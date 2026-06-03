Die Datenherkunft verfolgt den gesamten Fluss, den Daten von der Quelle bis zum Ziel nehmen, einschließlich jedes Systems, das sie durchlaufen haben, jeder angewendeten Transformation und jedes Downstream-Assets, in das sie eingeflossen sind. Lineage erfasst sowohl Datenbewegungen wie CTAS-, INSERT- oder MERGE-Operationen als auch Objektabhängigkeiten, wie z. B. eine Ansicht, die auf eine Basistabelle verweist. Aus diesem Grund ist sie besonders nützlich, um Beziehungen zwischen Objekten zu verstehen und Auswirkungsanalysen zu unterstützen.

Lineage ist von Natur aus operativ. Sie hilft Teams bei der Beantwortung von Fragen wie:

Welches Upstream-System speist diese Tabelle?

Welche Transformationen haben diese Metrik berührt, bevor sie ein Dashboard erreicht hat?

Welche Downstream-Assets fallen aus, wenn sich eine Spalte ändert?

Ein Beispiel ist eine Umsatzzahl auf einem Executive-Dashboard. Mit Lineage kann ein:e Nutzer:in diese Zahl rückwärts durch die semantische Schicht, Zwischenmodelle, Staging-Tabellen und Quellsysteme verfolgen, bis er:sie die Transformation oder Abhängigkeit findet, die den endgültigen Wert geprägt hat. In der Praxis findet diese Arbeit oft auf mehr als einer Ebene statt: Forward Lineage, um zu sehen, worauf sich eine Quelle auswirkt, Backward Lineage, um zu sehen, woher eine Ausgabe stammt, und Lineage auf Spaltenebene, wenn es um ein bestimmtes Feld und nicht um eine ganze Tabelle geht.

Lesen Sie Datenherkunft: Ein Leitfaden für das Unternehmensdatenmanagement, um mehr über Datenherkunft zu erfahren, einschließlich Best Practices.