클라우드 보안 완벽 가이드

데이터 거버넌스 및 보안을 제공하는 동시에 고객 경험을 개선하는 Merkle
dentsu 계열사인 Merkle은 Snowflake에서 민감 데이터를 통합하고 고객과 협업함으로써 데이터 액세스를 가속화하고 리스크를 최소화하는 효율적이고 신뢰할 수 있는 데이터 환경을 구축하고 있습니다.
클라우드 보안의 개념과 작동 방식, 데이터, 네트워크 및 클라우드 인프라 보호를 위한 모범 사례, 솔루션 및 도구를 살펴봅니다.
스타트업부터 글로벌 엔터프라이즈에 이르기까지, 조직 전반에서 불과 10년 전만 해도 상상하기 어려웠던 속도로 데이터, 애플리케이션, 인프라를 온프레미스 환경에서 이전하고 있습니다. 이러한 전환은 운영 속도와 확장성을 높이는 동시에 공격자가 침투할 수 있는 공격 표면을 확대하는 보안 리스크를 동반합니다. 잘못된 구성, 탈취된 자격 증명 및 가시성 부족은 이러한 환경에서 발생할 수 있는 여러 위험 중 일부에 불과합니다. 동시에 규제 기관은 민감 정보의 저장 및 액세스 방식에 대한 요구 사항을 강화하고 있으며 이에 따라 규정 준수의 중요성도 더욱 커지고 있습니다.
클라우드 보안은 기업이 클라우드 컴퓨팅을 도입하면서도 보안 상태를 안정적으로 유지할 수 있도록 지원하는 프레임워크입니다. 이 가이드에서는 클라우드 보안의 작동 방식과 이를 뒷받침하는 핵심 구성 요소를 설명하고, 이에 대한 당면 과제를 살펴본 뒤 조직이 데이터를 보호하고 확신을 가지고 확장할 수 있도록 돕는 모범 사례와 솔루션을 살펴봅니다.
클라우드 보안은 클라우드 서비스, 클라우드 기반 시스템, 데이터 및 인프라를 보호하기 위해 설계된 기술, 정책 및 운영 방식의 조합입니다. 무단 액세스를 방지하는 방법부터 민감 정보를 암호화된 상태로 유지하는 것, 그리고 공격 상황에서도 서비스 가용성을 유지하는 것까지 전반적인 내용을 다룹니다.
클라우드 보안이 기존 IT 보안과 구별되는 핵심 요소 중 하나는 책임이 어디에 있는지에 있습니다. 로컬 데이터 센터 환경에서는 조직이 전체 스택을 엔드투엔드로 소유합니다. 이에 반해, 클라우드 환경에서는 책임이 공유됩니다. AWS, Google Cloud, Microsoft Azure와 같은 클라우드 서비스 공급자는 물리적 데이터 센터, 기반 하드웨어 및 핵심 플랫폼의 상당 부분에 대한 보안을 담당합니다. 고객은 해당 인프라 위에 구축한 애플리케이션, 데이터, 사용자 액세스 및 구성을 보호할 책임이 있습니다. 구체적인 책임 분담은 서비스 유형이 IaaS, PaaS, SaaS 중 무엇인지에 따라 달라지지만 기본 원칙은 동일합니다. 클라우드 공급자와 고객 모두 각자의 역할이 있으며, 고객이 공급자가 실제보다 더 많은 책임을 진다고 가정할 경우 보안 공백이 발생하는 경우가 많습니다.
클라우드 보안은 전체 환경 전반에 걸쳐 보호 계층을 적용하는 방식으로 작동합니다. 여기에는 서비스를 호스팅하는 인프라, 그 위에서 실행되는 애플리케이션, 그리고 이에 액세스하는 최종 사용자까지 포함됩니다.
