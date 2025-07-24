O que é governança de dados?

NY Health + Hospitals aumenta o nível de cuidados oferecidos a moradores em situação de rua em Nova York
"Nosso tempo de entrega de dados de ponta a ponta com informações de associados e sinistros melhorou de cinco dias para cinco minutos."
A governança de dados é uma estratégia organizacional voltada para gerenciar, organizar e controlar os ativos de dados, incluindo conformidade, administração e segurança da informação.
A governança de dados é um método estruturado para gerenciar, organizar e controlar os ativos de dados em uma organização. Isso inclui estabelecer diretrizes e procedimentos para garantir a qualidade, a segurança e a conformidade dos dados. Implementar uma estratégia sólida de governança de dados permite que as empresas simplifiquem seus processos de gerenciamento de dados, tomem decisões mais fundamentadas, melhorem a eficiência e, em última análise, obtenham o máximo de valor dos seus dados.
Criar uma estrutura desse tipo exige um planejamento cuidadoso e colaboração entre as equipes. Os stakeholders devem considerar funções e responsabilidades, desenvolver políticas de dados adequadas que promovam uma cultura empresarial orientada por dados e avaliar as tecnologias certas para apoiar esse trabalho. A governança ideal garante a integridade e a segurança de dados confidenciais e não confidenciais, bem como a conformidade com auditorias internas e leis regulatórias em relação à residência e à privacidade de dados, o que a torna uma estratégia de alto impacto. A maioria das empresas prefere implementar a governança de dados em uma plataforma centralizada em vez de criar um sistema interno, já que tentativas personalizadas geralmente criam silos e abrem brechas que agentes maliciosos podem explorar e comprometer. Uma prática recomendada é implementar uma plataforma que ofereça muitos recursos de governança de dados, permitindo às empresas gerenciar suas informações de forma centralizada, garantindo qualidade, segurança e conformidade dos dados.
As organizações lidam com enormes volumes de dados todos os dias. Elas os criam, compartilham e armazenam, e a governança de dados é essencial para mantê-los seguros, garantindo ao mesmo tempo a qualidade, a segurança e a conformidade dos dados.
Os princípios mais importantes da governança de dados são:
A governança fornece estrutura e supervisão estratégicas para o gerenciamento de dados, que inclui atividades operacionais, como coleta, armazenamento, organização e análise de dados. A governança se alinha aos objetivos de segurança, privacidade e gerenciamento de equipes da empresa e permite proteger os dados de forma centralizada com controles de acesso baseados em funções, autorizações detalhadas e políticas personalizadas que atendem às necessidades específicas da sua organização.
Seja qual for o porte da sua organização, a governança de dados é essencial para a sua estratégia de gerenciamento de dados. Caso contrário, proteger, usar e acessar dados confiáveis será uma tarefa muito mais difícil. As violações são inevitáveis; o importante é garantir que nenhum dado confidencial esteja acessível a agentes mal-intencionados que tentem invadir seus sistemas. A implementação de uma governança de dados eficaz traz diversos benefícios para a empresa:
Uma governança sólida garante a conformidade, reduz os riscos e melhora a confiança nas decisões baseadas em dados, inclusive em áreas emergentes, como a governança de IA.
Durante todo o ciclo de vida, os dados devem ser confiáveis, precisos e consistentes. Isso significa que é importante proteger os dados de alterações não autorizadas ou problemas de duplicação, corrupção ou desvio. O foco da gestão de qualidade está em manter os dados precisos e completos. Se os dados continuarem mudando por causa de ajustes feitos por usuários não autorizados, ou se forem transferidos com frequência entre tipos e locais, gerando várias versões, o risco de adicionar erros aumenta.
Agentes de ameaças representam sérios riscos em nosso mundo altamente digitalizado. Prevenir o uso indevido e o acesso não autorizado aos dados por meio de medidas como criptografia, mascaramento e firewalls protege os dados dos seus clientes e da sua organização. Privacidade envolve o controle de como os dados são coletados, compartilhados e utilizados, a fim de respeitar os direitos dos usuários e cumprir as normas de conformidade.
A gestão de dados mestre (master data management, MDM) na área de governança de dados padroniza dados cruciais para os negócios em uma única fonte de verdade, alinhando os dados entre os sistemas e mantendo a qualidade e a conformidade.
A conformidade estabelece estruturas para o uso de dados (como a HIPAA esclarece com quem as informações pessoais de saúde podem ser compartilhadas), enquanto a gestão de riscos identifica e mitiga possíveis ameaças à segurança, privacidade e integridade dos dados. Ambos os exemplos acima ajudam a manter as operações funcionando sem dificuldades, e a assegurar a reputação positiva da organização. Cada setor tem seus próprios requisitos regulatórios, e as organizações que não os cumprirem podem sofrer penalidades ou multas, sem mencionar os danos à reputação.
Semelhante ao mapeamento de uma árvore genealógica, a linhagem de dados rastreia todo o ciclo de vida dos dados, detalhando de onde eles vieram, que alterações sofreram e onde foram usados em diferentes sistemas. Acompanhar a linhagem dos dados garante transparência, ajuda nas auditorias e identifica erros, contribuindo para a melhoria da qualidade dos dados. Ao poder visualizar toda a mudança dos dados, você poderá realizar uma melhor análise de impacto e tomar decisões mais fundamentadas.
Controles de acesso regulam quem pode visualizar ou usar os dados. Ao implementar permissões, autenticações (como a autenticação multifator [multi-factor authentication, MFA]), controle de acesso baseado em função (role-based access controls, RBAC) e autorizações detalhadas, as organizações podem proteger informações confidenciais e evitar o uso não autorizado. Controles eficazes, como MFA e RBAC, reforçam a responsabilidade e minimizam os riscos.
Em termos de governança de dados, um catálogo é um inventário organizado dos ativos de dados. Esse inventário inclui detalhes sobre metadados, contexto e acessibilidade, permitindo que os usuários encontrem e entendam os dados com mais clareza.
A implementação efetiva da governança de dados é um processo passo a passo que requer a adesão e a colaboração dos stakeholders em toda a empresa, como TI, jurídico e outras unidades de negócios. Embora não exista uma estratégia que atenda a todos, veja a seguir uma maneira de implementá-la:
Um comentário sobre a implementação da governança de dados: a mudança pode ser difícil. Se os colaboradores já estiverem acostumados a determinadas formas de trabalho, pode ser útil comunicar os benefícios da governança de dados e oferecer treinamento para que todos possam contribuir no cumprimento dos novos processos.
O Snowflake Horizon Catalog oferece funções integradas de governança e descoberta de dados capazes de ajudar encarregados, administradores, CISO/administradores de segurança e equipes de dados a proteger e a aproveitar o valor de dados, apps e modelos confidenciais.