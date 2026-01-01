당사는 Snowflake Summit 2022에서 Snowflake 네이티브 앱 프레임워크로 앱을 구축하는 새로운 방법을 소개했습니다. 그리고 오늘, Snowflake 네이티브 앱 프레임워크가 AWS의 공개 미리 보기와 함께 전 세계 개발자에게 제공됩니다.
개발자는 이제 AWS 계정에서 Snowflake 네이티브 앱을 구축하고 테스트할 수 있습니다. 배포 및 수익 창출 기능은 올해 후반에 AWS에서 공개 미리 보기로 제공될 예정입니다. Snowflake 네이티브 앱 프레임워크는 Google Cloud Platform 및 Azure에서 비공개 미리 보기로 계속 사용할 수 있습니다.
Snowflake 네이티브 앱 빌더로는 Bond Brand Loyalty, Capital One Software, The Depository Trust & Clearing Corporation(DTCC), Goldman Sachs, Bloomberg, LiveRamp, Informatica, Matillion, Samooha, NTT Data, My Data Outlet, Mapbox, Cybersyn, Sundeck, Affinity Solutions, Maxa.ai, Elementum와 같은 조직이 있습니다.
ServiceNow(공개 미리 보기), Google Analytics(비공개 미리 보기), MySQL(비공개 미리 보기) 및 Postgres(비공개 미리 보기)용 자체 Snowflake 기본 커넥터 외에도 25개 이상의 새로운 Snowflake 네이티브 앱이 이미 Snowflake 마켓플레이스에서 제공되고 있습니다.
이러한 앱은 비용 관리, ID 확인, 데이터 클린룸, 보강, 데이터 개인 정보 보호 및 토큰화, 지리 공간 분석, 자연어 처리 등으로 폭과 다양성 측면에서 Snowflake 네이티브 앱 프레임워크의 유연성을 보여줍니다.
자사 앱을 고객 데이터로 가져오기
오늘날 엔터프라이즈는 비즈니스 크리티컬 작업을 수행하는 데 도움이 되는 수백 개의 앱을 사용하고 있습니다. 그러나 이러한 앱은 종종 새로운 데이터 사일로를 생성하며 이로 인해 파편화된 데이터가 생기고, 진실 공급원이 부재하게 되며, 데이터에 대한 통제력이 거의 없어집니다. 설상가상으로 앱으로 인해 데이터를 이동하거나 보안 데이터 플랫폼 외부에서 공유해야 하므로 많은 팀이 필요한 앱에 액세스할 수 없게 됩니다.
Snowflake 네이티브 앱은 데이터를 작동시키는 완전히 새로운 방법입니다. 소비자는 Snowflake 마켓플레이스에서 Snowflake 네이티브 앱을 검색 및 구매한 다음 자신의 Snowflake 계정 내에서 설치하고 실행할 수 있습니다. 우리는 앱을 데이터에 가깝게 가져옴으로써 데이터가 소비자의 계정을 떠나는 일 없이 데이터를 보강하고, 활성화하고, 향상하고, 시각화하고, 변환할 수 있는 완전히 새로운 가능성의 세계를 열고 있습니다.
Snowflake 네이티브 앱은 최종 고객의 계정에서 실행되며, 이동하거나 데이터에 대한 액세스를 제공할 필요가 없습니다. 그 결과 보안 및 조달의 장애물이 줄어들고 공급자의 판매와 고객의 가치 창출 시간이 가속화됩니다. 공급자의 지적 재산은 고객으로부터 보호됩니다. 고객은 독점 데이터 세트나 공급자의 로직에 액세스하지 않고 자신에게 보이는 인터페이스에만 액세스할 수 있습니다.
Snowflake 네이티브 앱 프레임워크에 대해 자세히 알아보기
Snowflake 네이티브 앱을 구축, 배포, 수익화 및 관리하는 것이 어떤 것인지 자세히 살펴보겠습니다.
앱 구축
개발
Snowflake 네이티브 앱 개발은 여러분의 환경에서 시작됩니다. 예를 들어 Snowflake VSCode 확장명과 Snowpark를 사용하여 Python으로 앱을 작성할 수 있습니다.
Snowpark 및Snowflake Streamlit(공개 미리 보기 곧 제공 예정)와 같은 일류 Snowflake 기능을 활용하고 앱 내에서 데이터 세트를 통합하여 앱의 로직 및 인터페이스를 구성할 수 있습니다. 그리고 Snowpark 컨테이너 서비스(비공개 미리 보기 제공 중)가 지원되므로, 원하는 기술과 플랫폼을 사용하여 Snowflake 네이티브 앱으로 LLM과 같은 훨씬 더 정교한 제품을 구축할 수 있습니다.
구성
팝업 알림을 구현하여 고객에게 계정 수준 권한, 오브젝트에 대한 액세스 및 권한 있는 작업에 대한 승인을 요청할 수 있습니다. 고객은 계정 내에서 앱이 무엇에 액세스할 수 있는지 완전히 통제할 수 있습니다.
패키지
앱을 작성하면 코드 파일을 Snowflake 네이티브 앱 패키지로 쉽게 패키징할 수 있습니다. Snowflake 네이티브 앱 패키지는 지적 재산에 대한 완전한 통제력을 유지하면서 소비자와 공유할 수 있는 독립적인 코드 및 데이터입니다.
