당사는 Snowflake Summit 2022에서 Snowflake 네이티브 앱 프레임워크로 앱을 구축하는 새로운 방법을 소개했습니다. 그리고 오늘, Snowflake 네이티브 앱 프레임워크가 AWS의 공개 미리 보기와 함께 전 세계 개발자에게 제공됩니다.

개발자는 이제 AWS 계정에서 Snowflake 네이티브 앱을 구축하고 테스트할 수 있습니다. 배포 및 수익 창출 기능은 올해 후반에 AWS에서 공개 미리 보기로 제공될 예정입니다. Snowflake 네이티브 앱 프레임워크는 Google Cloud Platform 및 Azure에서 비공개 미리 보기로 계속 사용할 수 있습니다.

Snowflake 네이티브 앱 빌더로는 Bond Brand Loyalty, Capital One Software, The Depository Trust & Clearing Corporation(DTCC), Goldman Sachs, Bloomberg, LiveRamp, Informatica, Matillion, Samooha, NTT Data, My Data Outlet, Mapbox, Cybersyn, Sundeck, Affinity Solutions, Maxa.ai, Elementum와 같은 조직이 있습니다.

ServiceNow(공개 미리 보기), Google Analytics(비공개 미리 보기), MySQL(비공개 미리 보기) 및 Postgres(비공개 미리 보기)용 자체 Snowflake 기본 커넥터 외에도 25개 이상의 새로운 Snowflake 네이티브 앱이 이미 Snowflake 마켓플레이스에서 제공되고 있습니다.

이러한 앱은 비용 관리, ID 확인, 데이터 클린룸, 보강, 데이터 개인 정보 보호 및 토큰화, 지리 공간 분석, 자연어 처리 등으로 폭과 다양성 측면에서 Snowflake 네이티브 앱 프레임워크의 유연성을 보여줍니다.