executive summary

Snowflake e NVIDIA BioNeMo Agent Toolkit uniscono workflow agentici governati e intelligence biologica specializzata. Combinando il control plane agentico di Snowflake con i modelli e i framework di intelligenza artificiale specifici per dominio di NVIDIA, le organizzazioni possono eseguire workflow scientifici complessi di intelligenza artificiale dove già risiedono i loro dati.

Questa collaborazione può aiutare i team di R&S farmaceutica ad accelerare ricerca e sviluppo.

Il futuro dell’intelligenza artificiale nelle life sciences dipende da un’orchestrazione sicura e scalabile tra infrastruttura, dati, ragionamento e competenza di dominio. Con Snowflake e BioNeMo Agent Toolkit, le organizzazioni life sciences possono avvicinarsi a un’Agentic AI pronta per l’enterprise, che trasforma la scoperta scientifica attraverso workflow agentici affidabili.

Le life sciences si trovano a un punto di svolta unico. Due forze potenti stanno convergendo: la rapida espansione e la crescente complessità dei dati scientifici e clinici, e l’ascesa di tecnologie di intelligenza artificiale di frontiera in grado di ragionare, pianificare ed eseguire processi in più fasi.

Questa nuova era agentica supera i precedenti strumenti di intelligenza artificiale monofunzione e si orienta verso sistemi adattivi in grado di percepire, valutare, concludere e agire direttamente all’interno di workflow business-critical. Per le organizzazioni life sciences, questo cambiamento ha il potenziale di modificare i metodi di scoperta, ridefinire i workflow clinici e ottimizzare le tempistiche di sviluppo.

La portata di questa evoluzione è profonda. Tradizionalmente, il percorso farmaceutico si estende per oltre un decennio, con costi di investimento che spesso superano 1 miliardo di dollari. Consentendo ai team di ricerca di scoprire nuovi target prima irraggiungibili, rendere operativi workflow sofisticati e dare priorità a insight umani di alto valore, l’Agentic AI contribuisce ad abbreviare i cicli di sviluppo e a migliorare il ragionamento strategico lungo l’intero continuum di R&S.

Una nuova era dell’intelligenza artificiale richiede un nuovo approccio

La scoperta scientifica è sempre stata un problema di dati. Sequenze genomiche, strutture proteiche, esiti clinici, interazioni molecolari: le materie prime dell’insight biologico sono vaste, multimodali e profondamente interconnesse. Storicamente, i modelli di intelligenza artificiale che ragionano su questi dati hanno operato lontano dal luogo in cui risiedono, richiedendo costosi spostamenti dei dati attraverso i confini di fiducia regolamentari.

In Snowflake riteniamo che, per un’intelligenza artificiale enterprise-grade di successo, sia necessario un nuovo approccio. Un approccio in cui dati, intelligenza artificiale e intelligence di dominio siano unificati, connessi e sfruttati per agire e consentire alle aziende di governare, orchestrare e rendere operativi gli agenti AI attraverso un control plane agentico sicuro.

Siamo entusiasti di condividere la visione congiunta di Snowflake e NVIDIA per portare l’Agentic AI alle aziende del settore life sciences attraverso un control plane agentico per la R&S completamente governato.

BioNeMo Agent Toolkit offre una suite di modelli e framework di intelligenza artificiale specifici per dominio e progettati appositamente per biologia, chimica e ricerca scientifica, dalla previsione della struttura proteica e generazione molecolare fino alle simulazioni dinamiche e all’analisi genomica. Confezionato come NVIDIA Inference Microservices, o NIM, e distribuito come skill agentiche, BioNeMo è ora progettato per integrarsi in workflow agentici in più fasi.

BioNeMo e Snowflake: combinare l’intelligence biologica di dominio con un’orchestrazione governata degli agenti AI

Insieme, Snowflake e NVIDIA rendono possibile collegare le funzionalità scientifiche di intelligenza artificiale con i dati governati, il contesto e l’orchestrazione necessari per renderle operative in tutta l’organizzazione life sciences.

