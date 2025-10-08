AIドリブンな世界でマーケティングリーダーがエージェントとして変化をもたらす方法

エンタープライズAIの時代が到来しました。変化のペースはかつてないほど加速しており、マーケターとしてこれほどエキサイティングな時代はありません。

AIのスピードとアクセシビリティはまさに変革的です。特に民主化においてはなおさらです。ハイプフェーズは終わり、マーケターがAIを使用すべきという話から、実際のビジネスインパクトのためにAIをどのように活用するかという話題へと移行しました。

リーダーがこの変化の時代を的確に進むことができるよう、私たちは最新版「THE MODERN MARKETING DATA STACK 2026」をリリースしました。本レポートでは、テクノロジーと戦略における重要な変化を追跡し、マーケティングエキスパートから得たインサイトを検証します。さらに、最新のテクノロジー、トレンド、そして競争優位性を保つためのレコメンデーションをデータドリブンな視点で分析しています。

先週、Snowflakeの新しいレポートを公開し、Snowflakeのマーケティングリーダーやパートナー企業、お客様が参加する素晴らしいバーチャルイベントを紹介しています。まず、当社のAI担当VPであるBaris Gultekinとともに、マーケティングのあらゆる側面にAIがどのように浸透しているのか、そしてこれからどうなるのかについて話し合いました。

マーケティングを変革する3つの要素

引き続き3つの強力な力によって、マーケティングランドスケープの再編成が進行しています。それはAI、プライバシー、データグラビティです。マーケターは、AIがユビキタスに存在し、プライバシーが顧客の信頼の基盤であり、データの一元化が最優先される世界に適応する必要があります。

1.AIのROI、そしてエージェント型AIの未来

Barisは基調講演のキックオフで、組織がデータとキャンペーンのライフサイクル全体にわたってAIを活用する新たな方法を見つけている状況について取り上げました。AIは、データの取り込みとクレンジングの自動化、クリエイティブコンテンツの開発、意思決定と効果測定など、マーケティングデータワークフローのあらゆるステップを加速します。

長年にわたって、私たちマーケターはデータの力を理解してきました。しかし、データにアクセスして分析するためには、アナリストやテクニカルチームに頼ることが多かったのです。今日では、自然言語をデータへのインターフェイスとして使用できるようになったため、まったく状況が変わりました。すべてのインテリジェンスのパワーを直接私たちが制御できるのです。データと「対話」して数秒で回答を得られるため、インサイトとインパクトの両方が加速します。

それでは、次の段階はどうなるというと、エージェント型AIの登場です。キャンペーンをトリガーするためにインサイトを要求する必要がなくなった状況を想像してみてください。エージェントにビジネス目標を与えるだけで、その目標を達成するためのステップを構築、テスト、実行してくれます。まだ初期段階ですが、インフラストラクチャは構築されつつあります。

事実、Snowflakeパートナーや顧客は、すでにAIエージェントをマーケティングに活用しています。大手不動産投資プラットフォームであるFundriseは、SnowflakeパートナーであるHightouchのAI意思決定ソリューションを活用して、マーケティングの自動化から真の1対1のパーソナライゼーションを実現しています。また、Fundriseの最高情報セキュリティ責任者（CMO）であるJon Carden氏がイベントセッションで語ったように、この結果はビジネスを真に変化させ、収益の増加と生産性の向上をもたらしました。

この進化を探求している他のリーダーに対して、私は次の2つのことをお伝えしています。まず、小さくても意図的に始めることです。反復可能なプロセスや、AIが処理を管理できる特定のタスクを探します。次に、自律型エージェントであっても明確なガードレールが必要であるため、信頼性と透明性を優先することです。

2.プライバシーと信頼の価値

データプライバシーは常に最優先事項であり、消費者の間では懸念が高まっています。しかし、プライバシーを取り巻く環境は刻々と変化しています。マーケティングリーダーである私たちは、戦略が信頼に根ざした消費者関係の上に成り立っていることを確認する必要があります。

昨年は、ファーストパーティデータの影響力を最大化する方向への転換がありました。今年は、AIがファーストパーティデータの価値を強調する方法に細心の注意を払い、特に非構造化ファーストパーティデータに関するエキサイティングな新しいトレンドに注目しています。

お客様に関する情報については、これまでにない精度を実現しています。これには大きな責任と機会が伴います。プライバシーを指針とし、その知識を活用してお客様との信頼に基づく関係を維持と発展させながら、最適なタイミングで、最適なメッセージを届けなければなりません。これはつまり、適切なターゲット設定と高価値のコミュニケーションを通じて関係性を醸成し、ブランドを構築するための、データの取り扱いに対する慎重なアプローチに取り組むことを意味します。

厳しさを増す時代において、信頼はブランドが構築できる最も価値ある資産の一つであり、一度失うと取り戻すのは困難です。

3.データグラビティとアジャイル性の維持

データグラビティは継続して強い引力を発揮しているため、特に企業がAIの導入を進めるなかでは、データを一元化してツールをデータのある場所に移動させることがますます重要になっています。

これらすべての力とその影響は、相互につながっています。AIは、データグラビティから恩恵を受けるとともに、その力を強化します。堅牢で包括的なデータファウンデーションの上に構築されていないAIは、信頼性が低く、効果がありません。また、一元化されたデータはオーディエンスを深く知る機会を提供し、データプライバシーの重要性をさらに推進します。

このエキサイティングで急速に変化する時代を乗り切るマーケティングリーダーに、最後にお伝えしたい2つの重要なアドバイスがあります。

まずは「データ戦略なくしてAI戦略なし」という信条です。AI-readyに目を向ける前に、包括的なデータファウンデーションを構築します。セキュリティとプライバシーの包括的なフレームワークによってガバナンスが確保された、統合されたシングルプラットフォームを構築します。強力なデータ戦略を導入すれば、AIを効果的に実験して自信を持ってスケーリングできます。

次に、柔軟な思考を取り入れることです。簡単に統合できるマーケティングとAIのソリューションを探してください。データの存在する場所でデータを扱うソリューションに注力すれば、新たなデータサイロは発生しません。このアプローチは、変化の最中においてもアジャイルであり続けるために必要な柔軟性をもたらします。

柔軟性は、変化への対応が必要となるだけではありません。マーケターの最も重要な資質の一つである、迅速でアジャイルな想像力も必要となります。

「The Modern Marketing Data Stack 2026」の詳細

マーケティングリーダーやエキスパートからの詳細なインサイトと、今年のレポートに登場するリーダーや注目企業を知るためには、レポート全文を読むようお勧めします。

Snowflakeプラットフォームでお客様が実施していることと、その方法についてのデータドリブンな評価に基づき、最新のテクノロジーとリーダーのための実践的なレコメンデーションを紹介しています。

また、ライブでは参加できなかった方も、バーチャルイベントは現在オンデマンドで視聴できます。マーケティングテクノロジーの最新トレンドと進化に関する深いインサイトと、モダンデータとAIの基盤でビジネスを成功に導くための実用的なアドバイスをお届けします。