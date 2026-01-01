AI 감성 분석으로 팬덤에 대한 집중도를 높인 Keywords Studios

Keywords Studios는 비디오 게임 이용자와 게임 개발에 관한 광범위한 인사이트를 최대한 활용하기 위해 Snowflake AI 데이터 클라우드를 자사의 AWS 시스템과 통합하여 중앙 데이터 리포지토리를 구축했습니다.

Keywords Studios는 여러 사업 부문에서 다양한 방식으로 Snowflake를 활용하고 있지만, Stokes와 그의 팀이 더 큰 가치를 제공할 기회를 발견한 분야는 바로 감성 분석이었습니다. “Snowflake는 PoC 전반에서 우수한 성능을 보였지만, 특히 인상 깊었던 점은 Snowflake와 AI를 결합해 데이터를 최대한 활용할 수 있다는 것이었습니다.”

Keywords Studios와 Slalom은 Cortex AI를 활용하여 단 3개월 만에 AI 감성 분석 MVP를 구축했습니다. Keywords Studios는 Llama 3.3, Mistral, Arctic 등 다양한 대규모 언어 모델을 활용해 상황마다 가장 적합한 최고 수준의 도구를 사용할 수 있습니다.

이제 각 팀은 Steam을 비롯한 주요 게임 리뷰 플랫폼과 소셜 미디어 사이트에서 고객의 태도를 분석하여, 게임 카탈로그 전반에 걸친 플레이어 반응에 대한 세부적인 인사이트를 퍼블리셔에 제공할 수 있습니다. 수작업 감성 분석과 달리 Keywords Studios의 플랫폼은 각 게임 장르의 세부 주제까지 심층적으로 분석할 수 있습니다. 예를 들어 액션 게임의 무기 밸런스에 대해 플레이어들이 어떤 의견을 내는지, 레이싱 게임에서 선택할 수 있는 차종에 만족하는지 파악할 수 있습니다.

이러한 기능은 Keywords Studios의 새로운 솔루션인 Lens의 근간을 이룹니다. Lens는 퍼블리셔를 위해 인사이트를 선별해 제공하는 큐레이션 서비스로, 몇 주나 몇 달이 아닌 단 며칠 만에 신속하고 깊이 있는 인사이트를 전달합니다. Keywords Studios의 커뮤니티 관리 팀은 생성형 AI와 LLM을 활용하여 더 다양한 게임 타이틀에 대해 더 많은 보고서를 작성하는 동시에, 자연어로 플레이어 데이터를 더욱 심층적으로 분석할 수 있습니다. 예를 들어 특정 게임에 대한 부정적인 피드백이 확인되면 다음과 같이 질문할 수 있습니다. 플레이어들이 어떤 시스템에서 문제를 겪고 있나? [캐릭터]와 관련해 가장 많이 나오는 피드백은 무엇인가? 이를 통해 퍼블리셔와 커뮤니티 관리자는 충분한 정보를 바탕으로 마케팅과 커뮤니티 관리에 관한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.