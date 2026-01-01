Ebook
Plano de ação dos líderes de GTM para a transformação com IA
Guia estratégico para CROs e CMOs que desejam parar de testar e começar a obter receita dos investimentos em IA.
Em parceria com:
Tópicos do ebook:
Como identificar pontos de perda de receita e como resolvê-los com IA.
- Casos de sucesso de transformação com IA na Snowflake: decisões, aprendizados e resultados.
- O método de trabalho RAMP (Reveal, Architect, Mobilize, Prove) na prática.
- Como convencer os administradores da empresa a investir em IA.
Investir em IA não é o problema
Sua equipe de vendas já tem as ferramentas de IA; e sua equipe de marketing também. Talvez sua empresa já tenha realizado um teste-piloto e os números de adoção foram bons. No entanto, a previsão de receita ainda é a mesma.
O problema não são as ferramentas ou os projetos-pilotos. O problema é o que acontece depois. A maioria das organizações ainda não criou a base para que a IA passe de uma prova de conceito e comece a gerar impacto na receita em escala: uma camada de inteligência compartilhada a partir da qual vendas e marketing trabalham em conjunto
Os líderes que conseguiram fazer a mudança na Snowflake contam a história.
“Vendas e marketing são um único cérebro em dois corpos. O atrito clássico entre esses departamentos prejudica o crescimento. O que a IA nos deu foi um sistema nervoso compartilhado: uma única fonte de verdade a partir da qual as duas funções se apoiam. Então, o foco da conversa deixa de ser quem tem os números certos, para o que vamos fazer a respeito."
Denise Persson
18 meses de trabalho: a história completa, sem filtros
No guia, mostramos os detalhes de como as equipes de vendas e marketing da Snowflake incorporaram IA para transformar seu mecanismo de receita: as decisões, os erros e o que, em última análise, gerou resultados durante o processo, alcançando:
Melhores taxas de conversão contribuindo para um aumento de cerca de 37% de crescimento de receita anual.
38% menos gastos com marketing.
Estimativa de 5x o retorno sobre o investimento (ROI) em IA.
Agora, o projeto-piloto é o plano de ação de como a Snowflake amplia as vendas e o marketing baseados em IA, globalmente.
“Existe um tipo de transformação com IA que termina com demonstrações impressionantes, bons números de adoção, mas uma previsão de receita exatamente igual à de antes. A diferença não está na tecnologia. Está no diálogo honesto, desde o início, sobre os locais de perda de oportunidade de receita."
Jonathan Beaulier
Os líderes responsáveis
O CRO e a CMO da Snowflake apresentam o guia junto com os líderes das áreas de vendas e marketing da região de EMEA que conduziram a transformação na prática. Além disso, confira os resultados obtidos por nossos clientes, incluindo como:
- A Sanofi oferece aos representantes de campo um resumo instantâneo antes de cada reunião com o cliente.
A Sainsbury’s e a Nectar360 facilitam a mídia de varejo a partir de uma base de dados governados.
A Novartis transforma dados fragmentados de profissionais de saúde em engajamento de campo com precisão.
A TF1 passou da produção de relatórios de campanha de cinco dias para três minutos.
A Intercom conseguiu recuperar 2.000 horas ao mês para as atividades de vendas.
Se a diretoria da sua empresa está perguntando qual é o resultado real da IA para os negócios e você ainda não tem as respostas, este é um bom ponto de partida.
Fazer download do ebook