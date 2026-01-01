데이터베이스 관리 시스템(DBMS) 가이드

데이터베이스 관리 시스템을 도입할 때는 여러 가지 유형 중에서 선택할 수 있습니다. 이러한 유형은 지원하는 데이터 구조, 그리고 확장성과 같은 비즈니스 요구 사항에 따라 달라집니다. 다음은 가장 일반적인 네 가지 DBMS 유형에 대한 개요입니다.



1. 계층형 DBMS

계층형 데이터베이스 관리 시스템은 가장 단순한 DBMS 유형으로, 폴더 및 하위 폴더로 구성된 기존 파일 시스템과 유사합니다. 계층형 DBMS는 러시아 마트료시카 인형처럼 각 레코드 또는 노드가 차례대로 열리며 그 안에서 또 다른 레코드나 노드를 드러내는 구조로 이해할 수 있습니다. 계층형 DBMS 솔루션은 조직도, 직원 접근 시스템과 같이 명확한 계층 구조를 가진 데이터를 효율적으로 관리하는 데 적합합니다. 계층형 DBMS는 구조가 고정되어 있어 탐색 속도와 예측 가능성은 높지만 유연성이 제한되고 복잡한 데이터 관계를 지원하지 못해 많은 엔터프라이즈 데이터 프로젝트에는 한계를 보입니다.



2. 네트워크 DBMS

네트워크 데이터베이스 관리 시스템은 데이터 항목 간에 더 복잡한 연결을 허용하며 데이터 간의 다대다 관계를 지원하는 그래프 형태의 구조로 구성됩니다. 여러 노선이 교차하는 지하철 노선도를 생각해 보세요. 단일한 선형 경로가 아니라 다양한 경로를 통해 A 지점에서 B 지점으로 이동할 수 있습니다. 네트워크 DBMS는 계층형 데이터베이스 관리 시스템보다 유연하지만, 복잡도가 크게 높아집니다.



3. 관계형 DBMS

관계형 데이터베이스 관리 시스템(RDBMS)은 데이터를 행과 컬럼으로 구성된 테이블로 구성하며, 가장 널리 사용되는 데이터베이스 유형입니다. RDBMS 솔루션은 구조적 쿼리 언어(SQL)를 사용해 데이터베이스 시스템 내의 데이터를 조작하고 분석합니다. 엄격한 데이터 구조와 관계를 적용함으로써 관계형 데이터베이스 관리 시스템은 높은 데이터 정확성과 일관성을 보장합니다. 다만 대규모 데이터 세트를 처리하도록 RDBMS를 확장하는 과정에서는 비용과 복잡성이 크게 증가할 수 있습니다. 대표적인 예로는 MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL이 있습니다.



4. 오브젝트 지향 DBMS

오브젝트 지향 데이터베이스 관리 시스템(OODBMS)은 각 데이터를 속성과 동작을 포함한 오브젝트로 저장해 해당 오브젝트를 보다 직관적으로 다룰 수 있도록 합니다. OODBMS는 실시간 시뮬레이션을 생성하거나 고급 데이터 모델링을 수행하는 애플리케이션에 적합한 옵션입니다. 그러나 오브젝트 지향 DBMS 솔루션은 학습 곡선이 상당히 가파르며 개발자와 데이터베이스 관리자(DBA)가 데이터베이스 원칙과 오브젝트 지향 개념 전반에 대한 깊은 이해가 있어야 합니다. 대표적인 오브젝트 지향 DBMS 솔루션으로는 IBM Db2, Objectivity/DB, ObjectDB가 있습니다.