클라우드 인프라 수준에서 공급자는 물리적 보안 장치, 방화벽 및 가상 네트워크로 데이터 센터를 보호합니다. 또한 핵심 플랫폼을 지속적으로 패치하고 업데이트합니다. 그런 다음 고객은 네트워크 보안 그룹을 구성하고 워크로드를 분리하며 저장 중인 데이터와 전송 중인 데이터 모두를 안전하게 보호하기 위해 암호화를 적용함으로써 이러한 기반 위에 보안을 구축합니다.
애플리케이션은 또 다른 보안 계층을 형성합니다. 여기서 보안이란 안전한 코딩 관행을 적용하고 취약점을 테스트하며 웹 애플리케이션 방화벽과 같은 도구를 사용해 악성 트래픽을 차단하는 것을 의미합니다. 일반적으로 자주 발생하는 취약 지점 중 하나는 클라우드 스토리지가 잘못 구성된 경우로, 스토리지 하위 시스템이 공개 상태로 남아 민감 데이터가 노출되는 상황을 말합니다.
마지막으로 보안은 최종 사용자 액세스까지 확장됩니다. 아이덴티티 및 액세스 관리 도구는 누가 로그인할 수 있는지, 어떤 데이터를 볼 수 있는지, 그리고 어떤 작업을 수행할 수 있는지를 제어합니다. 멀티 팩터 인증과 세분화된 액세스 제어를 적용하면 공격자가 비밀번호를 탈취하더라도 계정 침해 가능성을 크게 낮출 수 있습니다.
강력한 클라우드 보안은 몇 가지 핵심 원칙 위에 구축됩니다. 각 원칙은 서로 다른 위험 계층을 다루지만, 함께 적용될 때 심층 방어 전략을 형성합니다.
IAM은 클라우드에서 누가 무엇에 액세스할 수 있는지를 제어하는 영역입니다. 정책은 역할과 권한을 정의하며, Single Sign-On(SSO)과 멀티 팩터 인증 같은 도구는 계정 탈취를 방지합니다. 올바르게 구현된 IAM은 각 사용자가 필요한 리소스에만 접근하도록 제한해 공격 표면을 줄입니다.
민감 데이터는 스토리지에 저장되어 있든, 네트워크를 통해 전송 중이든, 처리 중이든 모든 단계에서 일관되게 보호되어야 합니다. 암호화, 토큰화 및 데이터 마스킹이 여기에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 조치는 고객의 신용카드 정보든 독점적인 설계 데이터든 관계없이, 권한이 없는 사용자가 해당 정보를 읽을 수 없도록 보호하는 데 도움이 됩니다.
방화벽, 가상 프라이빗 네트워크, 침입 탐지 및 방지 시스템은 클라우드 환경을 분리하고 트래픽을 필터링합니다. 마이크로 세그멘테이션은 점점 더 보편화되고 있으며, 이를 통해 보안 팀은 워크로드를 격리해 한 영역의 침해가 다른 영역으로 확산되는 것을 방지할 수 있습니다.
클라우드 환경은 동적으로 변화하기 때문에 지속적인 가시성이 필수적입니다. 보안 모니터링 도구는 사용자 활동, 네트워크 트래픽, 시스템 동작을 추적해 의심스러운 패턴을 탐지합니다. 예를 들어 새로운 지리적 위치에서 발생한 비정상적인 로그인이나 데이터 다운로드의 급격한 증가는 추가 조사를 위한 알림을 트리거할 수 있습니다.
헬스케어, 금융, 공공 부문에서 활동하는 조직은 HIPAA, PCI DSS, FedRAMP와 같은 엄격한 규정 준수 프레임워크의 적용 대상이 될 수 있습니다. 클라우드 보안 제어는 감사, 로깅 및 보고 기능을 통해 이러한 요구 사항에 대응하며, 점검 시 규정 준수를 입증하는 데 도움을 줍니다.
잘못된 구성은 클라우드 침해 사고의 주요 원인 중 하나입니다. 보안 상태 관리 도구는 노출된 스토리지 버킷이나 과도하게 광범위한 권한과 같은 안전하지 않은 설정을 자동으로 점검하고 공격자가 이를 악용하기 전에 식별해 표시합니다.
