la implementación de Snowsight seguirá el proceso de gestión de cambios en el comportamiento de Snowflake.



También hemos anunciado la disponibilidad general de nuevos métodos de MFA: aplicaciones de autenticación y claves de paso. Para respaldar las aplicaciones de inteligencia empresarial existentes que aún no admiten el inicio de sesión de MFA, vamos a lanzar tokens de acceso programático (programmatic access token, PAT) como reemplazo de las contraseñas.

Ten en cuenta que la aplicación de MFA en Snowsight no afectará a los usuarios que inician sesión con SAML u OAuth, ni a los usuarios de servicios heredados. Las cuentas gestionadas y las cuentas de prueba no se incluyen en esta implementación.

Cómo abordamos las preocupaciones de los clientes sobre MFA con nuevas capacidades

Para comprender mejor los desafíos que plantea habilitar la MFA, entrevistamos a más de 100 clientes. Estas conversaciones permitieron identificar dos mejoras clave en el producto:

Métodos alternativos de MFA: Los clientes nos dijeron que querían poder utilizar sus métodos de MFA aprobados con Snowflake.

Solución para aplicaciones de inteligencia empresarial que actualmente no admiten MFA: Los clientes nos pidieron que brindáramos una solución para las aplicaciones que solo admiten contraseñas.

Nos complace anunciar la disponibilidad general de cuatro productos que abordan estas preocupaciones: