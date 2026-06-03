Datenprovenienz vs. Datenherkunft: Den Unterschied verstehen
Den Unterschied zwischen Datenherkunft (Data Lineage) und Datenprovenienz (Data Provenance) zu verstehen, hilft Teams, bessere Fragen zu den Daten zu stellen, auf die sie sich verlassen. Dieser Leitfaden untersucht, wie jedes Konzept auf unterschiedliche Weise Transparenz, Vertrauen und Governance unterstützt und warum beide immer wichtiger werden, da Unternehmen Daten für Analytics, den operativen Betrieb und KI nutzen.
- Übersicht
- Datenprovenienz vs. Datenherkunft auf einen Blick
- Was ist Datenherkunft?
- Was ist Datenprovenienz?
- Detaillierter Vergleich: Wo die Unterschiede wirklich wichtig sind
- Wann Sie Datenherkunft benötigen
- Wann Sie Datenprovenienz benötigen
- Wie Datenherkunft und Datenprovenienz zusammenarbeiten
- Die Dimension der KI-Governance: Warum Provenienz wichtiger ist denn je
- Wie Snowflake sowohl Datenherkunft als auch Datenprovenienz unterstützt
- Häufig gestellte Fragen zu Datenprovenienz vs. Datenherkunft
- Ressourcen
Übersicht
Die Begriffe „Datenprovenienz” und „Datenherkunft” (Data Provenance und Data Lineage) werden oft so verwendet, als ob sie dasselbe bedeuten, aber sie beantworten unterschiedliche Fragen. Die Datenherkunft (Lineage) beschreibt den gesamten Weg, den Daten von der Quelle bis zum Ziel zurücklegen. Die Provenienz ist im Wesentlichen eine Beweiskette – sie zeigt, woher die Daten stammen, wer sie verarbeitet hat und was ihre Vertrauenswürdigkeit belegt. Die Datenherkunft ist in der Regel auch eher technischer und operativer Natur, während die Provenienz eher auf Governance und Compliance ausgerichtet ist.
Der Rest dieses Leitfadens erklärt die Nuancen zwischen Provenienz und Datenherkunft, wo die Unterscheidung in der Praxis am wichtigsten ist und warum KI-Governance es viel schwieriger macht, die Provenienz zu ignorieren.
Datenprovenienz vs. Datenherkunft auf einen Blick
Hier ist ein Vergleich der beiden anhand der Dimensionen, die für Governance, Compliance und KI am wichtigsten sind.
|Dimension
|Datenherkunft
|Datenprovenienz
|Beispiel
|Schwerpunkt
|Fluss und Transformation über Systeme hinweg
|Ursprung und Authentizität von Daten
|Die Datenherkunft zeigt, dass eine Umsatzspalte von Salesforce in eine Staging-Tabelle, dann in ein dbt-Modell und schließlich in ein Executive-Dashboard fließt. Die Provenienz zeigt, dass die Salesforce-Daten durch einen autorisierten ETL-Job geladen wurden, der dem Data-Engineering-Team gehört.
|Kernfrage
|Wohin fließen die Daten und wie verändern sie sich?
|Woher stammen diese Daten und kann ich ihnen vertrauen?
|Die Datenherkunft fragt: „Welche Dashboards fallen aus, wenn ich diese Quelltabelle ändere?“ Provenienz fragt: „Wurde dieses Trainings-Dataset mit der entsprechenden Zustimmung erfasst?“
|Umfang
|End-to-End-Lebenszyklus von der Quelle bis zur Nutzung
|Historische Aufzeichnung in Verbindung mit der Erstellung, Erfassung und Handhabung der Quelle
|Die Datenherkunft (Lineage) bildet die Bewegung durch Ingestion, Transformation und Reporting ab. Die Provenienz zeichnet auf, wie die Quelle erstellt, erfasst, überprüft und genehmigt wurde.
|Hauptnutzer:innen
|Data Engineers, Analyst:innen, Plattform-Teams
|Auditor:innen, Compliance-Teams, Forscher:innen, KI-Governance-Leiter:innen
|Engineers nutzen Lineage, um eine fehlerhafte Metrik zu debuggen. Auditor:innen nutzen Provenienz, um die rechtmäßige Erfassung und Handhabung zu überprüfen.
|Wichtige Anwendungsfälle
|Auswirkungsanalyse, Debugging, Migrationsplanung, Mapping von Downstream-Abhängigkeiten
|Auditing, Vertrauensvalidierung, regulatorische Nachweise, Zertifizierung von KI-Trainingsdaten
|Lineage hilft vor der Umbenennung einer Spalte. Die Provenienz hilft vor der Einreichung von Nachweisen bei einer Aufsichtsbehörde oder der Zertifizierung eines Trainings-Datasets.
|Detaillierungsgrad
|Fluss, Abhängigkeiten und Transformationen auf Objekt- und Spaltenebene
|Aufzeichnung darüber, wer Daten unter welchen Bedingungen erstellt, geändert, überprüft oder genehmigt hat
|Lineage könnte ein Spalten-Mapping durch einen CAST zeigen. Provenienz könnte den:die Ersteller:in, den:die Prüfer:in, den Zeitstempel und die Erfassungsmethode zeigen.
|KI-Relevanz
|Verfolgung von Daten durch Feature-Pipelines, Datasets, Modelle und Downstream-Dienste
|Nachweis von Herkunft, Vorbereitung und Governance von Trainings-, Validierungs- und Testdaten
|Lineage zeigt, welche Feature-Ansicht und welches Dataset in ein Modell eingeflossen sind. Provenienz hilft zu zeigen, wie diese Trainingsdaten beschafft, vorbereitet und bewertet wurden.
Was ist Datenherkunft?
Die Datenherkunft verfolgt den gesamten Fluss, den Daten von der Quelle bis zum Ziel nehmen, einschließlich jedes Systems, das sie durchlaufen haben, jeder angewendeten Transformation und jedes Downstream-Assets, in das sie eingeflossen sind. Lineage erfasst sowohl Datenbewegungen wie CTAS-, INSERT- oder MERGE-Operationen als auch Objektabhängigkeiten, wie z. B. eine Ansicht, die auf eine Basistabelle verweist. Aus diesem Grund ist sie besonders nützlich, um Beziehungen zwischen Objekten zu verstehen und Auswirkungsanalysen zu unterstützen.
Lineage ist von Natur aus operativ. Sie hilft Teams bei der Beantwortung von Fragen wie:
- Welches Upstream-System speist diese Tabelle?
- Welche Transformationen haben diese Metrik berührt, bevor sie ein Dashboard erreicht hat?
- Welche Downstream-Assets fallen aus, wenn sich eine Spalte ändert?
Ein Beispiel ist eine Umsatzzahl auf einem Executive-Dashboard. Mit Lineage kann ein:e Nutzer:in diese Zahl rückwärts durch die semantische Schicht, Zwischenmodelle, Staging-Tabellen und Quellsysteme verfolgen, bis er:sie die Transformation oder Abhängigkeit findet, die den endgültigen Wert geprägt hat. In der Praxis findet diese Arbeit oft auf mehr als einer Ebene statt: Forward Lineage, um zu sehen, worauf sich eine Quelle auswirkt, Backward Lineage, um zu sehen, woher eine Ausgabe stammt, und Lineage auf Spaltenebene, wenn es um ein bestimmtes Feld und nicht um eine ganze Tabelle geht.
Lesen Sie Datenherkunft: Ein Leitfaden für das Unternehmensdatenmanagement, um mehr über Datenherkunft zu erfahren, einschließlich Best Practices.
Was ist Datenprovenienz?
Datenprovenienz ist die Aufzeichnung darüber, woher Daten stammen, wer sie unter welchen Bedingungen erstellt hat und welches Vertrauen oder welche Autorität sie mit sich bringen. Während sich Lineage auf Bewegung und Transformation konzentriert, liegt der Fokus bei der Provenienz auf Quelle, Verwahrung und Authentizität.
In operativer Hinsicht kann Provenienz umfassen, wer Daten erstellt oder geladen hat, wann auf sie zugegriffen wurde, welche Richtlinien angewendet wurden, ob Tags vererbt wurden und welche Genehmigungen oder Kontrollen ihre Nutzung geprägt haben. Sie beantwortet Fragen wie:
- Wurde dieses Dataset intern erstellt oder von einem Drittanbieter bezogen?
- Welches Team oder welche Person ist Eigentümer:in des Quellsystems, das diese Daten erzeugt hat?
- Gilt dieses Quellsystem als maßgeblich für diese Art von Daten oder gibt es eine kanonischere Quelle?
- Wurde diese Quelle jemals wegen Qualitätsproblemen, Schema-Drift oder Compliance-Verstößen gemeldet?
- Wurde die Übertragung an jedem Übergabepunkt protokolliert und verifiziert?
Ein konkretes Beispiel sind Daten aus klinischen Studien, die den Aufsichtsbehörden vorgelegt werden. Lineage kann zeigen, wie sich die Daten von Erfassungssystemen in kuratierte Tabellen und Berichte bewegt haben. Die Provenienz befasst sich mit einer anderen Beweislast: ob die Daten von zugelassenem Personal, unter zugelassenen Methoden und mit einer dokumentierten Verarbeitungskette erfasst wurden, die die Einreichung unterstützt. Aus diesem Grund ist die Provenienz eng mit Vertrauen und Beweiskraft verbunden, während Lineage in der Regel mit technischer Transparenz und Change Management verknüpft ist.
Detaillierter Vergleich: Wo die Unterschiede wirklich wichtig sind
Der einfachste Weg, die beiden zu trennen, ist dieser: Bei Lineage geht es um den Fluss, bei Provenienz um den Beweis. Lineage ist das, was sich Engineers ansehen, wenn ein Job fehlschlägt, sich eine Metrik ändert oder eine Migration geplant wird. Provenienz wird wichtiger, wenn die Frage nicht nur lautet, wie sich Daten bewegt haben, sondern ob die Quelle und die Handhabung den Standards entsprechen, die für eine Entscheidung, ein Audit oder ein Modell-Release erforderlich sind.
Es gibt natürlich Überschneidungen. Beide beschreiben, was im Laufe der Zeit mit Daten passiert ist. Aber sie organisieren diese Historie unterschiedlich. Lineage organisiert sie als Pfad durch Systeme und Transformationen, während Provenienz sie als historische Aufzeichnung von Herkunft, Verwahrung, Kontext und Vertrauenssignalen organisiert.
Ein Lineage-Graph kann Ihnen sagen, dass ein Modell-Feature letztendlich aus drei Upstream-Tabellen stammt. Ein Provenienz-Datensatz kann Ihnen sagen, ob diese Tabellen aus autorisierten Daten erstellt, unter akzeptablen Bedingungen erfasst, auf Bias überprüft und vor ihrer Verwendung korrekt getaggt wurden.
Diese Unterscheidung ist heute wichtiger, da KI-Systeme die Kosten von Unklarheiten erhöhen. Eine weltweite Umfrage von McKinsey aus dem Jahr 2025 ergab, dass 47 % der Befragten angaben, dass ihre Unternehmen mindestens eine negative Folge durch die Nutzung von GenAI erfahren haben. Infolgedessen verbessern Unternehmen ihre KI-Governance und zentralisieren Risiko- und Data Governance-Funktionen, um mit diesen KI-bezogenen Folgen umzugehen. Da KI zunehmend in Produktions-Workflows integriert wird, benötigen Teams sowohl den Transformationspfad als auch den Vertrauensnachweis hinter den Daten, die diese Systeme verbrauchen.
Wann Sie Datenherkunft benötigen
Teams verlassen sich in der Regel auf Lineage, wenn sie Abhängigkeiten über Pipelines hinweg nachverfolgen, verstehen müssen, wie Daten in einen Bericht oder ein Modell gelangt sind, und die nachgelagerten Auswirkungen einer Schema-, Logik- oder Plattformänderung bewerten müssen. Betrachten Sie die folgenden Anwendungsfälle.
Auswirkungsanalyse und Change Management
Bevor ein Team eine Quelltabelle ändert, ein Feld als veraltet markiert oder eine Transformation umschreibt, zeigt Lineage die nachgelagerten Objekte, die mit dieser Entscheidung verbunden sind. Lineage ist eine Möglichkeit, Beziehungen zwischen Objekten zu verstehen und die Auswirkungsanalyse zu unterstützen. Genau das benötigen Teams, wenn sie den Auswirkungsradius einer Änderung kennen möchten, bevor sie die Produktion erreicht.
Ursachenanalyse und Debugging
Wenn ein Bericht falsch aussieht, hilft Lineage dabei, das Problem durch den Stack zurückzuverfolgen. Dies könnte bedeuten, die Upstream-Tabelle zu finden, die nicht mehr aktualisiert wird, den View, dessen Logik sich geändert hat, oder die Transformation, die eine Typumwandlung oder einen Filter mit unbeabsichtigten Auswirkungen eingeführt hat. Da Lineage sowohl Datenbewegungen als auch Abhängigkeiten erfasst, ist es nützlich, um Fehler sowohl über materialisierte Pfade als auch über referenzierte Objekte hinweg zu verfolgen.