클라우드에서 실행되는 애플리케이션은 보안을 고려해 구축되고 유지되어야 합니다. 이는 보안 코딩 관행을 적용하고 정기적으로 취약성 스캔을 수행하며 웹 애플리케이션 방화벽과 같은 보호 수단을 활용해 공격자가 악용할 수 있는 취약성을 최소화하는 것을 의미합니다. 목표는 공격자가 빈번하게 노리는 취약 지점이 집중된 애플리케이션 계층에서의 공격을 차단하는 것입니다.
모든 조직은 보안 이벤트 발생을 피할 수 없습니다. 잘 준비된 대응 계획은 신속한 격리와 복구를 지원합니다. 클라우드 공급자는 백업 및 복구 서비스를 제공하지만 데이터 백업 빈도, 보존 기간, 가동 중단이나 공격 발생 후의 복구 속도에 대한 정책은 고객이 직접 정의해야 합니다.
클라우드 보안이 제대로 구현되면 리스크를 줄이는 수준을 넘어 이점을 제공할 수 있습니다. 더 나아가 비즈니스 가치 창출과 함께 안정성도 제공합니다.
암호화, 액세스 제어 및 모니터링 작업은 클라우드 인프라 전반에서 민감 데이터를 안전하게 보호합니다. 내부자의 오남용부터 외부 공격자에 이르기까지 다양한 위협이 존재하는 환경에서 강력한 보호 조치는 민감 정보의 기밀성과 무결성을 안전하게 유지합니다.
보안 침해 사고는 상당한 비용 부담을 초래하지만 예방 조치를 통해 비용 효율적으로 관리할 수 있습니다. 클라우드 보안은 인프라 비용의 상당 부분을 클라우드 공급자로 이전함으로써 조직이 구성, 설정, 모니터링 대응에 예산을 집중할 수 있도록 합니다. 패치 관리 및 보안 태세 점검과 같은 작업을 자동화하면 인건비도 절감할 수 있습니다.
공급자는 다양한 규정 준수 표준을 지원하도록 플랫폼을 설계합니다. 감사 로그 기록 및 보고와 같은 고객 측 통제와 함께 적용될 경우, 클라우드 보안을 통해 GDPR이나 HIPAA 등의 규정 준수 상태를 보다 쉽게 입증할 수 있습니다. 그 결과 규제 준수 입증에 필요한 시간을 절감하고 벌금 부과 위험도 낮출 수 있습니다.
주요 클라우드 공급자가 제공하는 클라우드 네이티브 도구는 활동을 실시간으로 분석하고 수분 내에 비정상적인 행위를 포착할 수 있습니다. 도난된 자격 증명이 사용되거나 공격자의 측면 이동이 탐지되면 경고가 트리거되어 IP를 차단하거나 워크로드를 격리하는 등의 자동 조치가 실행되며 피해가 확산되기 전에 대응할 수 있습니다.
데이터 유출은 신뢰를 빠르게 훼손할 수 있습니다. 강력한 클라우드 보안 태세는 고객이 자신의 정보를 적절하게 처리하는 데 도움이 됩니다. 장기적으로 이는 기업의 차별화를 돕고 브랜드 신뢰도를 강화합니다.
클라우드 도입은 조직이 고려해야 할 새로운 위험을 동반합니다. 이러한 과제는 기술적 한계뿐 아니라 인적 오류와 규제 준수 압박에서도 발생합니다.
가장 흔한 리스크 중 하나는 단순한 실수에서 비롯됩니다. 예를 들어 스토리지 버킷이 공개 상태로 설정되거나 과도하게 넓은 권한이 부여되거나 방화벽 규칙이 잘못 작성되는 경우를 들 수 있습니다.
부적절한 액세스 권한을 가진 직원, 계약자 또는 파트너는 의도적으로든, 비의도적으로든 보안 인시던트를 일으킬 수 있습니다. 취약한 ID 제어는 공격자가 탈취된 자격 증명을 악용해 탐지되지 않은 채 시스템 간 측면 이동을 수행할 수 있게 합니다.
