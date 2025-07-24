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7 de outubro

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O que é governança de dados?

A governança de dados é uma estratégia organizacional voltada para gerenciar, organizar e controlar os ativos de dados, incluindo conformidade, administração e segurança da informação.

  1. Página inicial
  2. Governança de dados
  • Visão geral
  • Por que a governança de dados é importante?
  • Quais são alguns dos principais componentes da governança de dados?
  • Como implementar a governança de dados
  • Governança de dados e Snowflake
  • Clientes
  • Recursos de governança de dados

Visão geral

A governança de dados é um método estruturado para gerenciar, organizar e controlar os ativos de dados em uma organização. Isso inclui estabelecer diretrizes e procedimentos para garantir a qualidade, a segurança e a conformidade dos dados. Implementar uma estratégia sólida de governança de dados permite que as empresas simplifiquem seus processos de gerenciamento de dados, tomem decisões mais fundamentadas, melhorem a eficiência e, em última análise, obtenham o máximo de valor dos seus dados.

Criar uma estrutura desse tipo exige um planejamento cuidadoso e colaboração entre as equipes. Os stakeholders devem considerar funções e responsabilidades, desenvolver políticas de dados adequadas que promovam uma cultura empresarial orientada por dados e avaliar as tecnologias certas para apoiar esse trabalho. A governança ideal garante a integridade e a segurança de dados confidenciais e não confidenciais, bem como a conformidade com auditorias internas e leis regulatórias em relação à residência e à privacidade de dados, o que a torna uma estratégia de alto impacto. A maioria das empresas prefere implementar a governança de dados em uma plataforma centralizada em vez de criar um sistema interno, já que tentativas personalizadas geralmente criam silos e abrem brechas que agentes maliciosos podem explorar e comprometer. Uma prática recomendada é implementar uma plataforma que ofereça muitos recursos de governança de dados, permitindo às empresas gerenciar suas informações de forma centralizada, garantindo qualidade, segurança e conformidade dos dados.

Entendendo a governança de dados

As organizações lidam com enormes volumes de dados todos os dias. Elas os criam, compartilham e armazenam, e a governança de dados é essencial para mantê-los seguros, garantindo ao mesmo tempo a qualidade, a segurança e a conformidade dos dados.

Os princípios mais importantes da governança de dados são:

  • Responsabilidade: atribua funções e responsabilidades claras para o gerenciamento de dados, para que fique claro quem é responsável pela sua qualidade, segurança e conformidade.
  • Transparência: crie regras claras sobre quem pode acessar quais dados, quando e de onde, e registre essas informações com logs detalhados, cronogramas e linhagem dos dados.   
  • Conformidade: normas regulatórias de privacidade e residência de dados (tais como o RGPD, CCPA, PCI, Lei de IA da UE, HIPAA, DPDP e PIPL) mudam com frequência e muitas vezes diferem consideravelmente de um estado e de um país para outro. Muitas organizações realizam também revisões e auditorias internas de conformidade. Ter recursos de governança integrados para ajudar a cumprir esses padrões é fundamental.
  • Segurança de dados: violações ou outros acessos não autorizados podem comprometer os dados dos clientes e da empresa. É fundamental estabelecer medidas para garantir que as informações proprietárias da empresa e os dados de clientes estejam seguros, caso um agente malicioso obtenha acesso.
  • Administração de dados: os administradores de dados são responsáveis por garantir que as informações sejam precisas, consistentes e confiáveis. Identificar pessoas para trabalharem como responsáveis pelos dados ajuda a estabelecer processos adequados para o tratamento, a classificação e a proteção de ativos de dados.
  • Melhoria contínua: a inovação e as necessidades de uma empresa podem mudar em um ritmo acelerado. A capacidade de se adaptar rapidamente a novas tecnologias ou cenários de mercado pode ajudar a sua organização a obter uma vantagem competitiva.

Governança de dados versus gerenciamento de dados

A governança fornece estrutura e supervisão estratégicas para o gerenciamento de dados, que inclui atividades operacionais, como coleta, armazenamento, organização e análise de dados. A governança se alinha aos objetivos de segurança, privacidade e gerenciamento de equipes da empresa e permite proteger os dados de forma centralizada com controles de acesso baseados em funções, autorizações detalhadas e políticas personalizadas que atendem às necessidades específicas da sua organização. 

