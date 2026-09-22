AIエージェントはオブザーバビリティのあり方を変え、応答品質やAI支出に関する新たな課題をもたらしています。エージェントは、エラーなくリクエストを処理しても、誤った情報を取得したり、品質の低い応答を生成したりすることがあります。複数のステップからなるワークフローには、プロンプト、ツール呼び出し、情報取得、再試行、応答生成がそれぞれ複数含まれる場合があります。そのため、どの段階で品質が低下し、何がトークン消費量やコストを押し上げたのかを特定することが難しくなります。また、エージェントは従来のアプリケーションのリクエストよりも多くのテレメトリを生成するため、調査に必要なデータを保持するコストと複雑さが増します。コストを管理するために、チームはテレメトリのサンプリングや破棄に頼ることが多く、その結果、データが最も必要な場面で欠落が生じます。

Observe by Snowflakeのエージェントオブザーバビリティ（プライベートプレビューを近日提供予定）は、こうした新たな課題に対処するために設計されています。インタラクションがどのように進行するかを追跡し、エージェントの動作をコストや品質と関連付けることで、AIエージェントとLLMアプリケーションの監視、デバッグ、改善を可能にします。

エージェントオブザーバビリティは、エージェントのインタラクションのデバッグ、パフォーマンスや品質の問題の切り分け、AI支出を左右する要因の特定、ビジネス成果の改善に必要な計装、メトリクス、ツール、UIを提供する予定です。Snowflake上にネイティブに構築されたObserveは、大規模なエージェントテレメトリをコスト効率よく保持、分析できるように設計されています。チームは、これらの運用シグナルをSnowflake上のビジネスデータと関連付けることで、有意義な成果を生むエージェントやワークフローを把握し、成果が不十分なものを改善し、最も価値を生む領域にAI投資を振り向けることができます。