Consideriamo il workflow agentico di scoperta scientifica sbloccato:

Uno scienziato digita in Snowflake CoWork: "Genera nuovi inibitori per il nostro programma KRAS G12C partendo dal composto X-4217 presente nella nostra libreria interna."



Con NVIDIA BioNeMo Agent Toolkit integrato in Cortex Agents di Snowflake (CoCo e CoWork), lo Scientific Discovery Agent è dotato di skill per eseguire i seguenti task e orchestrare in modo conversazionale un’intera pipeline di drug discovery:

Recuperare la struttura del target e gli SMILES del composto utilizzando Cortex Analyst

Generare nuovi composti candidati con GenMol (de novo) o MolMIM (da un hit noto come X-4217)

Filtrare tramite la valutazione ADMET con KERMT (ottimizzato con Cortex Training) per eliminare tempestivamente le molecole non sicure

Eseguire il docking dei candidati sottoposti a screening rispetto al target proteico con DiffDock

Assegnare un punteggio all’affinità di legame con Boltz-2 per classificarli in base alla potenza prevista

Nel frattempo, le funzionalità della piattaforma Snowflake rendono tutto questo production-grade:

Cortex Analyst offre il recupero dei dati in linguaggio naturale dai database interni di relazione struttura-attività (SAR)

Dynamic Tables aggiorna automaticamente i ranking dei candidati man mano che arrivano nuovi dati sperimentali

Data Sharing recapita liste di hit alle CRO di sintesi in tempo reale senza esportazione dei dati

Data Clean Rooms abilita la collaborazione interistituzionale nella scoperta scientifica senza esporre l’IP

Cortex Training ottimizza modelli come KERMT su dati proprietari di saggi preclinici, mantenendo l’IP all’interno del perimetro

Tutti gli asset digitali, inclusi i nuovi candidati generati in silico, sono catalogati in Snowflake Horizon secondo i principi FAIR

Il risultato è un sistema agentico in cui l’intelligence biologica specializzata agisce sui dati enterprise affidabili in modo sicuro, trasparente e su larga scala. Ogni previsione è verificabile, ogni risultato è governato e ogni ciclo di previsione-sintesi-misurazione-riaddestramento rende l’ipotesi successiva più informata, trasformando la scoperta di farmaci basata sull’intelligenza artificiale da esperimenti isolati in notebook a funzionalità organizzative componibili, conformi e in continuo miglioramento.

Con questa collaborazione, le organizzazioni life sciences possono immaginare ciò che l’Agentic AI governata potrebbe rendere possibile, tra cui:

Un agente AI in grado di ragionare end‑to‑end. Può recuperare letteratura e dati sperimentali, generare molecole candidate, valutare le proprietà ADMET e far emergere i lead più promettenti, il tutto all’interno di un ambiente governato in cui la conoscenza istituzionale informa ogni decisione.

Le pipeline di scoperta in più fasi possono diventare componibili, verificabili e conformi. BioNeMo gestisce la biologia computazionale, mentre Snowflake fornisce contesto, recupero, governance, orchestrazione e tracciamento della lineage.

La ricerca può autoalimentarsi. I risultati sperimentali rientrano nel sistema e i sistemi agentici affinano le ipotesi nel tempo. Ogni osservazione rende l’ipotesi successiva più informata.

Le operazioni cliniche agentiche possono supportare workflow nell’ambito di progettazione degli studi, abbinamento dei pazienti, selezione dei siti, stratificazione dei pazienti e generazione di evidenze del mondo reale.

Questa collaborazione consente alle organizzazioni life sciences di eseguire workflow scientifici complessi e in più fasi direttamente dove risiedono i loro dati, accelerando la nuova scoperta e riducendo i tempi dei cicli di sviluppo molecolare. Combinando l’intelligence biologica di dominio progettata appositamente da NVIDIA con la sicurezza e la governance enterprise-grade di Snowflake, le aziende life sciences possono ottimizzare e accelerare i workflow di R&S contribuendo al tempo stesso a mantenere la compliance per informazioni scientifiche sensibili.

