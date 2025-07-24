O que é governança de dados?

A governança de dados é um método estruturado para gerenciar, organizar e controlar os ativos de dados em uma organização. Isso inclui estabelecer diretrizes e procedimentos para garantir a qualidade, a segurança e a conformidade dos dados. Implementar uma estratégia sólida de governança de dados permite que as empresas simplifiquem seus processos de gerenciamento de dados, tomem decisões mais fundamentadas, melhorem a eficiência e, em última análise, obtenham o máximo de valor dos seus dados.

Criar uma estrutura desse tipo exige um planejamento cuidadoso e colaboração entre as equipes. Os stakeholders devem considerar funções e responsabilidades, desenvolver políticas de dados adequadas que promovam uma cultura empresarial orientada por dados e avaliar as tecnologias certas para apoiar esse trabalho. A governança ideal garante a integridade e a segurança de dados confidenciais e não confidenciais, bem como a conformidade com auditorias internas e leis regulatórias em relação à residência e à privacidade de dados, o que a torna uma estratégia de alto impacto. A maioria das empresas prefere implementar a governança de dados em uma plataforma centralizada em vez de criar um sistema interno, já que tentativas personalizadas geralmente criam silos e abrem brechas que agentes maliciosos podem explorar e comprometer. Uma prática recomendada é implementar uma plataforma que ofereça muitos recursos de governança de dados, permitindo às empresas gerenciar suas informações de forma centralizada, garantindo qualidade, segurança e conformidade dos dados.