Datenmigration und Modernisierung
Migrationsarbeiten werden riskant, wenn Abhängigkeiten nur teilweise bekannt sind. Ein Programm zur Warehouse-Modernisierung, eine Plattformkonsolidierung oder ein Redesign der semantischen Ebene hängt davon ab, zu wissen, welche Objekte welche Ausgaben speisen, welche Transformationen dazwischen liegen und welche nachgelagerten Konsumenten sich noch auf den alten Pfad verlassen. Die besten Lineage-Lösungen bieten Transparenz über Plattformen und Tools hinweg, was wertvoll ist, wenn Architekturen mehr als eine Plattform umfassen.
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für Datenflüsse
Es gibt auch Compliance-Fälle, in denen Lineage wichtig ist, weil es um Bewegung geht. Wenn ein Unternehmen zeigen muss, wo personenbezogene oder sensible Daten über Systeme hinweg fließen, um Vorschriften wie die DSGVO oder den CCPA einzuhalten, bietet Lineage eine strukturierte Möglichkeit, diesen Pfad zu verfolgen und die nachgelagerten Assets zu identifizieren, die mit einer verwalteten Quelle verbunden sind. Das ist nicht dasselbe wie der Nachweis der ursprünglichen Legitimität der Daten, aber es ist unerlässlich, um die Exposition, Verbreitung und den operativen Umfang zu verstehen.
Um mehr darüber zu erfahren, wie automatisiertes Data-Lineage-Tracking Daten über Systeme hinweg abbildet und wie es Governance und Compliance stärkt, lesen Sie Data-Lineage-Tracking: Wie es funktioniert.
Wann Sie Datenprovenienz benötigen
Teams greifen auf Provenienz zurück, wenn sie überprüfen müssen, woher ein Dataset stammt, wer es erstellt oder geändert hat, welche Kontrollen dafür gelten und ob es einem Audit, einer Überprüfung oder einer Modellvalidierung standhält.
Aufbau von Datenvertrauen
Provenienz ist immer dann wichtig, wenn Daten für einen neuen Zweck verwendet werden, insbesondere für folgenreiche Zwecke. Es hilft Teams festzustellen, ob die Daten auf eine Weise erfasst wurden – von den richtigen Parteien, unter den richtigen Bedingungen, mit der richtigen Zustimmung oder Autorisierung –, die das, was jetzt vorgeschlagen wird, legitim unterstützt. Access History, Richtlinienreferenzen und vererbte Governance-Metadaten tragen alle zu diesem Bild bei.
Zertifizierung von KI- und ML-Trainingsdaten
Hier wird Provenienz besonders wichtig. Frameworks für verantwortungsvolle KI stützen sich alle auf Provenienz-Metadaten, und Artikel 10 des EU AI Act besagt, dass Trainings-, Validierungs- und Testdatensätze für Hochrisiko-KI-Systeme Data Governance- und Managementpraktiken unterliegen müssen, die dem beabsichtigten Zweck des Systems angemessen sind.
Provenienz ist nicht nur ein EU-Thema, aber der EU AI Act hat explizit gemacht, was viele interne KI-Governance-Programme bereits benötigen: Nachweise darüber, woher Trainingsdaten stammen, wie sie aufbereitet wurden und ob sie unter angemessenen Kontrollen überprüft wurden.
Mangelhafte Provenienz wird schnell zu einem praktischen Problem. Wenn Teams die Herkunft und Handhabung von Trainingsdaten nicht verifizieren können, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Modelle Ergebnisse liefern, die von veralteten, verzerrten, qualitativ minderwertigen oder aus ungeeigneten Quellen stammenden Eingaben geprägt sind. Und sobald ein Modell Kundenentscheidungen, interne Genehmigungen oder regulierte Geschäftsprozesse beeinflusst, wird mangelhafte Provenienz zu einem erheblichen Risikofaktor.
Auditing und Forensik
Wenn sensible Daten an einem unerwarteten Ort auftauchen oder wenn ein Team rekonstruieren muss, was während einer Richtlinienverletzung oder eines Sicherheitsvorfalls passiert ist, hilft Provenienz dabei, die Beweiskette nachzuvollziehen. Access History ist hier nützlich, da sie Benutzer, Abfrage, aufgerufene Objekte, geänderte Objekte und referenzierte Richtlinien auf eine Weise verknüpft, die Audits zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erleichtert.
