エグゼクティブサマリー

SnowflakeとNVIDIA BioNeMo Agent Toolkitは、ガバナンスの効いたエージェント型ワークフローと専門的な生物学的インテリジェンスを統合します。 組織は、Snowflakeのエージェント型コントロールプレーンとNVIDIAのドメイン特化型AIモデルおよびフレームワークを組み合わせることで、データがすでに存在する場所で複雑な科学的AIワークフローを実行できます。

このコラボレーションは、製薬R&Dチームによる研究開発の加速を支援します。

ライフサイエンスにおけるAIの未来は、インフラストラクチャ、データ、推論、ドメイン専門知識にわたるセキュアでスケーラブルなオーケストレーションにかかっています。ライフサイエンス組織は、SnowflakeとBioNeMo Agent Toolkitを活用することで、信頼できるエージェント型ワークフローを通じて科学的発見を変革する、エンタープライズ対応のエージェント型AIへと移行できます。

ライフサイエンス業界は、独自の転換点にあります。科学データおよび臨床データの急速な拡大と複雑化、そして推論、計画、マルチステッププロセスの実行が可能なフロンティアAIテクノロジーの台頭という、2つの強力な力が収束しつつあります。

この新たなエージェント時代は、従来の単一目的のAIツールを超えて、ビジネスクリティカルなワークフロー内で直接、認識、評価、結論付け、行動できる適応型システムへと移行しています。ライフサイエンス組織にとって、この移行は発見手法を変え、臨床ワークフローを再定義し、開発スケジュールを合理化する可能性を秘めています。

この進化の意義は極めて重要です。従来、創薬のジャーニーは10年以上に及び、投資コストが10億ドルを超えることも少なくありません。エージェント型AIは、研究チームが以前は到達不可能だった新規ターゲットを発見し、高度なワークフローを運用化し、価値の高い人間の洞察を優先できるようにすることで、開発サイクルを短縮し、R&Dプロセス全体にわたって戦略的推論を強化する役割を果たします。

新たなAI時代に求められる新たなアプローチ

科学的発見は、常にデータの問題でした。ゲノム配列、タンパク質構造、臨床転帰、分子相互作用など、生物学的洞察の原材料は膨大かつマルチモーダルであり、深く相互接続されています。歴史的に、このデータを推論するAIモデルはデータが存在する場所から遠く離れた場所に存在し、規制上の信頼境界を越えるコストのかかるデータ移動を必要としてきました。

Snowflakeは、エンタープライズグレードのAIを成功させるには新たなアプローチが必要であると考えています。それは、データ、AI、ドメインインテリジェンスが統合、接続、活用されて機能し、企業がセキュアなエージェント型コントロールプレーンを通じてAIエージェントをガバナンス、オーケストレーション、運用化できるようにするアプローチです。

R&D向けの包括的にガバナンスが効いたエージェント型コントロールプレーンを通じて、ライフサイエンス企業にエージェント型AIを導入するという、SnowflakeとNVIDIAの共同ビジョンを共有できることを嬉しく思います。

BioNeMo Agent Toolkitは、タンパク質構造予測や分子生成から、動態シミュレーションやゲノム解析に至るまで、生物学、化学、科学研究向けに専用構築されたドメイン特化型AIモデルおよびフレームワークのスイートを提供します。NVIDIA Inference Microservices（NIM）としてパッケージ化され、エージェント型のスキルとしてデプロイされるBioNeMoは、マルチステップのエージェント型ワークフローに統合されるように設計されています。

BioNeMoとSnowflake生物学的ドメインインテリジェンスとガバナンスの効いたエージェントオーケストレーションの組み合わせ

SnowflakeとNVIDIAは共同で、科学的AI機能と、ライフサイエンス組織全体でそれらを運用化するために必要なガバナンスの効いたデータ、コンテキスト、オーケストレーションを接続できるようにします。

