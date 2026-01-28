Merkle Improves Customer Experiences While Providing Data Governance and Security
電通傘下の企業であるMerkleは、機密データをSnowflakeに統合し、クライアントとのコラボレーションを行っています。これにより、より効率的で信頼性の高いデータ環境が実現し、データアクセスが促進され、リスクが軽減されました。
クラウドセキュリティの概要と仕組みを学び、クラウド内のデータ、ネットワーク、インフラストラクチャを保護するためのベストプラクティス、ソリューション、ツールを探索します。
スタートアップ企業からグローバル企業まで、組織はデータ、アプリケーション、インフラストラクチャを10年前には想像もできなかったペースでオフプレミスに移行しています。この変化はスピードと規模をもたらしますが、同時に攻撃者の標的を広げます。構成ミス、盗まれた認証情報、可視性の欠如は、この分野では避けがたいリスクの一部に過ぎません。同時に、規制当局は機密情報の保存とアクセスに関する要件を強化しており、コンプライアンスへの懸念が高まっています。
クラウドセキュリティは、企業が自社を保護しながらクラウドコンピューティングを導入できるようにするフレームワークです。このガイドでは、クラウドセキュリティの仕組み、クラウドセキュリティを支える主要な柱、クラウドセキュリティが直面する課題、組織が自信を持ってデータを保護し、スケーリングできるように支援するベストプラクティスとソリューションについて詳しく説明します。
クラウドセキュリティは、クラウドサービス、クラウドベースのシステム、データ、インフラストラクチャを保護するように設計されたテクノロジー、ポリシー、プラクティスを組み合わせたものです。不正アクセスの防止から、機密情報の暗号化、攻撃中もサービスを確実に利用できるようにすることまで、すべてに対応します。
クラウドセキュリティが従来のITセキュリティと異なる点の一つは、責任の所在です。ローカルデータセンターでは、組織はスタックをエンドツーエンドで所有します。クラウドでは責任を共有します。AWS、Google Cloud、Microsoft Azureなどのクラウドサービスプロバイダーは、物理データセンター、基盤となるハードウェア、大部分のコアプラットフォームのセキュリティを確保します。インフラストラクチャ上に配置するアプリケーション、データ、ユーザーアクセス、構成のセキュリティは、クラウド利用者の責任です。正確な分割は、サービスがIaaS、PaaS、SaaSのいずれであるかによって異なりますが、原則は同じです。双方に役割があり、多くの場合、顧客がプロバイダーの責任範囲を過大に想定することで、ギャップが生じます。
クラウドセキュリティは、環境全体にわたって保護をレイヤー化することで機能します。これには、サービスをホストするインフラストラクチャ、その上で実行されるアプリケーション、そしてサービスにアクセスするエンドユーザーが含まれます。
クラウドインフラストラクチャレベルでは、プロバイダーは物理的な保護、ファイアウォール、仮想ネットワークによってデータセンターを強化します。また、コアプラットフォームのパッチ適用と更新も継続的に行っています。次に、顧客はこの基盤の上に、ネットワークセキュリティグループを構成し、ワークロードをセグメント化し、暗号化を適用して、静止データと転送データのセキュリティを確保します。
アプリケーションがレイヤーを追加します。ここでのセキュリティとは、セキュアなコーディングの実践、脆弱性のテスト、Webアプリケーションファイアウォールなどのツールを使用した悪意のあるトラフィックからの防御を意味します。よくある弱点は、ストレージサブシステムが一般公開されたまま機密データが漏洩するなど、クラウドストレージの設定ミスです。
最後に、セキュリティはエンドユーザーアクセスにまで及びます。IDおよびアクセス管理（IAM）ツールは、ログインできるユーザー、表示可能なコンテンツ、実行可能な操作を制御します。多要素認証と粒度の高いアクセス制御により、攻撃者は盗んだパスワードでアカウントを侵害することが困難になります。
強力なクラウドセキュリティは、いくつかの重要な原則の上に構築されています。それぞれに対応するリスクレイヤーは異なりますが、連携することで、多層防御の戦略を実現します。
IAMは、クラウド内の誰が何にアクセスできるかを制御するものです。ポリシーによってロールと許可を定義し、シングルサインオンや多要素認証などのツールでアカウントの乗っ取りから防御します。IAMは適切な方法で、各ユーザーのアクセスを必要なリソースのみに制限することで攻撃対象領域を減らします。
機密データは、ストレージ内での暗号化、ネットワークを介した移動、処理のいずれにおいても、常に保護される必要があります。ここでは、暗号化、トークン化、データマスキングがすべて役割を果たします。これらの対策により、顧客のクレジットカードの詳細や専有設計など、不正なユーザーが情報を読み取れないようにできます。