규제는 지리적 경계를 넘어 적용됩니다. 미국과 유럽에서 동시에 운영하는 기업은 GDPR, HIPAA 및 주별 개인정보 보호법과 같은 다양한 규칙을 고려해야 합니다. 여러 프레임워크에 보안 제어를 매핑하는 작업은 시간이 많이 들고 오류가 발생하기 쉽습니다.
많은 기업이 AWS, Azure, Google Cloud 및 온프레미스 데이터 센터 전반에 워크로드를 운영합니다. 각 환경마다 도구와 대시보드가 달라 전체 보안 태세를 단일 관점에서 파악하기 어렵습니다. 이러한 가시성 부족은 공격자가 악용할 수 있는 사각지대를 만듭니다.
충분한 자금과 역량을 갖춘 위협 행위자들이 점차 클라우드 인프라를 주요 공격 대상으로 삼고 있습니다. 이들은 장기간에 걸쳐 거점을 구축하고 정상 트래픽에 활동을 은폐한 채 민감 데이터를 조용히 유출할 수 있어, 탐지와 제거가 가장 어려운 위협 중 하나로 꼽힙니다. 이러한 위협을 탐지하고 제거하려면 고급 모니터링과 포렌식 역량이 필요합니다.
조직은 클라우드 환경을 보호하기 위해 다양한 전문 보안 솔루션과 도구를 조합해 사용합니다. 각 솔루션은 방어의 서로 다른 측면을 담당합니다.
CASB는 사용자와 클라우드 플랫폼 간의 상호 작용을 모니터링하고 제어해 데이터 이동 시 기업 정책을 적용합니다. 이는 섀도우 IT에 대한 가시성을 제공하고 사용량을 모니터링하며 암호화나 액세스 제약과 같은 제어를 적용합니다. CASB는 공식적인 IT 관리 범위 밖에서 직원이 도입한 SaaS 애플리케이션을 관리하는 데 특히 유용합니다.
CWPP는 클라우드 환경에서 실행 중인 워크로드인 가상 머신, 컨테이너, 서버리스 함수를 보호하는 데 중점을 둡니다. 취약점 탐지와 악성 소프트웨어 스캔, 런타임 보호를 통해 애플리케이션 워크로드를 표적으로 삼는 공격을 방어하는 데 효과적입니다.
CSPM 도구는 클라우드 구성을 지속적으로 스캔하여 공개 접근이 허용된 스토리지나 과도한 권한이 부여된 액세스 제어 등 보안 리스크가 있는 설정을 탐지합니다. 또한 수정 가이드나 자동 복구 기능을 제공할 수도 있습니다. CSPM은 잘못된 구성으로 인한 침해를 예방하는 데 도움이 됩니다.
SWG는 사용자와 인터넷 간의 트래픽을 필터링합니다. 클라우드 컨텍스트에서는 위험한 사이트를 차단하고 기업 웹 정책을 적용하며 사내 네트워크 외부에서 근무하는 사용자를 보호합니다. 이를 통해 어디서나 클라우드 서비스에 액세스할 수 있는 원격 및 하이브리드 근무자를 보호하는 데 도움을 줍니다.
DLP 솔루션은 클라우드 서비스 전반에서 민감 데이터의 사용 및 이동을 추적합니다. 정책을 위반하여 정보를 복사, 공유 또는 업로드하려는 시도를 차단하거나 경고할 수 있습니다. DLP는 우발적인 유출 위험을 줄이고 데이터 개인정보 보호 규정을 준수하는 데 도움을 줍니다.
ZTNA는 사내 네트워크 내부 사용자를 신뢰하는 기존 모델을 대체합니다. 액세스 결정은 위치가 아니라 ID, 디바이스 상태 및 컨텍스트를 기반으로 이루어집니다. ‘절대 신뢰하지 말고 항상 검증한다’는 제로 트러스트 원칙을 기반으로 ZTNA는 단일 계정이나 디바이스가 침해되더라도 측면 이동을 효과적으로 차단합니다.
