Quelle: Anthropic, Claude-opus-5-5

Was Sie mit Claude Opus 5.5 auf Snowflake tun können

Opus 5.5 bietet Teams eine weitere Modelloption für Entwicklung, Analyse und Anwendungen innerhalb der Sicherheits- und Governance-Grenzen von Snowflake.

Codeänderungen mit Snowflake CoCo durcharbeiten

Snowflake CoCo ist der erste wirklich datennative KI-Programmieragent, der entwickelt wurde, um die Time-to-Value im gesamten Modern Data Stack zu beschleunigen. CoCo ist sich der Daten, Rechenressourcen, Governance und operativen Semantik Ihres Unternehmens zutiefst bewusst und verwandelt komplexe Aufgaben in den Bereichen Data Engineering, Analytics, maschinelles Lernen und Agentenerstellung in fundierte Konversationen mit hoher Genauigkeit und Vertrauen.

Opus 5.5 macht CoCo bei den Aufgaben, die in diesem Kontext am wichtigsten sind, noch leistungsfähiger. Wo Opus 5 vielleicht eine fokussierte Änderung an einer einzelnen Datei vornehmen könnte, kann Opus 5.5 ein Refactoring über mehrere Dateien hinweg durchführen, Prüfungen ausführen und in einfacher Sprache erklären, was geändert wurde. Da CoCo Ihre Snowflake-Umgebung bereits versteht, bedeutet die Kombination mit einem Modell, das besser in mehrstufigem Denken und Code-Reviews ist, weniger Iterationen und zuverlässigere Ergebnisse.

Wählen Sie das Modell mit dem Befehl /model in der CoCo CLI aus und geben Sie ihm dann eine konkrete Aufgabe: „Migrieren Sie dieses Repository von der veralteten Client-Bibliothek zu ihrem Ersatz. Überprüfen Sie die aktuellen Aufrufstellen und Tests, behalten Sie das bestehende Verhalten bei, aktualisieren Sie die betroffenen Dateien und führen Sie die relevanten Prüfungen aus. Fassen Sie die Änderungen zusammen und markieren Sie alles, was Sie nicht überprüfen konnten.“ Überprüfen Sie das resultierende Diff und die Testergebnisse vor dem Zusammenführen.