ファイアウォール、バーチャルプライベートネットワーク、侵入検知/防止システムは、クラウド環境をセグメント化してトラフィックをフィルタリングします。マイクロセグメンテーションはますます一般的になっており、セキュリティチームはワークロードを分離することで、ある領域で発生した侵害が別の領域に拡散することを防ぎます。
クラウド環境は動的であるため、継続的な可視性が不可欠です。セキュリティモニタリングツールは、ユーザーアクティビティ、ネットワークトラフィック、システム挙動を追跡して疑わしいパターンを探します。たとえば、新しい地理的な場所からの異常なログインやデータダウンロードの急増によって、さらなる調査のためのアラートがトリガーされる場合があります。
ヘルスケア、金融、官公庁機関で働く組織は、HIPAA、PCI DSS、FedRAMPなどの厳格なコンプライアンスフレームワークに従う必要があります。クラウドのセキュリティ制御は、監査、ロギング、レポーティングの機能によってこれらの要件に対応し、検査時のコンプライアンスの実証に役立ちます。
クラウド侵害の一般的な原因は、設定ミスです。セキュリティ態勢管理ツールは、露出したストレージバケットや過剰な許可など、セキュアでない設定を自動的に検出し、攻撃者に悪用される前に警告します。
クラウドで実行されるアプリは、セキュリティを念頭に置いて構築とメンテナンスを行う必要があります。つまり、セキュアなコーディング、定期的な脆弱性スキャン、ウェブアプリケーションファイアウォールなどの保護はすべて、攻撃者が悪用できる脆弱性を最小限に抑えることを目的としています。目的は、攻撃者が弱点を狙うことが多いアプリケーションレイヤーでの悪用を防ぐことです。
すべての組織が、最終的にセキュリティイベントに直面します。適切に準備された対応計画が、迅速な封じ込めと復旧をサポートします。クラウドプロバイダーはバックアップとリカバリのサービスを提供していますが、その顧客はデータのバックアップ頻度、保持期間、障害や攻撃後の復元速度に関するポリシーを設定する必要があります。
クラウドセキュリティを適切に実施できれば、リスク軽減以上のメリットがもたらされます。また、ビジネス価値と安心感も生み出します。
暗号化、アクセス制御、モニタリングが連携して、クラウドインフラストラクチャ全体で機密データのセキュリティを確保します。インサイダーによる悪用から外部の攻撃者まで、さまざまな脅威が存在するなかで、強力な保護対策によって機密情報の機密性と完全性が維持されます。
データ侵害には多額の費用がかかりますが、その対策まで高額である必要はありません。クラウドセキュリティによってインフラストラクチャコストの多くがプロバイダーに移されるため、組織は構成、モニタリング、対応に予算を集中できます。パッチ管理やセキュリティ態勢チェックなどのタスクを自動化することで、人件費も削減できます。
プロバイダーは、多くのコンプライアンス基準をサポートするプラットフォームを構築します。クラウドセキュリティと監査ログやレポーティングなどの顧客側の制御を組み合わせることで、GDPRやHIPAAなどの規制との整合性を簡単に示すことができます。これにより、時間が節約され、罰金のリスクが軽減されます。
主要なクラウドプロバイダーのクラウドネイティブツールは、アクティビティをリアルタイムで分析して異常な挙動を数分で発見できます。盗まれた認証情報が使用されたり、攻撃者がシステム内で横移動したりすると、被害が広がる前にアラートによって自動化されたアクション（IPのブロックやワークロードの分離など）がトリガーされます。
データ漏洩は、信頼を急速に失墜させます。強力なクラウドセキュリティ態勢により、企業は情報を適切に扱うことができ、時間の経過とともに、ブランドを強化しながら優位な立場につくことができます。
クラウドの導入は、組織が責任を持つ必要のある新たなリスクをもたらします。技術的なものもあれば、人的エラーや規制圧力に起因するものもあります。
最も一般的なリスクの一つは、ストレージバケットが一般公開されたままである、許可レベルが広範すぎる、ファイアウォールルールの記述が間違っているなど、単純なミスから生じます。
従業員、請負業者、パートナーが不適切なアクセスをした場合、意図的または偶発的にセキュリティインシデントにつながる可能性があります。また、ID制御が弱いため、攻撃者は盗まれた認証情報を悪用し、気付かれずにシステム内を移動することが容易になります。
規制は地理的な境界にとどまりません。米国とヨーロッパで事業を展開する企業は、GDPR、HIPAA、州のプライバシー法などのさまざまな規則を遵守する必要があります。セキュリティ制御を複数のフレームワークにマッピングするには時間がかかり、間違いが起こりがちです。
多くの企業は、AWS、Azure、Google Cloud、オンプレミスのデータセンターにわたってワークロードを実行しています。環境ごとに独自のツールやダッシュボードがあるため、企業のセキュリティ態勢を一元的に把握することは困難です。この可視性の欠如により、攻撃者は盲点を悪用できます。