Validierung von Wissenschafts- und Forschungsdaten
Forschungs-, klinische und wissenschaftliche Umgebungen benötigen oft Reproduzierbarkeit und eine nachvollziehbare Handhabung, nicht nur Pipeline-Transparenz. Eine Lineage-Map kann zeigen, dass ein Dataset die richtige Abfolge von Systemen durchlaufen hat. Provenienz befasst sich mit der schwierigeren Frage, ob die zugrunde liegenden Daten auf eine Weise erstellt, erfasst, überprüft und gepflegt wurden, die das Vertrauen in das Ergebnis stärkt.
Wie Datenherkunft und Datenprovenienz zusammenarbeiten
Dies sind sich ergänzende Funktionen, keine konkurrierenden. Lineage ohne Provenienz verrät Ihnen, wie sich Daten bewegt haben, aber nicht, ob die Quelle angemessen oder vertrauenswürdig war. Provenienz ohne Lineage verrät Ihnen, dass der Quelle vertraut werden kann, aber nicht, was passierte, nachdem die Daten in die Plattform gelangt sind. Ausgereifte Governance-Programme benötigen beides.
Stellen Sie sich eine Bank vor, die Kundendaten in einem Kreditrisiko-Workflow verwendet. Provenienz hilft dabei, nachzuweisen, dass die Quelldaten über autorisierte Kanäle erfasst und angemessen verwaltet wurden. Lineage zeigt dann, wie sich diese Daten durch Transformationen, Feature Engineering, Modelle und nachgelagerte Berichte bewegt haben. Ohne beide Sichten bleibt dem Unternehmen entweder ein unvollständiges technisches Bild oder ein unvollständiges Bild in Bezug auf die Vertrauenswürdigkeit.
Das ist auch der Grund, warum KI-Governance diese beiden Konzepte näher zusammenbringt. Ein Modell-Team benötigt möglicherweise Lineage, um nachzuverfolgen, welche Feature-Ansicht, welches Dataset und welche Modellversion miteinander verbunden sind. Dasselbe Team benötigt möglicherweise Provenienz, um zu erklären, woher die zugrunde liegenden Trainingsdaten stammen, welche Kontrollen angewendet wurden und ob das Dataset für den beabsichtigten Verwendungszweck geeignet war.
Erkunden Sie Data-Lineage-Tools: Funktionsweise und die richtige Auswahl, um zu erfahren, worauf Sie bei einer Data-Lineage-Lösung achten sollten.
Die KI-Governance-Dimension: Warum Provenienz wichtiger denn je ist
KI-Governance verändert die Anforderungen von Unternehmen an ihre Datensätze. Sobald ein KI-Modell einen kritischen Vorgang oder eine kritische Entscheidung beeinflusst, wird Provenienz unverzichtbar. Wenn Fragen zur Ausgabe eines Modells auftauchen, bleibt das Problem selten auf die Modellarchitektur oder das Prompt-Design beschränkt. Oft führt es zurück zu den Daten selbst: ob sie angemessen erfasst wurden, ob sie die richtige Population oder den richtigen Geschäftskontext widerspiegeln, ob sie unter den richtigen Kontrollen überprüft wurden und ob diese Entscheidungen so dokumentiert wurden, dass ein technisches Team, ein Auditor oder ein Governance-Verantwortlicher sie später rekonstruieren kann.
Der EU AI Act ist ein sichtbares Zeichen für diesen Wandel, aber der zugrunde liegende Druck ist umfassender als jede einzelne Vorschrift. Unternehmen auf der ganzen Welt stehen vor der Frage, ob Modelleingaben angemessen verwaltet wurden oder ob eine Ausgabe erklärt und verteidigt werden kann. Interne Prüfteams, Kunden, Auditoren und geschäftliche Stakeholder benötigen möglicherweise alle Nachweise dafür, dass die Daten hinter einem Modell auf eine Weise gehandhabt wurden, die den beabsichtigten Verwendungszweck unterstützt.
Ohne diese Aufzeichnung treten Probleme in Trainingsdaten oft erst spät zutage – in Form von ungenauen Ausgaben, verzerrten Empfehlungen oder schlechter Entscheidungsfindung. Provenienz hilft Teams dabei, die Verbindungen zwischen Modellverhalten und Datenhistorie zu identifizieren, indem sie ihnen eine klarere Aufzeichnung von Herkunft, Handhabung und Governance über den gesamten Lebenszyklus der Daten bietet, von denen KI-Systeme abhängen.