강력한 클라우드 보안은 도구 자체보다 조직이 이를 어떻게 활용하는지에 달려 있습니다. 다음 모범 사례는 위험을 줄이고 회복탄력성을 높이는 데 도움이 됩니다.
역할 기반 권한 및 멀티 팩터 인증으로 사용자 액세스를 엄격하게 유지합니다. 이는 탈취된 비밀번호 악용을 방지하고 계정이 침해되더라도 피해 범위를 제한합니다.
민감 데이터가 존재하는 모든 위치에 암호화를 적용합니다. 전송 계층 보안(TLS)은 네트워크를 통해 이동하는 정보를 보호하고, 스토리지 수준 암호화는 스토리지 시스템 침해 시에도 데이터의 가독성을 차단합니다.
클라우드 환경은 끊임없이 변화합니다. 지속적인 모니터링과 정기적인 감사를 통해 보안상 위험한 설정을 사전에 식별하고 데이터 노출을 예방할 수 있습니다.
사용자와 디바이스를 기본적으로 신뢰하지 않고, 컨텍스트 기반 검증으로 각 요청을 확인합니다. 제로 트러스트 접근 방식은 환경 일부가 침해되더라도 공격자의 측면 이동 가능성을 크게 낮춥니다.
기술만으로는 모든 인적 실수를 막을 수 없습니다. 정기적인 교육은 피싱 시도를 식별하고 강력한 비밀번호를 사용하며 클라우드 서비스에서 위험한 행동을 예방합니다.
자동화는 지연 시간과 인적 오류를 줄입니다. 액세스 제어, 로깅 및 패치 정책을 코드화해 클라우드 워크로드 전반에 자동 적용할 수 있습니다.
인시던트는 피할 수 없습니다. 역할 분담, 경고 에스컬레이션 방법 및 시스템 복구 절차를 정의한 플레이북은 위기 상황에서도 팀이 침착하게 대응할 수 있도록 합니다. 계획을 정기적으로 테스트하면 실제로 필요할 때 제대로 작동하는지 확인할 수 있습니다.
클라우드 보안은 빠르게 진화하고 있습니다. AI와 머신러닝은 위협 감지를 개선하고, 비밀번호 없는 로그인은 자격 증명 의존도를 낮추며, 자동화는 규정 준수 보고를 간소화합니다. 동시에 제로 트러스트, 분산형 ID 및 보안 중심 개발 방식은 조직이 클라우드 시스템을 구축하고 보호하는 방식을 재정의하고 있습니다.
클라우드에서도 보안의 기본 원칙은 변하지 않습니다. 민감 데이터를 보호하고, 액세스를 제어하며, 지속적으로 모니터링해야 합니다. 업계 모범 사례를 채택함으로써 기업은 보안을 유지하면서도 새롭게 등장하는 위협에 선제적으로 대응할 수 있습니다.
모범 사례에는 강력한 아이덴티티 및 액세스 관리, 전송 중 데이터 및 저장 중 데이터의 암호화, 지속적인 모니터링 및 정기적인 구성 감사가 포함됩니다. 이러한 제어는 일반적인 공격 경로에 대응하는 방어의 다중 계층을 형성합니다.
대부분의 오류는 단순한 실수에서 비롯됩니다. 잘못 구성된 스토리지 버킷, 과도한 액세스 권한, 취약하거나 재사용된 비밀번호, 멀티 클라우드 환경 전반의 가시성 부족이 대표적인 예입니다. 구성과 액세스 제어의 상당 부분은 고객 책임입니다.
제로 트러스트는 기존의 ‘신뢰 후 검증’ 접근 방식에서 벗어나 ‘무신뢰 기반의 상시 검증’ 모델로 접근 방식을 전환합니다. 모든 액세스 요청은 ID, 디바이스 상태 및 컨텍스트를 기반으로 검증됩니다. 이 접근 방식은 특정 계정이나 엔드포인트가 침해되더라도 공격자의 시스템 내 자유로운 이동을 제한하는 데 효과적입니다.