強力なクラウドセキュリティは、いくつかの重要な原則の上に構築されています。それぞれに対応するリスクレイヤーは異なりますが、連携することで、多層防御の戦略を実現します。



IDおよびアクセス管理（IAM）

IAMは、クラウド内の誰が何にアクセスできるかを制御するものです。ポリシーによってロールと許可を定義し、シングルサインオンや多要素認証などのツールでアカウントの乗っ取りから防御します。IAMは適切な方法で、各ユーザーのアクセスを必要なリソースのみに制限することで攻撃対象領域を減らします。



データ保護

機密データは、ストレージ内での暗号化、ネットワークを介した移動、処理のいずれにおいても、常に保護される必要があります。ここでは、暗号化、トークン化、データマスキングがすべて役割を果たします。これらの対策により、顧客のクレジットカードの詳細や専有設計など、不正なユーザーが情報を読み取れないようにできます。



ネットワークセキュリティ制御

ファイアウォール、バーチャルプライベートネットワーク、侵入検知/防止システムは、クラウド環境をセグメント化してトラフィックをフィルタリングします。マイクロセグメンテーションはますます一般的になっており、セキュリティチームはワークロードを分離することで、ある領域で発生した侵害が別の領域に拡散することを防ぎます。



脅威検知とモニタリング

クラウド環境は動的であるため、継続的な可視性が不可欠です。セキュリティモニタリングツールは、ユーザーアクティビティ、ネットワークトラフィック、システム挙動を追跡して疑わしいパターンを探します。たとえば、新しい地理的な場所からの異常なログインやデータダウンロードの急増によって、さらなる調査のためのアラートがトリガーされる場合があります。



コンプライアンスと規制上の保護

ヘルスケア、金融、官公庁機関で働く組織は、HIPAA、PCI DSS、FedRAMPなどの厳格なコンプライアンスフレームワークに従う必要があります。クラウドのセキュリティ制御は、監査、ロギング、レポーティングの機能によってこれらの要件に対応し、検査時のコンプライアンスの実証に役立ちます。



セキュリティ設定とセキュリティ態勢管理

クラウド侵害の一般的な原因は、設定ミスです。セキュリティ態勢管理ツールは、露出したストレージバケットや過剰な許可など、セキュアでない設定を自動的に検出し、攻撃者に悪用される前に警告します。



クラウドでのアプリケーションセキュリティ

クラウドで実行されるアプリは、セキュリティを念頭に置いて構築とメンテナンスを行う必要があります。つまり、セキュアなコーディング、定期的な脆弱性スキャン、ウェブアプリケーションファイアウォールなどの保護はすべて、攻撃者が悪用できる脆弱性を最小限に抑えることを目的としています。目的は、攻撃者が弱点を狙うことが多いアプリケーションレイヤーでの悪用を防ぐことです。



インシデント対応とディザスタリカバリ

すべての組織が、最終的にセキュリティイベントに直面します。適切に準備された対応計画が、迅速な封じ込めと復旧をサポートします。クラウドプロバイダーはバックアップとリカバリのサービスを提供していますが、その顧客はデータのバックアップ頻度、保持期間、障害や攻撃後の復元速度に関するポリシーを設定する必要があります。