In der Praxis sollten sich Unternehmen nicht zwischen Lineage und Provenienz entscheiden müssen. Sie benötigen Lineage, um nachzuverfolgen, wie sich Daten durch Pipelines, Modelle und nachgelagerte Assets bewegt haben, und sie benötigen Provenienz, um zu verstehen, ob die Quelle und Handhabung dieser Daten die nun damit verbundene Nutzung unterstützen. Da KI-Governance, Audit-Erwartungen und funktionsübergreifende Überprüfungen immer anspruchsvoller werden, besteht die Herausforderung darin, beide Arten von Transparenz in einer nutzbaren, aktuellen Form aufrechtzuerhalten.
Wie Snowflake sowohl Datenherkunft als auch Datenprovenienz unterstützt
In Snowflake werden Lineage- und Provenienz-bezogene Signale durch eine Reihe miteinander verbundener Funktionen bereitgestellt. Beziehungen zwischen Objekten werden auf Objekt- und Spaltenebene nachverfolgt, während Access History, Tag-Lineage und ML-Lineage zusätzlichen Kontext darüber liefern, wie Daten verwendet, verwaltet und mit nachgelagerten KI-Assets verbunden wurden. Snowflake Horizon bietet die umfassendere Discovery- und Governance-Schicht, die Teams dabei hilft, mit diesem Kontext in der gesamten Umgebung zu arbeiten.
Für eine Provenienz-orientierte Transparenz zeichnet die Access History (ACCESS_HISTORY) auf, wann Abfragen Daten gelesen oder geschrieben haben, und verknüpft Benutzer, Abfragen, Objekte, Spalten und referenzierte Richtlinien auf eine Weise, die Audits unterstützt. Snowflake stellt außerdem Tag-Lineage-Metadaten über TAG_REFERENCES_WITH_LINEAGE bereit, was Teams dabei hilft zu verstehen, ob Governance-Tags direkt angewendet oder über verwandte Objekte hinweg vererbt wurden.
Snowflake erweitert Lineage zudem über native Objekte hinaus. External Lineage bringt Lineage-Informationen aus externen ETL-Tools und Quelldatenbanken mithilfe von OpenLineage-kompatiblen Ereignissen in den nativen Lineage-Graphen ein und schafft so ein einheitlicheres Bild davon, wie sich Daten über das breitere Ökosystem hinweg bewegen.
Für Workflows in den Bereichen KI und maschinelles Lernen verfolgt ML Lineage die Beziehungen zwischen Quelltabellen, Feature-Ansichten, Datasets, registrierten Modellen und bereitgestellten Modelldiensten. Dies bietet Teams eine Möglichkeit, klassische Lineage-Anforderungen mit Provenienz-orientierten Fragen darüber zu verbinden, welche Daten in welche Modellartefakte eingeflossen sind.
Häufig gestellte Fragen zu Datenprovenienz vs. Datenherkunft
Datenherkunft (Data Lineage) ist die operative Aufzeichnung darüber, wie sich Daten über Systeme hinweg bewegen und transformieren, während Datenprovenienz eine Aufzeichnung über dieselben Systeme hinweg ist, um zu beantworten, woher die Daten stammen, wer sie gesammelt hat, unter welchen Bedingungen und ob ihr Entstehungskontext die nun vorgeschlagene Nutzung unterstützt. Sie sind nicht sequenziell oder getrennt voneinander – sie sind zwei verschiedene Blickwinkel auf dieselbe Reise.
Ja. Lineage erklärt den Weg, den die Daten genommen haben, während Provenienz erklärt, ob der Quelle und der Handhabung vertraut werden kann. Ausgereifte Governance-Programme benötigen beides.
KI-Teams müssen zunehmend dokumentieren, woher Trainings-, Validierungs- und Testdaten stammen, wie sie aufbereitet wurden und welche Kontrollen ihre Nutzung regelten. Artikel 10 des EU AI Act macht diese Anforderung für Hochrisiko-KI-Systeme explizit.
Die Rückverfolgung einer Umsatzkennzahl von einem Executive-Dashboard über semantische Modelle, Transformationsjobs, Staging-Tabellen und das Quell-CRM-System ist eine Data-Lineage-Aufgabe.
Der Nachweis, dass ein Trainings-Dataset aus genehmigten Quellen, im Rahmen dokumentierter Zustimmungs- und Überprüfungsprozesse sowie mit einer Aufzeichnung darüber, wer es geladen und genehmigt hat, erfasst wurde, ist eine Datenprovenienz-Aufgabe.
Nicht immer. In Snowflake können native Lineage, Access History, Tag-Lineage-Funktionen und ML-Lineage sowohl Lineage- als auch Provenienz-orientierte Anwendungsfälle auf derselben Plattform unterstützen.