潤沢な資金源を持つ脅威アクターは、クラウドインフラストラクチャを標的にすることが増えています。長期間の足がかりを築き、通常のトラフィックで活動を偽装し、機密データを密かに盗み出すこともあるため、検知と除去が最も難しい脅威の一つです。こうした脅威を検知して排除するためには、高度なモニタリング機能とフォレンジック機能が必要です。
組織は、専用のセキュリティソリューションとツールを組み合わせてクラウド環境を保護し、それぞれが、防御のさまざまな側面に取り組んでいます。
CASBは、ユーザーとクラウドプラットフォームの間のインタラクションを監視および制御し、データの移動に応じて企業ポリシーを適用します。シャドーITの可視性を確保し、使用状況を監視し、暗号化やアクセス制限などの制御を適用します。CASBは、従業員が公式のIT監視外で採用するSaaSアプリケーションの管理に特に有用です。
CWPPは、クラウドで実行されるワークロード（仮想マシン、コンテナ、サーバーレス関数）の保護に焦点を当てています。脆弱性の検出、マルウェアのスキャン、ランタイム保護の適用を行います。これにより、アプリケーションワークロードを狙った攻撃に対する防御が可能になります。
CSPMツールは、クラウド構成を継続的にスキャンして、公開ストレージや過剰許可アクセス制御などのリスクの高い設定を見つけます。また、修復ガイダンスや自動修正を提供することもできます。CSPMは、設定ミスに関連する違反の防止に役立ちます。
SWGは、ユーザーとインターネットの間のトラフィックをフィルタリングします。クラウドコンテキストでは、危険なサイトをブロックし、企業のウェブポリシーを適用し、企業ネットワークの外部で活動するユーザーを保護します。これにより、どこからでもクラウドサービスにアクセスできるリモートワーカーやハイブリッドワーカーの保護が実現します。
DLPソリューションは、複数のクラウドサービスにわたって機密データの使用状況と移動を追跡します。ポリシーに違反する情報のコピー、共有、アップロードの試みをブロックまたはアラートできます。DLPは、偶発的な漏洩のリスクを軽減し、データプライバシー規制への準拠をサポートします。
ZTNAは、企業ネットワーク内のあらゆる人を信頼するという古いモデルを置き換える仕組みです。アクセスの決定は、場所に依存するのではなく、ID、デバイスの健全性、コンテキストに依存します。ZTNAは、「決して信頼せず、常に検証する」という原則を適用することで、攻撃者が1つのアカウントやデバイスに侵入した場合にラテラルな動きを制限します。
強力なクラウドセキュリティは、ツールそのものよりも、それらを組織がどのように活用するかに左右されます。これらのベストプラクティスは、リスクの軽減とレジリエンスの向上に役立ちます。
ロールベースの許可と多要素認証により、ユーザーアクセスを緊密に維持できます。これにより、攻撃者が盗まれたパスワードを悪用するのを防ぎ、アカウントが侵害された場合の損害の範囲を制限できます。
機密データの保管場所に関係なく、暗号化を適用できます。トランスポートレイヤーセキュリティ（TLS）は、ネットワークを移動する情報を保護します。また、ストレージレベルの暗号化は、ストレージシステムが侵害されてもデータを読み取れないようにします。
クラウド環境は常に変化します。継続的なモニタリングと定期的な監査により、リスクの高い設定を露出前に把握できます。
デフォルトではユーザーとデバイスを信頼するのではなく、コンテキスト認識チェックで各リクエストを検証します。ゼロトラストは、攻撃者が環境の一部に侵入した場合にラテラルムーブメントを起こす可能性を低減します。
テクノロジーは、人間のあらゆる間違いを解決することはできません。従業員は定期的にトレーニングを行うことで、フィッシング詐欺の試みの発見、より強力なパスワードの使用、クラウドサービスでのリスクの高い行動の回避が可能になります。
自動化により、ラグタイムと人的エラーが減少します。アクセス制御、ロギング、パッチ適用のポリシーは、すべてのクラウドワークロードにわたって自動的に成文化および適用できます。
インシデントは避けられません。誰が何をすべきか、アラートをどのようにエスカレーションするか、システムをどう復旧させるかを定義した明確なプレイブックがあれば、緊迫した状況下でチームが混乱に陥るのを防ぐことができます。計画を定期的にテストすることで、必要なときに計画が機能することを確認するのに役立ちます。
ベストプラクティスには、強力なIDおよびアクセス管理、転送中および保存データの暗号化、継続的なモニタリング、定期的な構成監査などがあります。これらの制御を組み合わせることで、一般的な攻撃パスに対する防御のマルチレイヤーが作成されます。
よくある間違いは、ストレージバケットの設定ミス、過剰なアクセス許可、弱いパスワードや再利用されたパスワード、マルチクラウド環境にわたる可視性の欠如など、多くの場合は単純な原因です。構成とアクセス制御の多くは、利用者側の責任となります。
ゼロトラストの考え方では、「信頼するが、検証する」というモデルから「信頼しない、常に検証する」というモデルに変化します。すべてのアクセスリクエストは、ID、デバイスの健全性、コンテキストに基づいて検証されます。このアプローチは、攻撃者が1つのアカウントやエンドポイントを侵害した場合に、攻撃者がシステム内を自由に移動できる可能性を低減します。