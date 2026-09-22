KI-Agenten verändern die Observability-Landschaft und bringen neue Bedenken hinsichtlich der Antwortqualität und der KI-Ausgaben mit sich. Ein Agent kann eine Anfrage fehlerfrei abschließen und dennoch die falschen Informationen abrufen oder eine Antwort von geringer Qualität liefern. Mehrstufige Workflows können mehrere Prompts, Tool-Aufrufe, Abrufe, Wiederholungsversuche und Vervollständigungen umfassen, was es schwierig macht, festzustellen, wo die Qualität nachgelassen hat und was den Token-Verbrauch und die Kosten in die Höhe getrieben hat. Agenten produzieren auch mehr Telemetriedaten als herkömmliche Anwendungsanfragen, was die Kosten und die Komplexität der Aufbewahrung der für die Untersuchung erforderlichen Daten erhöht. Um die Kosten zu verwalten, greifen Teams oft auf Sampling oder das Verwerfen von Telemetriedaten zurück, was zu Lücken führt, wenn sie die Daten am dringendsten benötigen.

Agent Observability (in Kürze als Private Preview verfügbar) in Observe von Snowflake wurde entwickelt, um diese neuen Herausforderungen zu bewältigen. Es ermöglicht Teams, KI-Agenten und LLM-Anwendungen zu überwachen, zu debuggen und zu verbessern, indem nachverfolgt wird, wie sich Interaktionen entfalten, und das Verhalten der Agenten mit Kosten und Qualität verknüpft wird.

Agent Observability wird die Instrumentierung, Metriken, Tools und Benutzeroberfläche bereitstellen, die Teams benötigen, um Agenteninteraktionen zu debuggen, Performance- und Qualitätsprobleme zu isolieren, die Treiber für KI-Ausgaben zu identifizieren und die Geschäftsergebnisse zu verbessern. Observe wurde nativ auf Snowflake entwickelt und ist darauf ausgelegt, Agenten-Telemetriedaten kostengünstig und in großem Maßstab aufzubewahren und zu analysieren. Teams können diese operativen Signale dann mit Geschäftsdaten auf Snowflake korrelieren, um zu verstehen, welche Agenten und Workflows aussagekräftige Ergebnisse liefern, diejenigen verbessern, die hinter den Erwartungen zurückbleiben, und KI-Investitionen in Bereiche lenken, die den größten Wert schaffen.