Por que a governança de dados é importante?

Seja qual for o porte da sua organização, a governança de dados é essencial para a sua estratégia de gerenciamento de dados. Caso contrário, proteger, usar e acessar dados confiáveis será uma tarefa muito mais difícil. As violações são inevitáveis; o importante é garantir que nenhum dado confidencial esteja acessível a agentes mal-intencionados que tentem invadir seus sistemas. A implementação de uma governança de dados eficaz traz diversos benefícios para a empresa:

  • Dados mais confiáveis: com uma estrutura implementada de governança de dados, que estabeleça padrões para entrada, validação e manutenção de dados, menos casos de dados incorretos ou inconsistentes surgirão. Isso pode resultar em uma melhor qualidade dos dados, geração de relatórios mais precisa e operações mais eficientes. 
  • Conformidade e gestão de riscos: políticas documentadas de governança de dados são fundamentais para garantir a conformidade, pois as regulamentações aumentam em número e complexidade e diferem de acordo com a área geográfica. Cumprir padrões de conformidade externos, como RGPD, CCPA, DPDP, PIPL ou DORA (Digital Operational Resilience Act), ou realizar revisões e auditorias internas com sucesso requer um sistema para garantir uma governança cuidadosa dos dados.
  • Melhor processo decisório: os dois itens acima podem levar a esse importante benefício. Quando os dados são governados de forma adequada, os líderes podem ter certeza de que estão usando informações confiáveis para tomar decisões, conduzir análises e gerar relatórios de métricas para os principais stakeholders. Ao saber que os dados dos clientes (e a sua confiança) não estão em risco, eles também podem ficar tranquilos.

Uma governança sólida garante a conformidade, reduz os riscos e melhora a confiança nas decisões baseadas em dados, inclusive em áreas emergentes, como a governança de IA.

Quais são alguns dos principais componentes da governança de dados?

Gestão da qualidade e integridade de dados

Durante todo o ciclo de vida, os dados devem ser confiáveis, precisos e consistentes. Isso significa que é importante proteger os dados de alterações não autorizadas ou problemas de duplicação, corrupção ou desvio. O foco da gestão de qualidade está em manter os dados precisos e completos. Se os dados continuarem mudando por causa de ajustes feitos por usuários não autorizados, ou se forem transferidos com frequência entre tipos e locais, gerando várias versões, o risco de adicionar erros aumenta.

Privacidade e segurança de dados

Agentes de ameaças representam sérios riscos em nosso mundo altamente digitalizado. Prevenir o uso indevido e o acesso não autorizado aos dados por meio de medidas como criptografia, mascaramento e firewalls protege os dados dos seus clientes e da sua organização. Privacidade envolve o controle de como os dados são coletados, compartilhados e utilizados, a fim de respeitar os direitos dos usuários e cumprir as normas de conformidade. 

Gestão de dados mestre (MDM)

A gestão de dados mestre (master data management, MDM) na área de governança de dados padroniza dados cruciais para os negócios em uma única fonte de verdade, alinhando os dados entre os sistemas e mantendo a qualidade e a conformidade.

Conformidade e gestão de riscos

A conformidade estabelece estruturas para o uso de dados (como a HIPAA esclarece com quem as informações pessoais de saúde podem ser compartilhadas), enquanto a gestão de riscos identifica e mitiga possíveis ameaças à segurança, privacidade e integridade dos dados. Ambos os exemplos acima ajudam a manter as operações funcionando sem dificuldades, e a assegurar a reputação positiva da organização. Cada setor tem seus próprios requisitos regulatórios, e as organizações que não os cumprirem podem sofrer penalidades ou multas, sem mencionar os danos à reputação. 

Linhagem de dados

Semelhante ao mapeamento de uma árvore genealógica, a linhagem de dados rastreia todo o ciclo de vida dos dados, detalhando de onde eles vieram, que alterações sofreram e onde foram usados em diferentes sistemas. Acompanhar a linhagem dos dados garante transparência, ajuda nas auditorias e identifica erros, contribuindo para a melhoria da qualidade dos dados. Ao poder visualizar toda a mudança dos dados, você poderá realizar uma melhor análise de impacto e tomar decisões mais fundamentadas. 