解き放たれたエージェント型の科学的発見ワークフローを以下に示します。

科学者がSnowflake CoWorkに次のように入力します。「内部ライブラリの化合物X-4217を出発点として、KRAS G12Cプログラム用の新規阻害剤を生成してください」



NVIDIA BioNeMo Agent ToolkitがSnowflakeのCortex Agents（CoCoおよびCoWork）に統合されることで、Scientific Discovery Agentは以下のタスクを実行するスキルを備え、対話形式で創薬パイプライン全体をオーケストレーションします。

Cortex Analystを使用した、ターゲットの構造と化合物のSMILESの検索

GenMol（de novo）またはMolMIM（X-4217などの既知のヒット化合物から）を使用した新規化合物候補の生成

KERMT（Cortex Trainingでファインチューニング済み）のADMET評価によるフィルタリングを通じた、安全性の低い分子の早期排除

DiffDockを使用した、スクリーニングされた候補のタンパク質ターゲットへのドッキング

Boltz-2を使用した結合親和性のスコアリングによる、予測される効力に基づくランク付け

一方、Snowflakeのプラットフォーム機能により、これを本番環境レベルに引き上げます。

Cortex Analystによる、内部の構造活性相関（SAR）データベースからの自然言語でのデータ検索

ダイナミックテーブルによる、新しい実験データが到着した際の候補ランキングの自動リフレッシュ

データシェアリングによる、データエクスポートを伴わない合成CROへのヒットリストのリアルタイム配信

データクリーンルームによる、IPを公開しない機関横断的な科学的発見のコラボレーション

Cortex Trainingによる、境界内にIPを保持したままの独自の前臨床アッセイデータでのKERMTなどのモデルのファインチューニング

Snowflake Horizonでの、FAIR原則に従ったインシリコで生成された新規候補を含むすべてのデジタルアセットのカタログ化

その結果、専門的な生物学的インテリジェンスが、信頼できるエンタープライズデータに対して、セキュアかつ透過的に、大規模に機能するエージェント型システムが実現します。すべての予測は監査可能であり、すべての結果にはガバナンスが効いています。そして、予測、合成、測定、再トレーニングのサイクルを繰り返すたびに次の仮説がより洗練され、AIによる創薬は、孤立したノートブックでの実験から、コンポーザブルでコンプライアンスに準拠し、継続的に改善される組織的な機能へと変革されます。

このコラボレーションにより、ライフサイエンス組織は、ガバナンスの効いたエージェント型AIによって可能になる以下のような未来を描くことができます。

エンドツーエンドで推論できるAIエージェント 文献や実験データを検索し、候補となる分子を生成し、ADMET特性を評価して、最も有望なリード化合物を提示します。これらすべてを、組織の知識がすべての意思決定に反映されるガバナンスの効いた環境内で実行できます。

マルチステップの創薬パイプラインを、コンポーザブルで監査可能かつコンプライアンスに準拠したものにすることができます。 BioNeMoが計算生物学を処理する一方で、Snowflakeはコンテキスト、検索、ガバナンス、オーケストレーション、およびリネージ追跡を提供します。

研究成果の継続的な蓄積と発展が可能になります。 実験結果はシステムにフィードバックされ、エージェント型システムは時間の経過とともに仮説を洗練させます。すべての観察結果が、次の仮説をより確かなものにします。

エージェント型の臨床業務により、ワークフローをサポートできます。対象となるのは、治験デザイン、患者マッチング、治験実施施設の選定、患者の層別化、リアルワールドエビデンスの生成などです。

このコラボレーションにより、ライフサイエンス組織はデータが存在する場所で直接、複雑でマルチステップの科学的ワークフローを実行できるようになり、新たな発見を加速させ、分子開発のサイクルタイムを短縮できます。NVIDIAの目的に特化した生物学的ドメインインテリジェンスと、Snowflakeのエンタープライズグレードのセキュリティおよびガバナンスを組み合わせることで、ライフサイエンス企業は機密性の高い科学情報のコンプライアンス維持を支援しつつ、R&Dワークフローを合理化および加速させることができます。

