두 개념을 구분하는 가장 쉬운 방법은 이렇습니다. 리니지는 흐름을, 프로비넌스는 증거를 다룹니다. 작업이 실패하거나 지표가 바뀌거나 마이그레이션의 범위 지정이 진행될 때 엔지니어가 확인하는 것이 계보입니다. 프로비넌스는 단순히 데이터가 어떻게 이동했는지가 아니라, 데이터의 출처와 처리 과정이 의사결정, 감사 또는 모델 릴리스에 요구되는 기준을 충족하는지 여부가 중요할 때 더욱 중요해집니다.

물론 두 개념은 겹치는 부분도 있습니다. 둘 다 시간의 흐름에 따라 데이터에 어떤 일이 일어났는지를 설명합니다. 다만 그 기록을 구성하는 방식이 다릅니다. 리니지는 시스템과 변환을 거치는 경로로 이력을 구성하는 반면, 프로비넌스는 출처, 관리 이력, 컨텍스트 및 신뢰성 신호에 대한 기록으로 이력을 구성합니다.

리니지 그래프는 모델 피처가 궁극적으로 세 개의 업스트림 테이블에서 생성됐음을 보여줄 수 있습니다. 프로비넌스 기록은 해당 테이블이 사용되기 전에 승인된 데이터로 구축됐는지, 허용 가능한 조건에서 수집됐는지, 편향 검토를 거쳤는지, 올바르게 태그 지정이 이루어졌는지를 보여줄 수 있습니다.

이러한 구분이 지금 더욱 중요해진 이유는 AI 시스템이 모호성으로 인한 비용을 증가시키고 있기 때문입니다. McKinsey가 2025년에 실시한 글로벌 설문조사에 따르면, 응답자의 47%가 자신의 조직이 생성형 AI 사용으로 인해 최소 한 건 이상의 부정적인 결과를 경험했다고 답했습니다. 이에 따라 조직들은 AI 관련 문제에 대응하기 위해 AI 거버넌스를 강화하고 위험 관리 및 데이터 거버넌스 기능을 중앙 집중화하고 있습니다. AI가 프로덕션 워크플로우에 도입됨에 따라, 팀은 AI 시스템이 사용하는 데이터에 대해 변환 경로와 신뢰 이력을 모두 확보해야 합니다.