Acesso aos dados

Controles de acesso regulam quem pode visualizar ou usar os dados. Ao implementar permissões, autenticações (como a autenticação multifator [multi-factor authentication, MFA]), controle de acesso baseado em função (role-based access controls, RBAC) e autorizações detalhadas, as organizações podem proteger informações confidenciais e evitar o uso não autorizado. Controles eficazes, como MFA e RBAC, reforçam a responsabilidade e minimizam os riscos.

Catalogação de dados

Em termos de governança de dados, um catálogo é um inventário organizado dos ativos de dados. Esse inventário inclui detalhes sobre metadados, contexto e acessibilidade, permitindo que os usuários encontrem e entendam os dados com mais clareza. 

Como implementar a governança de dados

A implementação efetiva da governança de dados é um processo passo a passo que requer a adesão e a colaboração dos stakeholders em toda a empresa, como TI, jurídico e outras unidades de negócios. Embora não exista uma estratégia que atenda a todos, veja a seguir uma maneira de implementá-la:

  • Defina o escopo e os objetivos: inclui identificar domínios, proprietários e responsáveis pelos dados.
  • Avalie o estado atual da governança de dados: analise as políticas e as ferramentas existentes para identificar falhas e entender a maturidade da sua organização com relação à estratégia de governança.
  • Estabeleça um comitê de governança de dados: essa equipe interfuncional supervisiona o desenvolvimento, a implementação e a aplicação de políticas e procedimentos de governança de dados. Representantes de vários departamentos trabalham juntos para definir objetivos e estabelecer padrões.
  • Implemente uma plataforma que permita a governança central dos dados: tenha certeza de que é possível gerenciar as políticas de governança de dados de modo centralizado, como controles de acesso baseados em função e conformidade. Em muitos casos, isso é feito dentro de uma plataforma de dados, onde a maioria do gerenciamento de dados já ocorre. 
  • Crie um roteiro e uma estratégia de governança de dados: após realizar auditorias e definir o atual nível de maturidade de sua organização, um roteiro deverá descrever ações específicas, cronogramas e responsabilidades para a execução da estratégia de governança (que deve incluir qualidade dos dados, classificação, privacidade, retenção e controles de acesso).
  • Monitore e aprimore continuamente: a governança de dados é um processo contínuo que requer monitoramento e melhoria constantes. Estabelecer métricas e indicadores-chave de desempenho (key performance indicators, KPIs) ajuda a controlar a eficácia. Auditorias e revisões regulares garantem conformidade e identificam falhas ou vulnerabilidades.

Um comentário sobre a implementação da governança de dados: a mudança pode ser difícil. Se os colaboradores já estiverem acostumados a determinadas formas de trabalho, pode ser útil comunicar os benefícios da governança de dados e oferecer treinamento para que todos possam contribuir no cumprimento dos novos processos.

Governança de dados e Snowflake

O Snowflake Horizon Catalog oferece funções integradas de governança e descoberta de dados capazes de ajudar encarregados, administradores, CISO/administradores de segurança e equipes de dados a proteger e a aproveitar o valor de dados, apps e modelos confidenciais.

O Snowflake Horizon Catalog oferece um amplo conjunto de recursos em cinco áreas:

  • Conformidade: proteja e audite seus dados, apps e modelos com tags, monitoramento da qualidade dos dados, políticas granulares e linhagem.
  • Segurança: proteja seu ambiente com monitoramento contínuo de riscos e proteções e RBAC.
  • Privacidade: libere o valor dos seus dados confidenciais com políticas de privacidade avançadas e data clean rooms.
  • Colaboração: colabore com segurança sem movimentar seus dados. 
  • Descoberta: pesquise, encontre e acesse imediatamente dados, apps e modelos.

Clientes que usam o Snowflake Horizon Catalog

Os recursos unificados de segurança e governança do Snowflake Horizon Catalog garantem tranquilidade no setor altamente regulamentado, como o de saúde.