테스트
코드를 패키징한 후 앱을 인스턴스화하는 Snowflake 네이티브 앱 패키지를 설치하여 Snowflake 네이티브 앱을 테스트 및 디버깅할 수 있습니다. 동일한 Snowflake 계정 내에서 앱 기능을 테스트할 수 있으므로 시간이 절약되고 별도의 테스트 환경이 필요하지 않으므로 지속적인 개선과 빠른 개발 루프가 가능합니다.
앱을 테스트한 후에는 Snowflake 네이티브 앱 패키지 버전을 생성하여 코드 변경 사항을 커밋할 수 있습니다. 또, 기존 CI/CD 파이프라인을 사용해 버전을 생성하여 코드 변경 사항을 자동으로 커밋할 수 있습니다.
배포 및 수익 창출
Snowflake 네이티브 앱을 구축했다면 이제 사용 및 구매가 가능하도록 할 차례입니다.
보안 검토
Snowflake는 Snowflake 네이티브 앱의 안전을 보장하기 위해 보안 위협 및 남용에 대해 공개적으로 공유된 앱의 모든 버전을 자동으로 검토합니다. 이러한 검토는 데이터를 이동하거나 복사할 필요 없이 최종 소비자의 계정에 직접 설치되는 Snowflake 네이티브 앱과 결합됩니다. 이로 인해 고객 보안 및 규정 준수 검토 시간이 줄어들고 판매 주기가 가속화됩니다.
Snowflake 마켓플레이스 게시 및 수익 창출
Snowflake 네이티브 앱 프레임워크는 앱 배포에 상당한 유연성을 제공합니다. 팀원이나 다른 부서와 Snowflake 네이티브 앱을 공유하고 싶으신가요? 조직 내에서 공유하고 배포할 수 있습니다. 외부 잠재 고객에게 다가가고 싶으신가요? Snowflake 마켓플레이스의 모든 사람이 앱을 검색, 구매 및 설치할 수 있도록 공개 목록을 만들 수 있습니다. 아니면 비공개 목록을 통해 선택한 고객 및 계정을 타겟팅할 수 있습니다.
여러분은 앱 공급자로서 가격 책정 모델을 정의하실 수 있습니다. 이때 Snowflake가 여러분을 대신하여 고객에게 청구 및 인보이스 발행을 처리합니다.
Snowflake는 구독 기반 모델에서 월별 또는 쿼리별로 가격이 책정되는 사용량 기반 모델에 이르기까지 다양한 수익 창출 옵션을 제공합니다. 사용자 지정 이벤트 청구 기능을 사용하면 자신만의 가격 전략을 세울 수 있습니다. 또한 사용량에 따라 고객에게 요금을 청구하고 소비된 행, 수집된 행, 수집된 고유 사용자, 월별 위치 등과 같은 기본 설정에 따라 청구 이벤트를 지정할 수 있습니다.
고객 역시 플랫폼 내 결제의 혜택을 누릴 수 있습니다. 고객은 신용 카드, ACH를 통해 지불할 수 있을 뿐만 아니라 Snowflake 용량 약정을 사용할 수도 있습니다. 그리고 이러한 고객 대면 앱은 Snowflake에 의해 구동되므로 사용자는 Snowflake의 잘 알려진 확장성, 속도 및 안정성의 혜택을 누리게 됩니다.
앱 관리
텔레메트리
Snowflake 네이티브 앱 프레임워크는 로그, 이벤트 및 알림을 비롯한 Snowflake 플랫폼의 원격 분석 기능을 활용하여 앱 공급자가 앱 성능을 모니터링하고 오류를 해결할 수 있도록 합니다. 고객은 로그 및 이벤트를 앱 공급자와 공유하여 문제 해결 및 디버깅을 지원할 수 있습니다.
버전 관리
Snowflake 네이티브 앱 프레임워크에 내장된 버전 관리를 통해 주요 기능 업데이트나 버그 수정을 점진적으로 수행할 수 있습니다. 해당 프레임워크는 특정 고객을 대상으로 릴리스할 수 있는 릴리스 지시문을 제공하므로 앱을 단계적으로 출시하고 베타 프로그램을 만들 수도 있습니다. 그리고 새 버전이 고객에게 자동으로 푸시되기 때문에 추가 다운타임이나 중단 없이 항상 최신 변경 사항이 적용됩니다.
시작하기: Snowflake 네이티브 앱 구축을 위한 다음 단계
Snowflake 네이티브 앱은 이제 막 시작되었습니다. Snowpark 컨테이너 서비스를 통해 Snowflake 네이티브 앱에 선택한 기술과 플랫폼을 가져올 수 있는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 블로그 게시물을 확인하세요.
당사는 Snowflake 네이티브 애플리케이션 프레임워크가 어떤 애플리케이션과 사용 사례에 영감을 줄지 고대하고 있습니다. 구축을 시작하려면 snowflakecloud.wpenginepowered.com/native-apps/에서 첫 번째 앱을 구축하기 위한 빠른 시작 가이드, 코드 샘플과 설명서를 받아보세요! 다른 빌더를 찾고 그들의 풍부한 지식을 활용하려면 Snowflake 네이티브 앱 커뮤니티를 확인해 보세요. Snowflake 마켓플레이스의 AWS에서 Snowflake 네이티브 앱 사용을 시작할 수도 있습니다. 여기에서 사용 가능한 모든 옵션을 확인하세요.