Plano de ação dos líderes de GTM para a transformação com IA

Sua equipe de vendas já tem as ferramentas de IA; e sua equipe de marketing também. Talvez sua empresa já tenha realizado um teste-piloto e os números de adoção foram bons. No entanto, a previsão de receita ainda é a mesma.

O problema não são as ferramentas ou os projetos-pilotos. O problema é o que acontece depois. A maioria das organizações ainda não criou a base para que a IA passe de uma prova de conceito e comece a gerar impacto na receita em escala: uma camada de inteligência compartilhada a partir da qual vendas e marketing trabalham em conjunto



Os líderes que conseguiram fazer a mudança na Snowflake contam a história.